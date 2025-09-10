優才書院教員北上教學照片曝光
九肚山獅子會創會五周年暨就職典禮
「Chill義獎5.0」倡導年青人參與多元義工服務
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月10日 - 九肚山獅子會日前舉行了「五周年慈善晚宴暨2025/26就職典禮」。慈善家趙曾學韞應邀主禮，並與數百名嘉賓及獅友共同回顧該會過去五年的慈善項目。大會亦藉此機會進行支票捐贈儀式，感謝各捐助單位，包括總監梁鳳華、第六分區主席梁晏菁、糾察長梁鳳嫦、會長陳雅儀、新加坡銀河獅子會及善長陶沈榮。
創會會長兼本屆總監梁鳳華表示，九肚山獅子會在創會五年來，一直致力於青年及社會服務工作。我們以三個「E」作為核心理念：Encourage 鼓勵、Empower 賦權、Enjoy 享受；我們相信每個人都有獨特的潛能，透過鼓勵與賦權，可以幫助大家發揮所長，回饋社會，並享受這個過程。因此，我們與香港青少年服務處馬鞍山青少年外展社會工作隊合作舉辦大型義工計劃「Chill義獎」，以鼓勵年輕人積極參與義工服務。
應屆會長陳雅儀續指，今年是「Chill義獎」的第五年，服務類型比以往更加豐富，涵蓋長者、兒童、傷殘人士、露宿者及動物權益等範疇，以鼓勵年青人作多元化社會服務。本年度計劃也得到了社會上的有心人士的支持，顯示計劃在社會中逐漸有迴響。除了以義工傳遞愛的訊息外，九肚山獅子會亦關注青年人的教育問題，因此亦有與不同的學校合作設立獎學金，包括香港扶幼會許仲繩紀念學校及沙田公立學校。
要成功舉辦不同的慈善項目，全有賴獅友們的無私奉獻與社會上各有心人士的支持，因此大會於晚宴上亦進行了支票捐贈儀式，以感謝各獅友及善長，包括總監梁鳳華、第六分區主席梁晏菁、糾察長梁鳳嫦、會長陳雅儀、新加坡銀河獅子會及善長陶沈榮。活動當晚亦有舉行慈善拍賣與慈善獎劵環節，讓各位來賓也可為來年的慈善項目作出支持。
Hashtag: #九肚山獅子會 #Chill義獎
https://www.facebook.com/lionsclubofkts
https://www.instagram.com/lionsclub_kts/
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
九肚山獅子會
創立於2020年，一直致力於青年發社會服務工作。九肚山獅子會憑藉三個「E」作為核心理念 - Encourage鼓勵、Empower 賦權、Enjoy 享受；相信每個人都有獨特的潛能，透過鼓勵與賦權，可以幫助大家發揮所長，回饋社會，並享受這個過程。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
泰國Snoopy75週年展！巨型Snoopy船長現身曼谷河畔 25位創作人聯手打造4大展區
Snoopy帶著他的朋友們登陸泰國曼谷！將於9月6日至12月7日期間，在River City Bangkok舉行《How Do You Do, Snoopy? 75 Years: A Journey of Friendship Through Art》（花生漫畫75週年特展：走進史努比的藝術人生）大型展覽，這次75週年慶典找來25位創作人重新想像花生漫畫的世界，分成4大主題展區展出過百件作品、50幅原稿及動畫創作。最搶眼的，絕對是巨型Snoopy化身船長就坐在曼谷河邊，成為最搶眼的打卡新位。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
台北唯一地面火車重現！國家鐵道博物館開放 搭藍皮柴車，如置身電影場景
台灣再添文化新地標！歷經9年修復與籌備，座落於台北市信義區的國家鐵道博物館終於在2025年7月31日迎來第一階段正式開放。這個由台北機廠轉型而成的博物館，除了保存珍貴的鐵道文物與古蹟建築群，最吸引人的莫過於週末限定的藍皮柴油火車體驗——這是目前台北市區唯一能搭乘的地面列車，每趟650米的路程，讓大家穿梭在古蹟之間，彷彿回到鐵道黃金時代。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 天前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 31 分鐘前
陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網
歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
BLACKPINK Jennie「願望咒語」白背心大熱！$500就買到，原來跟Lisa「瞎忙褲」同一潮牌Praying出品
BLACKPINK 成員 Jennie 的私服穿搭經常成為討論目標，她近期身上那件印有獨特標語的吊帶白背心，簡約卻充滿個性，立刻成為全網熱搜。Yahoo Style HK ・ 1 天前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 2 天前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 16 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傳阿里將有「重磅業務發布」或與高德有關
明天(9月10日)是阿里-W(9988.HK)成立26周年。內媒引述消息指阿里明日將在杭州舉行發布會，有「重磅業務發布」，大量媒體已收到邀請前往杭州。AASTOCKS ・ 21 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 1 天前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」
早前視后胡定欣都北上廣州開個唱，新秀出身嘅定欣唱功當然好過之前登台時歌喉被負評嘅張振朗同姚子羚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國今明兩年牛肉消費料將萎縮 經濟放緩及反浪費令昔日全球引擎熄火
全球第二大牛肉消費國中國的需求預計在2026年將連續第二年下降，原因是經濟放緩擠壓家庭收入。Bloomberg ・ 22 小時前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 1 天前
股市大漲引發疑慮 中國可能推遲大規模貨幣刺激舉措
中國股市大漲令政策制定者心生疑慮下，可能會推遲新一輪大規模貨幣刺激措施，隨著中國政府試圖維持經濟成長，央行可能因此進一步退居二線。Bloomberg ・ 1 天前
哈佛教授認證10種「超級食物」 除了魚類還有哪些上榜？第4個這樣吃更有營養/「這種」蔬菜能預防癌症
想讓身體保持健康，飲食總是最關鍵！不過有哪些食物是真正經過專業人士認證對人體有好處呢？哈佛醫學院曾經發布過一份由哈佛大學教授、布萊根婦女醫院營養學系主任Kathy McManus撰寫的「超級食物」（Superfood）名單，包含蔬菜、魚類、漿果、穀物等十種對健康有益的食物，富含抗氧化劑、健康脂肪、維生素和礦物質，能夠降低心血管疾病風險、增強免疫力，有的甚至可以預防癌症。這些Superfood營養豐富，很適合加入日常飲食中，就讓我們一起來看看有哪些上榜吧！Yahoo Food ・ 1 天前
香港在《2025年世界人才排名》升至全球第四位 位列亞洲第一
國際管理發展學院發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的第9位大幅躍升至第4位，是歷來最高排名，亦為亞洲之冠。當中，香港在所有三個人才競爭力因素均連續第二年上升，「吸引力」排名攀升至第20；「就緒度」及「投資及發展」的排名均上升至第3及第12。AASTOCKS ・ 1 天前