「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
九東醫院聯網總監「急性視網膜脫落」須緊急手術 致非緊急病人改期 聯網：與既定政策一致︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】網上近日有網民指控，九龍東醫院聯網總監及聯合醫院行政總監楊諦岡疑「打尖」接受手術，令一名非緊急病人手術延期。
惟據《Yahoo新聞》了解，楊諦岡過往已在眼科專科門診求醫，對上一次覆診被診斷「急性視網膜脫落」，醫生認為須立即做緊急手術，惟楊諦岡因公務安排，要求將手術延遲至 10 月 2 日。至手術當日，除楊諦岡外，亦有另一名急性視網膜脫落的病人需要做緊急手術，最終眼科部門決定安排一名非緊急眼科手術病人改期。
聯網發言人：不盡早手術有機會失明
九龍東醫院聯網今日（16 日）回覆《Yahoo新聞》表示，眼科部門一向有嚴謹機制編排手術次序，在接獲查詢及經覆核後，確認部門有按既定機制，根據病人的臨床及緊急情況安排手術。
聯網確認，由於手術室在 10 月 2 日需要處理其他緊急眼科手術個案，所以有一名非緊急眼科手術病人需要改期，有關調動非緊急手術病人的安排與既定政策一致。聯網已向有關病人解釋，並已為病人另約手術日期。
發言人指，一般而言，急性視網膜脫落的病人必須盡早接受手術治療，否則病人視力有機會永久受損，甚至失明。
其他人也在看
昆凌生3胎仍超苗條！公開好身材秘訣「3餐聰明分配」 專家揭關鍵在這3招
昆凌和周杰倫婚後生下3個孩子，然而身材一直保持健康窈窕，近日她受訪分享自己的瘦身祕訣，關鍵之一就是「晚餐戒澱粉 […]姊妹淘 ・ 1 小時前
即食麵或杯麵＝減肥大忌？教你精明選「這款」立刻減脂70%！（附24款較低脂選擇清單）｜營養師Audrey Tam
香港人日忙夜忙，有時為了節省時間，會選擇速食杯麵填肚。即食麵或杯麵一向被視為高卡高脂，但你知道嗎？只要選擇得宜，脂肪攝取量其實可以大減70%！Yahoo Food ・ 8 小時前
「斷崖式衰老年齡」在這兩個年紀？專家揭抗老關鍵年份，做好一件事即逆轉老化危機
有時候，歲月似乎在一夜之間留下了痕跡，肌膚突然彈性不再、腰腹間的脂肪日益堆積，甚至免疫力也不如從前。這種感覺並非錯覺，有科學研究發現人體的老化並非平緩進行，而是在特定年齡段會顯著加速。Yahoo Style HK ・ 1 天前
流感︱西醫工會籲選購快測產品留意「檢測極限」 低病毒量亦能測出 避免假陰性誤判︱Yahoo
【Yahoo健康】本港踏入流感高峰期，近日一名 13 歲女童感染流感後出現併發症離逝，引起社會關注。西醫工會提醒市民，選購「多合一」快速檢測產品時，應特別留意產品說明上標示的「檢測極限」，這項指標反映快測對低病毒量樣本的靈敏度，可協助在感染初期仍能測出陽性結果，減少「假陰性」誤判的風險。Yahoo 健康 ・ 20 小時前
香港中醫醫院12月11日起投入服務 首年資助全科門診收費180元
香港中醫醫院將於12月11日起分階段投入服務，位於將軍澳百勝角路，由政府監管、浸會大學承辦以公私營模式營運，下月1日起開放預約。 醫院採用公私營模式營運，私營服務在首年會提供體驗優惠，中醫診症每次收費450元、高級或顧問中醫師收費790元；中醫治療收費450元、高級或顧問中醫師收費630元；物理治療和職業治療等綜合專職醫療門診，每種治療收700元至1,780元。 合資格市民可選擇使用資助服務，首年全科門診每次收費180元、分科門診每次收費250元、綜合專職醫療門診每次收費380元。資助服務的藥物收費，中藥每處方收25元、西藥每項收5元。 醫務衞生局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟表示，資助項目已考慮市民負擔能力，收費較市場水平低。而私營服務參考市場價格釐訂，希望將醫院的技術和治療模式日後轉移到私人市場，帶動香港整體中醫藥發展。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
「巨樹牌」腐乳樣本蠟樣芽孢桿菌超標 高溫加熱無法消除毒素 嚴重可影響中樞神經︱Yahoo
【Yahoo健康】「巨樹牌」腐乳早前被食安中心抽驗，發現「巨樹牌麻油辣腐乳」的蠟樣芽孢桿菌超標，被要求立即停售及下架。有傳染病專科醫生警告，「蠟樣芽孢桿菌」容易在水、食物中找到，例如蔬菜根部、奶類製品、米飯等，如果已帶有這種桿菌的食物不徹底煮熟，桿菌會䆁出有毒孢子令人中毒。煮熟食物若放置室溫環境一段時間，亦可能令孢子「有機可乘」。Yahoo 健康 ・ 1 天前
杏仁奶含多種礦物質 秋冬健康飲品之選
踏入秋冬季節，天氣變得乾燥寒冷，來一杯富營養的熱飲，可以暖暖身及補充多種營養，確實老少咸宜。近年流行飲用植物奶，尤其杏仁奶的糖份較牛奶低，較易消化，加上飽和脂肪含量低及有不同礦物質，所以深受歡迎。杏仁奶除了是健康飲品，亦可以配合其他材料製成美味的甜品。以下由加拿大營養學家伍雅芬示範的杏仁奶，做法簡單，各位家長不妨在家中試試。 材料： 生杏仁1杯(即150克)、水2至3杯、中東椰棗1粒 做法： 1. 先用水浸泡杏仁最少6小時，然後去衣。 2. 將中東椰棗去核、切粒，備用。 3. 把杏仁粒、中東椰棗和水攪拌至液態狀。 4. 隔渣後即可飲用。 營養成份： 杏仁奶所含的糖份較牛奶低，較易消化，飽和脂肪含量亦低，當中含有豐富的脂肪酸、維他命E、單元不飽和脂肪酸和多種礦物質（如鈣、硒、鉀、磷和鎂），有助維持心血管健康。中東椰棗味道清甜，而且含有豐富纖維及鐵質，既可調味，又能維持腸道健康。 基本上，沒有對堅果有任何敏感的一歲以上兒童都可以飲用杏仁奶；份量方面，可每日飲150至200 毫升。患有乳糖不耐症的兒童或茹素人士，則可將杏仁奶作為牛奶的替代品。 製作小貼士: 1. 浸泡過的杏仁，更容易消化，並有助於營養的吸收。 2. 用白鑊烘乾被隔走的杏仁渣，然後打成粉狀，再加入燕麥或乾果中，製成各式健康甜品、蛋糕、曲奇或麵包布丁等。 3. 將150克生杏仁、半隻香蕉、1至2茶匙燕麥及適量的水放入攪拌機中攪拌成質地濃稠的杏仁燕麥奶，最後加入1至2茶匙的玉桂粉，成為一頓健康又富營養的早餐。 4. 在杏仁奶中加入少量玉桂粉，有驅寒功效。 以上資料由加拿大營養學家伍雅芬提供慈慧幼苗 ・ 22 小時前
翁靜晶爆劉家良執導電影突變雙導演內幕 直指成龍「攞彩」 揚言將爆曾志偉料
成龍日前被藝名「火星」嘅武術指導蔣榮法大爆當年成為成龍「成家班」一份子，卻得到無情對待，自揭當年拍攝電影《城市獵人》人工唔公道，又公開指控成龍，表示自己拍攝《醉拳II》期間從高處跌下受傷遭成龍冷嘲熱諷嘲「似隻龜冇反應」，於是忍痛重拍咗21個Take先收貨，翌日須立即開刀，最終休養3年。近日，已故武術宗師劉家良嘅太太翁靜晶於YouTube直播節目再爆內幕，透露當年《醉拳II》原本由劉家良一人擔任導演，但最後導演卻多咗成龍個名，令電影變成雙導演。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
將軍澳墮海男子為銀行經理 疑因不堪壓力割頸墮海亡
【on.cc東網專訊】昨晨(15日)將軍澳康城路1號對開海面有一名姓黃(41歲)男子遇溺，惟救起後證實死亡。據了解，死者為一名銀行經理，被發現時身穿全套西裝及打領帶，口袋中有一把15厘米長的刀，身上沒有找到遺書。死者頸部被割傷身上有多處傷勢，懷疑為自殘的傷痕。on.cc 東網 ・ 4 小時前
向太爆「亞洲影后」嫁豪門被冷落輕生！揭上流悲劇：10個嫁富二代9個沒好下場
香港影視大亨向華強的太太陳嵐（向太）近年積極經營社群平台，時常拍片聊起演藝圈往事與舊時秘聞。近日她在影片中談到「女星嫁入豪門」的話題，語出驚人地表示：「10個女星嫁富二代，9個沒好下場。」引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 小時前
從市場分析《魷魚遊戲》看試當真《墨魚遊戲2》：本地人才 海外資金
試當真《墨魚遊戲2》於10月16日晚首播，市場熱議香港YouTube界將出現史無前例的大製作，改編自韓國《魷魚遊戲》的《墨魚遊戲》，將創下香港綜藝先河。Netflix《魷魚遊戲》並非綜藝，不過參考其背後的商場操作以及市場對其影響力所出作出分析，或揭示了日後的可能方向Yahoo財經 ・ 3 小時前
45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
賈伯斯小女兒 Eve Jobs 也太美！一張「米蘭看秀照」吸萬人朝聖 網讚：根本真人版芭比！
當天她身穿黑色高領上衣搭配西裝外套，下身選擇寬版灰色長褲，簡約俐落又不失高級感，金色長髮吹出柔和的大波浪捲，搭配乾淨自然的妝容，散發出典型歐美名媛的高級氣質，與坐在身旁的時尚女王Anna Wintour同框，畫面瞬間成為秀場最矚目焦點。Eve自己也在IG上寫下：「Milan wi...styletc ・ 53 分鐘前
楊冪晒天使翼網友暴動 露少少國際地位又升級
【on.cc東網專訊】內地頂流女星楊冪身為美國高級內衣品牌擔任亞洲區品牌代言人，今年佢就現身紐約舉行內衣騷行T台。呢個騷一向都係外國傳媒焦點，今次楊冪騷上翅膀造型以東西方美學融合與強大表現力引發熱議，造型終於亮點。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
Dyson優惠｜Dyson 洗地吸塵機省近千元，HK$2,790 輕鬆入手二合一空氣清新機
家裡還在為打掃和空氣品質煩惱嗎？現在正是升級家電的最佳時機！Dyson 十月震撼優惠，超人氣Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 乾濕全能洗地吸塵機直減 HK$990，再送價值 HK$1,380 的多功能座地式設計收納架及 Submarine 洗地滾筒。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
金價飆漲 日本散戶蜂擁搶購金條 50 克以下金條庫存告急被迫停售
面對全球不斷湧現的不確定性事件，搶購金條的日本散戶，已經將貴金屬零售商的庫存掃蕩一空。鉅亨網 ・ 6 小時前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 1 天前
UNIQLO放在韓國女團身上會是怎樣？ILLIT擔任「舒芙蕾紗線」針織系列代言人，溫柔鄰家女孩必入手
UNIQLO宣布，由人氣韓國女子團體ILLIT擔任全新「舒芙蕾紗線」針織系列代言人。此次系列注重穿著舒適與高質感，甫與品牌現有的喀什米爾、美麗諾系列區隔。舒芙蕾紗線採用彈性聚氨酯紗，結合特殊針織工藝，兼顧柔軟觸感與耐用性，穿著時親膚不刺癢，且不易起毛球，十分適合日常穿著。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
英超 ｜積分榜初現端倪 數據揭示誰是真正強者
英超賽季的格局正逐漸成形。雖然比賽結果最為關鍵，但它們並不能完全反映球隊的實際表現。預期進球（xG）數據可顯示球隊在比賽中的主導程度，當中創造多少高質素機會、同時在防守端讓對手難以得手。Yahoo 體育 ・ 15 小時前