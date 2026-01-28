據報九巴86K疑被剪爛安全帶 暫列作刑事毁壞 警方跟進調查｜Yahoo

【Now新聞台】就強制巴士乘客佩戴安全帶，運輸及物流局局長陳美寶表示聽到社會的意見，會盡快改善安全帶的鬆緊及清潔程度等。 強制巴士乘客佩戴安全帶新規定實施後，不少乘客都投訴安全帶過緊、骯髒、上落車麻煩等。運輸及物流局局長陳美寶稱，明白市民要時間適應，運輸署及專營巴士公司要加強宣傳教育。運輸及物流局局長陳美寶：「有市民提到，可能他們在坐的時間、站立時或準備上落車，面對的一些不方便或不適應，正正是我們現時會多聽意見，希望盡量在裝置、清潔、使用時的方便及便利程度，盡量盡快跟進及改善，亦有助市民能夠盡快適應。以往我們在的士或小巴推行時，其實都有看到可能市民表達一些使用情況，其實我們很希望大家一起適應這件事及把它做好。」被問到企位沒有安全帶是否更危險，陳美寶說，企位本身都有配套確保安全。陳美寶：「在巴士站立的地面是加設了一些防滑地面，亦有提供防滑欄杆及加長欄杆，佩戴安全帶作為其中一個加強乘客保障自身安全的討論，其實不是新的，是醞釀及討論多年，亦每次在意外發生後，社會的關注都是期望政府盡快落實有關措施。」對於特首李家超早前稱，新規定是因應2018年大埔巴士翻側意外獨立委員會的建議而設，但當年報告並

