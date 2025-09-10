九肚山獅子會創會五周年暨就職典禮

「Chill義獎5.0」倡導年青人參與多元義工服務

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月10日 - 九肚山獅子會日前舉行了「五周年慈善晚宴暨2025/26就職典禮」。慈善家趙曾學韞應邀主禮，並與數百名嘉賓及獅友共同回顧該會過去五年的慈善項目。大會亦藉此機會進行支票捐贈儀式，感謝各捐助單位，包括總監梁鳳華、第六分區主席梁晏菁、糾察長梁鳳嫦、會長陳雅儀、新加坡銀河獅子會及善長陶沈榮。





九肚山獅子會五周年誌慶暨第六屆職員就職典禮慈善晚宴



創會會長兼本屆總監梁鳳華表示，九肚山獅子會在創會五年來，一直致力於青年及社會服務工作。我們以三個「E」作為核心理念：Encourage 鼓勵、Empower 賦權、Enjoy 享受；我們相信每個人都有獨特的潛能，透過鼓勵與賦權，可以幫助大家發揮所長，回饋社會，並享受這個過程。因此，我們與香港青少年服務處馬鞍山青少年外展社會工作隊合作舉辦大型義工計劃「Chill義獎」，以鼓勵年輕人積極參與義工服務。



應屆會長陳雅儀續指，今年是「Chill義獎」的第五年，服務類型比以往更加豐富，涵蓋長者、兒童、傷殘人士、露宿者及動物權益等範疇，以鼓勵年青人作多元化社會服務。本年度計劃也得到了社會上的有心人士的支持，顯示計劃在社會中逐漸有迴響。除了以義工傳遞愛的訊息外，九肚山獅子會亦關注青年人的教育問題，因此亦有與不同的學校合作設立獎學金，包括香港扶幼會許仲繩紀念學校及沙田公立學校。



要成功舉辦不同的慈善項目，全有賴獅友們的無私奉獻與社會上各有心人士的支持，因此大會於晚宴上亦進行了支票捐贈儀式，以感謝各獅友及善長，包括總監梁鳳華、第六分區主席梁晏菁、糾察長梁鳳嫦、會長陳雅儀、新加坡銀河獅子會及善長陶沈榮。活動當晚亦有舉行慈善拍賣與慈善獎劵環節，讓各位來賓也可為來年的慈善項目作出支持。



九肚山獅子會

創立於2020年，一直致力於青年發社會服務工作。九肚山獅子會憑藉三個「E」作為核心理念 - Encourage鼓勵、Empower 賦權、Enjoy 享受；相信每個人都有獨特的潛能，透過鼓勵與賦權，可以幫助大家發揮所長，回饋社會，並享受這個過程。



