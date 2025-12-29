日本旅遊｜九州最大新Outlet「三井Outlet Park福岡」2027春季落成！逾200間店舖＋海邊景觀Chill住血拼

福岡將於2027年春季迎來九州最大新Outlet「三井Outlet Park 福岡」（暫稱），位於福岡市西區的「Marinoa City 福岡」舊址，預計集結約200間店舖，涵蓋國際品牌、選物店、運動戶外用品、兒童用品等，亦規劃餐飲區及活動空間等設施，令人相當期待。

福岡將於2027年春季迎來九州最大新Outlet「三井Outlet Park 福岡」（暫稱）。（相片來源：官方照片）

九州最大新Outlet 2027春季落成

全新「三井 OUTLET PARK 福岡」預計於2027年春季落成，由三井不動產同福岡地所合作打造，已於11月正式動工，總建築面積為11.78萬平方米，將成為九州最大規模的Outlet，設兩幢商業建築，一幢樓高兩層屬全新建成，一幢為由現有設施翻新而成，同時設有兩座大型立體停車場，可容納數千架車，可自駕前往，當然亦能從最近的地鐵姪浜站，轉乘巴士或的士，車程大約5分鐘，交通相當方便。

總建築面積為11.78萬平方米，將成為九州最大規模的Outlet。（相片來源：官方照片）

逾200間店舖+海邊景觀

新Outlet以「自然、開放、可持續」為概念，預計集結約200間店舖，涵蓋國際品牌、選物店、運動戶外用品、兒童用品等，亦有餐飲區及活動空間；由於地點臨海，商場會採用開放式設計，配上海邊景觀營造濃濃的度假氛圍，相當好Feel，記得Bookmark定2027年去掃貨吧！

地點臨海，商場會採用開放式設計，配上海邊景觀營造濃濃的度假氛圍，相當好Feel。（相片來源：官方照片）

「三井Outlet Park 福岡」（暫稱）

地址：福岡県福岡市西區小戸2-12他（地圖按此）

交通：地鐵姪浜站轉乘巴士或的士，車程約5分鐘

