新年除夕特別交通及運輸安排一文睇晒
日本旅遊｜九州最大新Outlet「三井Outlet Park福岡」2027春季落成！逾200間店舖＋海邊景觀Chill住血拼
福岡將於2027年春季迎來九州最大新Outlet「三井Outlet Park 福岡」（暫稱），位於福岡市西區的「Marinoa City 福岡」舊址，預計集結約200間店舖，涵蓋國際品牌、選物店、運動戶外用品、兒童用品等，亦規劃餐飲區及活動空間等設施，令人相當期待。
九州最大新Outlet 2027春季落成
全新「三井 OUTLET PARK 福岡」預計於2027年春季落成，由三井不動產同福岡地所合作打造，已於11月正式動工，總建築面積為11.78萬平方米，將成為九州最大規模的Outlet，設兩幢商業建築，一幢樓高兩層屬全新建成，一幢為由現有設施翻新而成，同時設有兩座大型立體停車場，可容納數千架車，可自駕前往，當然亦能從最近的地鐵姪浜站，轉乘巴士或的士，車程大約5分鐘，交通相當方便。
逾200間店舖+海邊景觀
新Outlet以「自然、開放、可持續」為概念，預計集結約200間店舖，涵蓋國際品牌、選物店、運動戶外用品、兒童用品等，亦有餐飲區及活動空間；由於地點臨海，商場會採用開放式設計，配上海邊景觀營造濃濃的度假氛圍，相當好Feel，記得Bookmark定2027年去掃貨吧！
「三井Outlet Park 福岡」（暫稱）
地址：福岡県福岡市西區小戸2-12他（地圖按此）
交通：地鐵姪浜站轉乘巴士或的士，車程約5分鐘
更多相關文章：
福岡機場完成翻新擴建！一網打盡九洲特色美食 免稅店擴充4倍、雲集國際及日本名店
日本酒店｜福岡酒店15大推介！人均$225.5起 多人房型/坐擁海景、鄰近日本百大海灘
其他人也在看
JAPANNEXT推出支援120Hz更新率的4K電競螢幕「JN-i27G120U2-HSPC6」！可透過USB-C連接筆記型電腦
JAPANNEXT發表了支援120Hz更新率的27吋4K電競螢幕「JN-i27G120U2-HSPC6」。 已 []Saiga NAK ・ 15 小時前
今年冬天的本命香3選：Jo Malone 琥珀與岩薔薇、阿蒂仙之香月下桂語、LOEWE 酒韻香草
Jo Malone London「琥珀與岩薔薇」芳醇香水，一噴上身就能感覺到它為夜晚而生的設定！開場帶著微苦的柑橘亮度，像日落尚未完全退場的瞬間，隨後岩薔薇樹脂慢慢展開，琥珀的暖度與香草的柔潤交織在一起，木質調性讓整體線條更沉穩。香氣貼膚後存在感清楚，卻不張揚，是那種不...styletc ・ 1 天前
CES2025｜LG 新 UltraGear evo 電競螢幕出場！5K 330Hz 加 AI 升頻，仲有 52 吋曲面「巨獸」
就在 CES 2026 開展前夕，LG 搶先公佈了 UltraGear evo 系列的全新電競螢幕。新品主打 5K、330Hz 加 AI 升頻，還有 52 吋的超大型號適合飛行模擬、賽車等沉浸式體驗。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
2026韓國跨年：首爾煙火倒數/釜山無人機Show/濟州島睇日出！終極懶人包一篇睇晒
準備去韓國跨年？Trip.com 整合2026最新韓國倒數活動！由首爾普信閣敲鐘、樂天世界塔煙火，到釜山廣安里無人機Show、濟州島城山日出峰，一篇睇晒交通、住宿、慳錢貼士！Trip.com ・ 1 天前
NewJeans完全體回歸無望！ADOR宣布終止Danielle專屬合約
NewJeans與經理人公司ADOR早前鬧出合約糾紛，韓國法院判ADOR勝訴，NewJeans合約繼續有效。上月，ADOR宣布兩位成員Haerin（諧潾）及Hyein（惠仁）決定將會重返公司繼續活動，其餘三名成員隨後則自行表示亦會「決定回歸ADOR」，不過當時ADOR謹表示：「正在確認三位成員表明回歸意向的真實性」。今日（29日），ADOR正式宣布三名成員最新狀態，更指Danielle確定解除合約。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
NewJeans合體回歸夢碎！ADOR宣佈與Danielle解除合約並追究法律責任，五缺一投下震憾彈
NewJeans 確定五缺一，ADOR 宣佈與 Danielle 解除專屬合約！經歷一年的合約法律戰，NewJeans 於 2024 年 11 月 28 日召開記者會並指與 ADOR 解除專屬合約，而 2025 年 10 月 30 日韓國法院判決指「難以認定 ADOR 違約而合約依然有效」，即指 NewJeans 依然是 ADOR 旗下的藝人，五位成員必須履行合約責任。Yahoo Style HK ・ 1 天前
牛頭角安基商場爆鹹水管 商戶報稱損失10萬貨物(有片)
牛頭角安基商場周日（28日）晚上上演「水舞間」，天花有水管爆裂，大量鹹水湧出淹浸中庭，波及多間商戶。有租借商場公共空間位置三日賣衫的商戶報稱貨物被浸濕，損失10萬元貨物。 事件發生昨晚7時20分，安基商場的假天花有水管爆裂，大量鹹水如瀑布傾瀉而下，流入地下多間店舖，地面有大量積水，部分天花板被沖毀，多名商戶將貨物am730 ・ 1 天前
陳庭欣與彩豐行老闆分手 由公屋仔到十億身家 女方越住越豪
陳庭欣宣布與彩豐行老闆楊振源和平分手，楊振源由公屋起步、會考零分白手興家，建立實業與物業並行的財務版圖，身家傳達十億港元。Yahoo 地產 ・ 8 小時前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 1 天前
王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
黃潔琪黃色吊帶晒滑溜玉背 讓半球激射夠震撼
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美為人爽朗，熱愛運動的她擁有一副傲人身材，加上毫不吝嗇的性格，不時於社交網派福利，自然成為不少宅男心目中的女神。Miko日前網晒新相，穿上黃色Deep V吊帶緊身背心的她，大騷弗爆身材和滑滑玉背，除了有前東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
好人好事｜老婦疑中「入境處官員」電騙 ATM險過數機警銀行職員介入
長者往往是陷騙案陷阱的高危一族，有網民周一（29日）在社交平台發帖，分享在銀行目擊一名老婦懷疑墮「入境處官員」騙案陷阱，幸有機警職員問是否認識收款者，老婦卻支吾以對稱「入境處」，及後銀行代為協助報警。 目擊事件的女網民在社交平台Threads發帖，上載了一張在銀行理財易中心拍攝的照片，一位老婦欲操作存款機，身旁有am730 ・ 8 小時前
從「辦公桌小物」看同事距離：有些人，一眼就知道合不合
在職場裡，每個人都帶著工作用的表情來回穿梭。要不要靠近一個同事，其實不一定要多試探，座位旁那些小東西，往往已經透露了不少線索。姊妹淘 ・ 6 小時前
鍾柔美Yumi被爆扮A0 中學時至少有4名男友？ 就連「學霸」之名都被質疑
19歲TVB聲夢小花鍾柔美Yumi因為自稱從未拍拖兼單身，一直被網友稱為A0女神，但係日前有網民發現鍾柔美喺IG限動上載一張被緋聞男友、32歲TVB藝人劉展霆Eden錫面嘅合照，事後更極速刪相。網民估計Yumi疑似用錯帳戶發錯相，戀情疑似錯手曝光。但係鍾柔美回應時只係話同劉展霆係好朋友，又解釋親熱照只係玩Truth or Dare嘅懲罰，強調唔係post錯帳戶，只係經理人提醒至刪相。不過網民發現同場受訪嘅姚焯菲及詹天文，聽到鍾柔美話劉展霆係死黨而且「了解中」時，流出意味深長嘅神情，估計另外兩位小花知道更多內情。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜
2025年全球百大型男，MIRROR今年繼續有姜濤以及AK江𤒹生榜上有名，而去年榜首「雷神」Chris Hemsworth今年則在第8位，到底誰衝上榜首，成為2025百大型男呢？來來來，一起來看全球百大型男2025排名有無你的心水男神上榜！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？
Beckham一家與兒子Brooklyn及其妻子Nicola早前傳出不和，甚至於近期碧咸的家庭聚會中，也再看不到兩人的身影，近日再有報道指碧咸與太太手Victoria已放棄與Brooklyn的妻子和解，轉而專注於向大兒子表達愛意，用另類方法修復破裂的關係。推薦閱讀:➤ 碧咸大仔正式與家人反面？Brooklyn如何打破完美家庭的假象➤ 二仔Romeo戀阿哥舊愛反目！碧咸一家和睦不再？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 1 天前
44歲林俊傑認愛23歲網紅「七七」 女方背景超狂擁巨額遺產 自稱美籍華裔擁多地房產
新加坡籍的44歲情歌天王林俊傑（JJ）昨日（29日）在無預警下公開認愛，情人正是今年初曾傳出緋聞的23歲女網紅「七七」（Annalisa）。JJ在社交平台分享為70歲林媽媽慶生的照片，而他與父母連同七七形成「一家四口」，成為其出道22年來首次官宣戀情。「J7戀」令全網震動，而女方迅速被起底，其超狂家底惹來網民哄動。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 8 小時前
福原愛認了「和江宏傑結婚後一直在忍」 多次哭著去工作：是我不夠成熟
福原愛在2016年與台灣前桌球選手江宏傑結婚，婚後定居台灣，先後迎來一女一子。然而，這段外界眼中絕配的跨國婚姻，實際上卻讓她承受不少壓力。她在近期接受日媒《女性SEVEN》專訪，坦言在台灣面臨許多難以適應的事情，其中之一便是無法常常讓媽媽見到孫子，為此內心始終感到歉疚。姊妹淘 ・ 7 小時前