九東醫院聯網總監「急性視網膜脫落」須緊急手術 致非緊急病人改期 聯網：與既定政策一致︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】網上近日有網民指控，九龍東醫院聯網總監及聯合醫院行政總監楊諦岡疑「打尖」接受手術，令一名非緊急病人手術延期。

惟據《Yahoo新聞》了解，楊諦岡過往已在眼科專科門診求醫，對上一次覆診被診斷「急性視網膜脫落」，醫生認為須立即做緊急手術，惟楊諦岡因公務安排，要求將手術延遲至 10 月 2 日。至手術當日，除楊諦岡外，亦有另一名急性視網膜脫落的病人需要做緊急手術，最終眼科部門決定安排一名非緊急眼科手術病人改期。

聯網發言人：不盡早手術有機會失明

九龍東醫院聯網今日（16 日）回覆《Yahoo新聞》表示，眼科部門一向有嚴謹機制編排手術次序，在接獲查詢及經覆核後，確認部門有按既定機制，根據病人的臨床及緊急情況安排手術。

聯網確認，由於手術室在 10 月 2 日需要處理其他緊急眼科手術個案，所以有一名非緊急眼科手術病人需要改期，有關調動非緊急手術病人的安排與既定政策一致。聯網已向有關病人解釋，並已為病人另約手術日期。

發言人指，一般而言，急性視網膜脫落的病人必須盡早接受手術治療，否則病人視力有機會永久受損，甚至失明。