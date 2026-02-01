九天新春黃金周料帶旺旅遊 羅淑佩：全年訪港旅客有望破5千萬

當局對今年新春旅客訪港人數感樂觀。(資料圖片)

農曆新年將至，香港正全力準備迎接新春旺季。文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，農曆新年與聖誕節相隔較遠，令旅客更有意欲訪港；加上內地農曆新年黃金周假期較長，本港又有多項節目，相信可吸引大量內地旅客訪港，並預計全年訪港旅客人次有望突破5千萬。保安局長鄧炳強亦預期農曆新年黃金周期間，出入境人數會有增長，惟暫未有意延長通關時間。

羅淑佩表示，自政府宣布落實舉辦農曆新年煙花匯演後，酒店業即時反映訂單有上升，不少遊客希望留港觀賞煙花。至於生態旅遊及山徑方面，漁護署亦已安排人員停止新春休假，加派人手駐守景點，加強清潔及管理；當局亦會主動發布人流資訊，並加強宣傳教育，確保遊客有良好體驗。

文化體育及旅遊局長羅淑佩

羅淑佩直言，對今年新春旅客訪港人數感樂觀，因內地農曆新年假期長達9天，又與聖誕節相隔較遠，方便海外旅客安排行程；加上本港新春節目多、規模更大，盛事氛圍濃厚，令她對旅遊前景充滿信心。她表示，有信心全年訪港旅客突破五千萬人次。

保安局長鄧炳強亦指，今年農曆新年黃金周較往年長，預計出入境人數會有增長。不過，他指前年農曆新年曾試行在羅湖口岸延長通關，以及通宵開放深圳灣口岸，但使用人數不多，加上農曆新年並無直至半夜的大型活動，相信現有通關服務足以應付，暫未有意延長通關時間。

與旅發局正擴充景點

羅淑佩同時提到，政府與旅發局正不斷擴充景點，並以「盛事經濟」吸引旅客。她透露，當局正研究擴充馬拉松規模，並爭取更多大型體育盛事來港，例如國際網球比賽；不少巨星亦有意在香港舉辦跨年演唱會，勢令香港成為區內娛樂焦點。她又指出，未來數年酒店房間供應將持續增加，足以應付旅客需求。

外交部提醒避日遊

就近日外交部提醒公民避免前往日本。羅淑佩認為，地緣政治、國家政策，加上日本部分地區近期出現暴風雪，相信香港旅遊業在一定程度上會因此受惠，「不過更加重要的是，並非旅客唔到某一個地方(旅遊)，而是香港有甚麼好嘢可吸引佢哋嚟。」

