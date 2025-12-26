焦點

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅

九個小女孩為宏福苑居民寫童願：「不必害怕，明天會比今天好」｜冼麗婷

見字如見人｜冼麗婷
小女孩為宏福居民寫童願。
小女孩為宏福居民寫童願。

撰文：冼麗婷

九個只有八歲到九歲的小女孩，在聖誕前夕，來上寫作班最後一課，一個都沒缺席。

在這樣的日子，特意重述《Little Women》聖誕早餐情節，自己首先感到溫暖。我喜歡電影故事說四姐妹願意放棄自家早餐，把食物送到沒吃沒柴生火取暖的六小孩家庭。四姐妹抱着乾柴，捧着大麵包，手執大咖啡壺，小妹也放棄手上的大鮮橙，和各種食物，四姐妹一起在冰天雪地，步行親手送暖到另一貧苦家庭。剛出門時，遇到對面大屋走出來的鄰居Mr.Lawrence父子，他們正準備坐馬車上教堂去。

四姐妹一起在冰天雪地，步行親手送暖到另一貧苦家庭。
四姐妹一起在冰天雪地，步行親手送暖到另一貧苦家庭。

真實生活與寫作，都是活在一個大世界，好的與壞的，都暗藏伏筆。從上面簡單畫面與情節已經看到，世道艱難，總有人生活比你好，也有人活得比你更差。日子不在乎富裕，而是有沒有空間。仍然能夠做選擇、懂選擇，已經很不錯。心靈是沒有等級的，不分貧窮富有，都渴望互相取暖。

結果，聖誕日從家裏走出來的兩戶人，碰撞出另一個情節，施予的，得到意想不到的回報。Mr.Lawrence的爺爺，知道鄰居四千金的善行，特意送來豐富聖誕食物和精美甜品，令她們度過一個驚喜聖誕。其實，喜愛寫作的二家姐Jo., 經常創作一幕一幕話劇，讓幾姐妹在家裏合演，她們精神生活從來都是富足的，不知寫作班小女孩能夠吸收到多少？

電影《Little Women》講述四姐妹願意放棄自家早餐，把食物送到沒吃沒柴生火取暖的六小孩家庭。
電影《Little Women》講述四姐妹願意放棄自家早餐，把食物送到沒吃沒柴生火取暖的六小孩家庭。

只是，眼前小女孩們圍在身邊看我打開那本發黃的《Little Women》，那一刻已有說不出的溫暖。突然，其中一頁夾着一張舊報紙，於是，大家都好奇要爭看裏面內容。跟女孩子討論施予，基本上沒有難度，她們不會一毛不拔，但要不要全部奉上，卻也因人而異。

「願意全部施予，是選擇，很好；把自己有的，分一半給人，也很正常。」我總結她們的回應。這不是正常的道理嗎？願意放棄全部早餐的女孩，交待的原因也很謙和：「因為，自己平日都有可以吃的了，即使不吃一餐，全部獻上，其實不算甚麼。」

雖然說快樂與不快樂都與物質無關，但小孩子不免希望在聖誕節裏有一點特別，於是，有人會記著家裏沒有聖誕樹，「甚麼都沒有。」古典小美人輕輕吁一口悶氣，份外令人憐惜，當不少同學都說當天下午準備起程出外旅遊，她說：「今晚沒甚麼的，只會溫習。」我無言，實在不知說甚麼好。

「在這場火災中，『希望』總會存在。當我們知道宏福苑發生嚴重火災時，我們很擔心，並因為你們失去家而感到心痛。但願你們在聖誕和新年時平安度過，盡快重建家園，繼續幸福地活着。」
「在這場火災中，『希望』總會存在。當我們知道宏福苑發生嚴重火災時，我們很擔心，並因為你們失去家而感到心痛。但願你們在聖誕和新年時平安度過，盡快重建家園，繼續幸福地活着。」

一天一天，一點一點進入九個女孩的內心角落，希望靠近她們，讓她們打開心靈說話，那是寫作的泉源。直至她們願意把喜怒哀樂展現，慢慢提筆寫下，我即晚在家仔細閱讀寫回應，在班上跟同學一起欣賞朗讀分享評論，這是真正的交流，活的寫作，之後，無論要講解的東西有多難，她們都願意聽進去，那不是交換，是了解與信任。

九個女孩，是九份禮物，當她們越來越是靠近，越來越願意說話、問問題，那是打開外在世界的開始。每教一點新東西，都是不知道效果的嘗試，其中一人看我的舊長文，對那幅白色伊斯蘭墓海毫無概念，輕輕鬆鬆好奇問我：「這是甚麼？」「全是墓碑。」尖臉孔長眼睛的女孩，露出嚇一跳的樣子，「為什麼會這樣？」「因為一場大屠殺。」她立刻看了圖解，「點解會殺了男丁？」「因為一個族想把另一個族趕走。」

戰爭、災禍、死亡，讓小孩子害怕，猶如我們小時候，都害怕看到關於慘烈戰爭的國際新聞片段或圖片。可是，世界上不幸的事情總會發生，小孩子害怕，也是因為只有單向的巨大訊息來襲，如果能喚醒小孩子心靈藏着的堅韌，學懂以關懷與愛面對別人的不幸，讓他們知道面對災難，我們並非一無所有；對抗黑暗，也絕非完全「手無寸鐵」，那是令小孩子心靈變強變大的契機。

小女孩為宏福居民寫童願。
小女孩為宏福居民寫童願。

寫作班上，甚麼時候，九張嘴巴都爭着表達？就是提到宏福苑的時候。甚麼時候，九雙眼睛聚了焦，凝神傾聽？就是為她們找到害怕戰爭、災害與死亡的解藥，跟她們說：在改變不了的不幸當前，我們可以用堅強與勇敢關懷與愛去應對。例如，說起萬人獻花的人龍，讓她們相信愛的力量。趣緻的童真臉孔，若有所思，再沒有懼怕。

寫作，是關於連結世界，寫作班把情感結集，讓她們有相知相識相伴的感覺，願意也樂意在這個時空以文字表達。

甚麼文章最好？真誠真心貼合時間與人同行的文字，最會讓人看了一遍又一遍。在24號的早上，我請九個小女孩寫聖誕卡給宏福苑居民。明白別人的傷口，這一次，她們學習拿捏，寫出心裏祝福。香港最沉重的一個角落沒有被遺忘，每段小句子，都是孩童樸拙未經修飾的文字、內心感受和力量。每幅聖誕圖畫，都是赤誠與希望。

「如果今天十分辛苦，不必害怕。因為明天只會比今天好。我們大家作為香港的一分子，都會支持您們的。加油。」
「如果今天十分辛苦，不必害怕。因為明天只會比今天好。我們大家作為香港的一分子，都會支持您們的。加油。」

九個女孩都是香港中文大學資優計劃本年冬季小學組寫作班學員，分別就讀三年班及四年班，她們致宏福苑居民的聖誕卡，已由資優計劃代送大埔天主教聖堂，之後會轉達宏福苑居民。下面是九個女孩在七張聖誕卡寫下的祝福，排序不分先後。圖文原稿，請看相片。

「大家好，我是一個四年級的小學生。看着燃燒的場景，我不禁感到悲傷。不過，在這裏祝福你們—身體健康，萬事如意。希望你們今天好，明天更好。最後，聖誕快樂！永遠支持你們。God bless you!」

「一天都比一天過的好，我們一起幫助你們！」

「你要一天一天更好！Merry Christmas！」

「在這場火災中，『希望』總會存在。當我們知道宏福苑發生嚴重火災時，我們很擔心，並因為你們失去家而感到心痛。但願你們在聖誕和新年時平安度過，盡快重建家園，繼續幸福地活着。」

「如果今天十分辛苦，不必害怕。因為明天只會比今天好。我們大家作為香港的一分子，都會支持您們的。加油。」

「當全球人看到宏福苑發生火災後都非常傷心和緊張，因為他們想宏福苑快點停火，並且救出受傷的人，希望你們可以每一天都能幸幸福福地活下去，也想們們身體健康和平平安安。」

「希望你們住在社會上都可以很開心，但我也知道，可能你們的家人都去世了。大家都很傷心，但你們放心吧。我們一定會幫助你們！！！」

「希望你們住在社會上都可以很開心，但我也知道，可能你們的家人都去世了。大家都很傷心，但你們放心吧。我們一定會幫助你們！！！」
「希望你們住在社會上都可以很開心，但我也知道，可能你們的家人都去世了。大家都很傷心，但你們放心吧。我們一定會幫助你們！！！」
「你要一天一天更好！Merry Christmas！」
「你要一天一天更好！Merry Christmas！」
「一天都比一天過的好，我們一起幫助你們！」
「一天都比一天過的好，我們一起幫助你們！」

【冼麗婷昔日文章】

宏福苑五級火｜女法醫人類學家堅信考古式搜索鑑證 微細中可尋希望

漫寫英國（三）肯特郡尋找尤德夫人 遇上香港名門管家轉做醫院大廚

漫寫英國（二）雷丁博物館看 Jane Austen 鄉郊活力化文字

漫寫英國（一）從肯特郡魔幻單人床走進倫敦深秋夜色

小學生敢想・咁寫（下）擺老豆上寫作枱：〈我的父親〉真係咁肥咁好？

小學生敢想・咁寫（上）寫作安多芬 － 邊寫邊吃曲奇：「爽啊！」

敬悼胡菊人先生 隔著車窗微笑一剎成永恆

一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 太太：「他最懷念香港的自由及生命力」

穿透人性 筆下老師的黑暗與光明｜夏日少年 寫作如風系列（5）

布偶長耳狗「大佬」包藏的憂傷｜夏日少年 寫作如風系列（4）

懂寫文章的男生有吸引力？｜夏日少年 寫作如風系列（3）

一走了之？「留給那個成年的我回答」｜夏日少年 寫作如風系列（2）

說了再見，一萬年後再見｜夏日少年 寫作如風系列（1）

亞然，如果教政治的人寫小說

敬悼詩人：從課室詩篇到公路老車內的鄭愁予

中大前校長金耀基專訪（三）歷幾代大離散：「香港仍然是中國人所在最好的地方」

中大前校長金耀基專訪（二）香港 離開與進來的兩種人

中大前校長金耀基專訪（一）社會要回到正常 大學角色重要：「讓學生於法律下的自由受保障」

植物的流動餐宴 療癒人心的大自然社區

師奶仔為植物學家胡秀英爬樹改變一生 出書建農場種植人間仙夢

從昆德拉〈被綁架的西方〉看俄烏戰爭 捷克圖書館長：「歐洲真正的悲劇」

回憶地下文學嚮往自由 昆德拉圖書館館長：「沒有這個夢想不能生存」

昆德拉巴黎最後日子 捷克圖書館長：「極度思鄕，像所有老人」

資優生寫作班筆記：睡王子與柳夢梅

中委會臨十字街口 中大前校長金耀基豁達表態：「我不希望看到民主黨解散」

攝記餘生（下）：山海「空 hone」 心裏知 home

攝記餘生（上）：鹽田梓聖杯的密碼

美國「最佳前總統」卡特的平靜笑容

太白海鮮舫裏的香港文學：生死戀

金耀基糾正外間混淆通識教育：「好像通識教育產生某種壞的事情」

預警大學不要失去靈魂？ 中大前校長金耀基《大學之理念》 平衡科學與人文之道

聖誕樹下的 Christmas Carol

我聽過瓊瑤騸然溫暖的聲音：「人從沒有中來，再回到沒有中去」

【資深人物訪問記者 冼麗婷】

在 slasher 新世代，冼麗婷是香港記者 / 作家 / 人物寫作導師 / home baker。咀嚼人要時間，寫字要時間，等天然酵母開心要時間，用百分之二百真誠，等待深刻的味道，這是她做人、造麵包的樂趣。

在 Patreon 建立專頁「WriteHouse 寫字為家 冼麗婷」一年，因為會員支持，讓她能繼續訪問、看書。讀張愛玲、馬奎斯、米蘭昆德拉寫世情；見人寫人，聲演說人，憑文學的直覺與多年新聞人的訓練和價值觀，無論時代怎變，堅持寫真實故事。

WriteHouse 不變，天下人字裏相逢。見字，如家。

訂閱 Patreon 專頁「WriteHouse 寫字為家 冼麗婷」

冼麗婷，畢業於香港樹仁大學新聞系；其後於香港大學修讀比較文學學士及碩士；著有《見字如見人》。

宏福苑五級大火

