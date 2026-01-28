據報九巴86K疑被剪爛安全帶 暫列作刑事毁壞 警方跟進調查｜Yahoo

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
巴士戴安全帶乘客伸縮棍按落車鐘 網民倡重新安裝「電鐘帶」(有片)
強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例周日（1月25日）生效，若巴士座位已裝設安全帶，乘客必須全程佩戴，否則可被檢控，最高罰款5,000元及監禁3個月，有市民反映佩戴安全帶不方便。一名男乘客周一（26日）乘搭巴士上層時戴上安全帶，惟伸手未能觸及落車鐘，於是拿出伸縮棍嘗試按制，惟未知是否成功，影片引來網民熱議。該名男乘搭於社交平台Threads發文稱「論如何搭巴士攬住安全帶㩒鐘」帖文，可見當時晚上他坐在巴士上層車頭位置，守法扣上安全帶，他事前攜帶了一支伸縮棍乘車，嘗試在巴士行駛期間用伸縮棍按最近位置的落車鐘，而當時附近沒有其他乘客代為協助，最終片段未有顯示此方法是否成功。am730 ・ 1 天前
陳家珮改坐巴士到立法會被問有否戴安全帶 指：不嬲企喺度｜Ray Online
新民黨立法會議員陳家珮前排逆線行車，佢轉坐巴士返立法會，話因為選擇喺車廂站立，唔使戴安全帶。發生風波之後，陳家珮話短期內都唔會揸車。今日適逢立法會大會，傳媒關注陳家珮嘅交通選擇，佢話係搭巴士返立法會。至於有冇遵守另一條交通規例，乘搭巴士嗰陣戴安全帶，陳家珮話搭巴士嗰陣不嬲企喺度，所以唔使戴安全帶。無回應兩黨元老爭執被問到港澳辦主任夏寶龍早前提醒立法會議員注意個人操守，以及新民黨主席葉劉淑儀同民建聯元老蔡素玉因為陳家珮逆線行車嘅事「駁火」。陳家珮回應話上星期六已經同警方錄口供，正等待警方調查，而家冇補充。am730 ・ 6 小時前
李家超：明白戴安全帶不方便 但希望認清事實很多地方實施多年
巴士上強制佩戴安全帶的規例已實施，很多市民認為戴安全帶不方便。行政長官李家超指明白尤其初時大家未必習慣，但強調用意是保障乘客的生命安全。李家超提及修改法例，要求巴士乘客佩戴安全帶，是源於2018年大埔公路一輛巴士超速翻側，造成19死、67傷，是在悲痛教訓下提出措施。他續指希望大家認清事實，很多國家及地區已實施相關規例超過10年、20年，包括內地、英國、澳洲、新加坡等。有研究指出當兩車迎頭相撞時，佩戴安全帶可減少嚴重受傷風險70%、減少死亡風險40%。am730 ・ 1 天前
醫療收費改革︱急症室求診人次減近 15% 非緊急個案下跌逾三成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】公營醫療收費改革今年 1 月 1 日起正式實施，公立醫院急症室除危殆及危急病人可獲豁免收費外，其餘病人收費上調至 400 元。醫務衞生局局長盧寵茂回覆立法會議員質詢表示，截至 1 月 25 日，急症室求診總人次為 119,733 人，較去年同期減少近 15%。其中非緊急個案跌幅最為顯著，減少超過 30%，而次緊急個案亦下跌超過 20%。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
涉損壞鄰居閉路電視及淋潑糞便到冷氣機槽 59歲婦續准保釋候訊
一名婦人涉嫌損壞樓下住戶的閉路電視鏡頭及向冷氣機槽淋潑糞便，被控刑事損壞等兩罪。案件今日(28日)於東區裁判法院提訊，被告暫毋須答辯，以待辯方索取法律意見及與控方進行商討。主任裁判官張志偉將案件押後至3月11日再訊，被告續准以2,000元保釋，期間不得接觸控方證人。被告孫兆芳(59歲)，報稱家庭主婦，被控一項「刑事損壞」罪，指她於去年5月31日在筲箕灣延齡大廈15樓走廊無合法辯解而損壞屬於冼惠玲的一個閉路電視攝像頭。孫另被控一項「將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下拋擲或放置在私人財產」罪，指她於去年6月6日至7月13日，無合法權限或解釋而將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及佔用人的同意下，拋擲或放置到延齡大廈15樓某室的冷氣機上。am730 ・ 3 小時前
巴士強制戴安全帶｜陳美寶：聽到社會意見 會盡快改善鬆緊及清潔(鄔卓然報道)
【Now新聞台】就強制巴士乘客佩戴安全帶，運輸及物流局局長陳美寶表示聽到社會的意見，會盡快改善安全帶的鬆緊及清潔程度等。 強制巴士乘客佩戴安全帶新規定實施後，不少乘客都投訴安全帶過緊、骯髒、上落車麻煩等。運輸及物流局局長陳美寶稱，明白市民要時間適應，運輸署及專營巴士公司要加強宣傳教育。運輸及物流局局長陳美寶：「有市民提到，可能他們在坐的時間、站立時或準備上落車，面對的一些不方便或不適應，正正是我們現時會多聽意見，希望盡量在裝置、清潔、使用時的方便及便利程度，盡量盡快跟進及改善，亦有助市民能夠盡快適應。以往我們在的士或小巴推行時，其實都有看到可能市民表達一些使用情況，其實我們很希望大家一起適應這件事及把它做好。」被問到企位沒有安全帶是否更危險，陳美寶說，企位本身都有配套確保安全。陳美寶：「在巴士站立的地面是加設了一些防滑地面，亦有提供防滑欄杆及加長欄杆，佩戴安全帶作為其中一個加強乘客保障自身安全的討論，其實不是新的，是醞釀及討論多年，亦每次在意外發生後，社會的關注都是期望政府盡快落實有關措施。」對於特首李家超早前稱，新規定是因應2018年大埔巴士翻側意外獨立委員會的建議而設，但當年報告並now.com 新聞 ・ 58 分鐘前
強制戴安全帶｜李家超稱按照 2018 年建議 當年報告內容：未提強制安裝及要求乘客佩戴｜Yahoo
強制公共交通工具及商用車座位乘客佩戴安全帶的新法例今日（28 日）生效第四日。行政長官李家超昨日（27 日）表示，希望公眾可以認清事實，強制在公共交通工具佩戴安全帶的要求，是按照了 2018 年大埔公路嚴重交通意外後獨立委員會的主要建議。翻查李家超昨日提及的《香港專營巴士服務獨立檢討委員會報告》，當中並無就強制安裝安全帶作出結論，只提出交由政府再行研究。報告亦無提出要立法懲罰不扣安全帶的乘客。當時運輸署又引述 2006 年提交至立法會文件，表示不宜強制專營巴士安裝安全帶，以及強制巴士乘客佩戴。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
實習牙科醫生涉違規閱覽 16 人醫療紀錄 市民收短訊揭事件 衞生署轉介警方調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署今日（28 日）表示，嚴肅跟進一宗懷疑未經授權閱覽醫療紀錄個案，一名按非公務員聘用條款受聘的合約實習牙科醫生，涉嫌在未獲授權情況下查閱他人醫療紀錄，事件已轉介執法部門作刑事調查。衞生署表示，若證實涉及違法或違規行為，將按既定程序嚴肅處理。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
巴士強制戴安全帶｜黃仕進：如果裝了安全帶乘客不用 其實變成擺設
【Now新聞台】交諮會主席黃仕進認為，巴士強制戴安全帶能保障乘客安全，減少傷亡風險，新措施是為了推動市民改變行為，希望政府加強宣傳，協助他們適應。 交諮會主席黃仕進：「如果裝了安全帶他們不用，其實變成一個擺設。以前在的士、私家車後座，有修改法例需要他們戴安全帶，過了一段時間大家可留意，例如如果我們坐的士，我想大家不會猶疑立即會戴好安全帶，其實這正正是行為改變，令大家出行上車時，見到安全帶很自覺就戴上。」#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
的士司機葵涌「躺平」開車涉危駕 網民諷解鎖新技能(有片)
社交平台今日(28日)流傳一段影片，一輛的士在葵涌石蔭邨對開，司機一度躺著身體「躺平駕駛」。網民留言表示一度懷疑是「無人駕駛」，看清楚後才驚見司機躺在駕駛位置踩油門，涉及危險駕駛。《am730》正向警方查詢事件。am730 ・ 3 小時前
COMEBUYTEA 顧客稱飲到曱甴 「唔清楚係咪我咬死咗佢」 食環署巡查檢控負責人︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】有網民在社交平台 Threads 發文，指於昨日（27 ）下午在旺角新世紀廣場一間 COMEBUYTEA 分店購買一杯飲品，惟飲至杯底時，發現口感異常，原以為是蘆薈殘渣，吐出後赫然發現疑似一隻曱甴，隨即向食環署投訴・署方回覆《Yahoo新聞》表示，今日巡查時發現該店鋪食物室有不潔情況，將會檢控處所負責人。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
被揭灣仔逆線行駛 陳家珮今搭巴士到立會 被質疑選企位
【on.cc東網專訊】議員陳家珮上周五(23日)在灣仔謝斐道逆線行駛，被網民拍下片段上載至社交平台。她其後承認當日早上約8時駕駛期間忽視道路規則，並作出錯誤判斷，更到港島交通部落口供，又表明短期內不會駕車。on.cc 東網 ・ 9 小時前
尼帕病毒︱亞洲多地提升機場防疫措施 與新冠肺炎同列世衞重點關注疾病︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】印度西孟加拉邦出現致命的尼帕病毒（Nipah virus），引起亞洲多地關注，部分國家已加強入境檢測措施。泰國及尼泊爾相繼在機場及邊境口岸為來自印度的旅客進行篩查，以防病毒擴散。Yahoo 健康 ・ 4 小時前
兩餸飯老闆半年連開三舖 結合港式燒味逆市突圍 煤氣爐鑊氣助留客︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】港人北上消費成風，本地餐飲業面對壓力，不過以「大份夾抵食」見稱的兩餸飯市場仍持續擴張。觀塘一間結合兩餸飯與燒味的店舖，近日在放工時段出現人龍，店內除多款家常餸菜外，更設有燒味掛檔，成為兩餸飯店中的少見組合。店主李生由零起步，短短半年內先後在觀塘、石門開店，並正籌備於港島堅尼地城開設第 3 間分店，逆市擴張。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
宏業建築承辦碧瑤灣維修 工人危坐棚架追薪 勞工處：已派員到場協助(陳樂陶報道)
【Now新聞台】薄扶林私人屋苑碧瑤灣的維修工程再有工人到場追討欠薪，而該屋苑的承辦商是大埔宏福苑的宏業建築工程。據工會了解，該屋苑涉款至少450萬元，勞工處表示收到工人求助，已派員到場協助。 有工人沒有配戴安全裝備於棚架上站立並搖晃棚架，又繼續於棚架上郁動，亦有工人危坐於棚架上。有人報警，警方列作企跳，消防到場並打開救生氣墊。有工人於馬路上拉起橫額追討欠薪。有工人曾於去年12月中到碧瑤灣追討欠薪，當時有工人指，二判由九月開始一直沒有支付薪金。碧瑤灣大維修工程由負責宏福苑大維修的宏業建築工程承辦，而宏業的兩名獲授權簽署人張玉濤及黃忠基已離職，因此宏業所有的工程須停工。有工會指，據公開的資料，現時至少有30項由宏業負責的工程停工，連同碧瑤灣，收到兩宗求助個案，每宗涉款至少450萬元，當中包括材料費、工人薪金等。工會代表指，據他了解，業法立案法團原本打算繳款，但大埔宏福苑火災後，決定將款項先保留。建造業總工會理事長周思傑：「宏業那些判頭，其實合約是與宏業簽的，沒有直接與業主立案法團簽約，所以縱使(法團)有錢，它都不可以直接付款給工人或者二判。在這個情況下，我們都嘗試與勞工處各方，包括宏業、業now.com 新聞 ・ 1 小時前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 10 小時前
男子不滿巴士輪椅乘客需協助扣安全帶阻時間 襲擊對方被捕
【Now新聞台】警方拘捕一名巴士乘客，涉嫌襲擊車上輪椅乘客。 警方早上11時許接報，黃大仙龍翔道巴士站67歲輪椅乘客上車後，需要他人協助扣上輪椅位的安全固定帶，53歲男乘客不滿受阻，用手提電話襲擊對方頭部，被警方以涉嫌普通襲擊拘捕，案件交由黃大仙警區跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
梁敏巧地鐵熟睡被捕獲 意外惹網民性騷擾留言 霸氣反擊：尊重下自己同父母
梁敏巧（Maggie）2019年參選香港小姐競選入行，憑主持《東張西望》成為「東張女神」而成功入屋。去年參加真人騷《女神配對計劃》與「暖男律師」Matt（劉啟進）配對成功，「M&M CP」備受關注，加上於節目呈現真性情被網民大讚性格好，人氣大急升，收穫唔少粉絲加主持及廣告機會不斷。日前，有網民野生捕獲梁敏巧坐深圳地鐵熟睡，不過喺一片留言中，突然出現一名網民發表帶有性騷擾嘅言論，令梁敏巧現真身霸氣回應對方。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
趙薇被官方點名「劣跡藝人」 神隱四年現身直播即被封
出演《還珠格格》一炮而紅的內地女星趙薇2021年起被內地官媒點名為「劣跡藝人」，原因眾說紛紜，趙薇自此被封殺，於娛樂圈消失近四年。之後，網上屢傳有關趙薇傳聞，如婚變及癌病逝世等，直至前年12月，趙薇突然宣布與新加坡富商老錢黃有龍已於2021年秘密離婚，才再次正式出席於大眾視野。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
巴士強制戴安全帶引發爭議 有議員建議半年後檢討
【Now新聞台】巴士乘客強制戴安全帶措施引發爭議，有立法會議員提議半年後檢討措施，又指政府應加強宣傳。巴士等交通工具本周日規定乘客必須強制戴安全帶，引起社會爭議。運輸及物流局局長陳美寶在立法會被追問時無回應。記者：「局長，想問會否暫緩(強制戴)安全帶的措施？現在社會很多迴響，很多市民都反對、不太滿意，局長會否覺得當時諮詢不足？」行政長官李家超日前回應指，新規定是因應2018年大埔公路巴士車禍造成19人死亡後，根據獨立委員會和專家的建議。翻查獨立委員會報告，運輸署認為巴士「裝安全帶」會給乘客多一層保障，因此建議2018年7月起購置的所有新巴士，乘客座位都要裝安全帶。對於是否強制戴安全帶，署方當時指需要研究，不會低估執法困難。有巴士公司則認為若不立法強制乘客戴安全帶，加裝安全帶的成本效益或會成疑。但獨立委員會報告中提出的45項建議，不包括提議政府立法強制戴安全帶。立法會議員林偉江在本台節目《現身說法》中稱，政府可在措施實行約半年後檢討，包括重新研究罰則或更改安全帶種類。立法會議員(勞工界)林偉江：「下層尾座最後面兩個座位很窄，根本坐了下去，第二個人坐下去很擠逼，可能是某些車型根本窄到沒可能找安全帶或扣安全帶，好像這些例子應該怎處理？是否仍然用斜揹式？以往小巴都只是圍著腰部，換這種圍著腰部的安全帶又有沒有可能？既保障市民之外，亦能夠便利。我留意到現在沒扣安全帶都需要罰款和坐監，是否真的需要坐監？沒扣安全帶是否要坐監？我認為是否都有調整空間。」林偉江又建議政府應加強宣傳，教導市民正確扣安全帶的方法。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 8 小時前