九肚山獨立屋疑遭爆竊 失逾21萬財物
九肚山發生爆竊案。警方今日(5日)清晨6時許，接獲一名53歲姓周男子報案，指其位於九肚山馬鞅徑8至12號綠怡小築獨立屋有窗被損毀，屋內有搜掠痕跡，懷疑遭到爆竊。
警方接報到場，經初步點算，相信有共值約4.5萬的首飾，以及現金17萬元被盜走。經初步調查，案件交由沙田警區刑事調查隊第三隊跟進，暫列爆竊，未有人被捕。
阿爾山市酒店爆滿 遊客入住療養院過夜
【on.cc東網專訊】內地十一及中秋長假期間，不少景區人滿為患。在內蒙古自治區興安盟阿爾山市，酒店幾乎爆滿，有遊客上周五（3日）宣稱只能入住疑似由醫院改造的賓館。on.cc 東網 ・ 8 小時前
屯門中年漢暈倒屋內 妻揭發送院不治
【on.cc東網專訊】屯門有人暈倒亡。今日(4日)清晨6時05分，一名女子報案，懷疑其丈夫於龍門路45號富健花園一單位內暈倒。救護員接報到場，發現姓郭(48歲)男事主倒臥在上址一房間。郭男昏迷被送往屯門醫院搶救，其後被證實死亡。案件列作「送院時死亡」，郭男死因有on.cc 東網 ・ 1 天前
屯門點心店女工遭壓麵機夾手送院治理
警方今日(5日)早上7時26分接獲報案，指屯門新墟啓民徑15至45號一間點心店發生意外，一名女工人工作時，被壓麵機夾傷手。消防員接報到場拯救，女事主清醒被送往屯門醫院治理。警方正調查事件。am730 ・ 9 小時前
以色列攔截加薩援助船隊逮捕媒體人員 無國界記者組織譴責
（法新社巴黎2日電） 以色列攔截航向加薩走廊的人道援助船隊後，全球多地紛紛舉行聲援巴勒斯坦人的示威。瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）等維權人士最近搭乘「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）船隻，再度試圖突破以色列海上封鎖，將醫療物資與食物送進加薩，但遭以軍登船攔截。法新社 ・ 1 天前
西貢蠔涌逼兩狗於急流中「洗澡」 警拘53歲外籍男子
【動物專訊】本報早前報道一名男子在西貢蠔涌的河流為兩狗「洗澡」，更一度將狗狗拉落急流，目擊者不值其所為，拍下影片及報警。警方收到報案後，於9月28日在西貢區以涉嫌「殘酷對待動物罪」，拘捕一名53歲外籍男子。 事緣目擊者於9月26日在西貢蠔涌，看到一名男子在河道旁以河水為兩隻狗狗洗澡，當時水流甚急，那人卻強行以繩將狗拉落水，狗狗幾經掙扎才在那男子拉繩下爬回陸地，讀者看到狗狗甚驚慌，即場喝止那人。 該目擊者拍攝了影片證據，並於當日稍後報警。警方其後聯絡她錄口供，並派員到現場調查及搜證，並在兩日後通知目擊者已拘捕涉案人士。 警方回覆本報查詢時表示，警方於9月26日接獲一名女子報案，指有狗隻於西貢蠔涌路一河流懷疑曾被不恰當對待。案件交由黃大仙警區動物罪案警察專隊跟進，警員經調查後，於9月28日在西貢區以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名53歲外籍男子。 根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人的作為令動物受到不必要痛苦，或殘酷地令動物受驚，均屬違法，最高可判罰款20萬元及監禁3年。 相關報道： 西貢蠔涌有人在河道旁幫兩狗洗澡 狗狗一度被人拉落急流中 The post 西貢蠔涌逼兩狗於急流中「洗澡」 警拘香港動物報 ・ 1 天前
天氣報告｜間中有狂風驟雨 最高氣溫約31度
【Now新聞台】本港今日(10月5日)天氣預測，吹強風程度偏東風，初時離岸及高地間中吹烈風。大致多雲，間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪。稍後驟雨減少，轉吹東南風，風勢逐漸減弱。日間最高氣溫約31度。 展望中秋節天色好轉，但早晚部分時間多雲。隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
黃金周｜深圳旅客花逾萬買日用品 內地行山團五天行征服麥理浩徑
【Now新聞台】十一黃金周踏入第五日，香港往澳門及珠海的金巴受颱風影響一度停運，期間，數百名旅客提前到港珠澳大橋香港口岸等候出境。中午之前，大樓外的旅客已經大排長龍，不少人在早上十一時已經來到港珠澳大橋香港口岸，他們拿著行李在排隊區等候。在金巴宣布恢復服務之後，職員分批讓旅客進入口岸大樓，疏導人潮。內地國慶黃金周來到第五日，除了「轉戰」澳門，亦都有人選擇在周一中秋節之前回程。在深圳福田口岸，不少人旅遊完拖著行李過關，他們來香港的目標各有不同，但都一樣有滿滿的收穫。內地旅客王女士︰「(這些花了多少錢？)一萬多塊錢吧。這個節假日我們也沒有回自己的老家，剛好留在深圳，因為我是在深圳這邊工作，她們來找我玩，所以就帶她們過去逛一下，香港最起碼說吃的、化妝品比較出名嘛。主要是購物為主。」內地旅客吳小姐︰「我們是1日上午到的，然後過關過去，到麥理浩徑的起點，然後今天是12時多走完全程直到終點，過程的話睡的不同地方，他有營地嘛，每一個段。」內地旅客陳小姐︰「穿的這身衣服，都是省著穿下來，要不然像個流浪漢一樣過關。」根據入境處的數字，周六內地訪客的出境人次約為22.2萬，而總出境人次達到約67.6萬。深now.com 新聞 ・ 1 小時前
陳茂波：零售業穩中向好 年末盛事續吸引旅客
【Now新聞台】財政司司長陳茂波指，零售業正朝穩中向好的方向發展。 陳茂波日前到中上環探索「網紅式」城市行路線。他在網誌指，十一黃金周首四天，內地訪港旅客按年多7%，達87.7萬人次，海外旅客亦有約12.6萬人次，按年增逾30%，引述零售業界預計十一黃金周生意會有增長。他又指，零售銷售總額連升四個月，加上股市興旺、住宅物業市場回穩等因素，相信零售業正逐步回穩。展望今年餘下時間有不同盛事及國際活動支持市道，能吸引人流及帶動消費，政府會繼續透過盛事加旅遊模式，吸引更多旅客；同時繼續招商引資，本周將與新一批十多家重點企業簽約，包括三家全球十大醫藥企業。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
月餅2025｜人氣奶黃月餅入手Last Call！Starbucks月餅大玩月兔皮影戲、龍點心月餅買一送一
隨著中秋佳節的腳步漸近，今年三大人氣品牌，Starbucks、龍點心和米芝蓮一星食府香港逸東酒店逸東軒都推出了令人心動的奶黃月餅，Starbucks星巴克幻影月餅更有三款精心製作的限定口味，包括大家都喜愛的流心奶黃月餅及兩款驚喜口味。而龍點心享有優惠，折後每盒平均只需$114。想以超值價格品嚐精緻月餅，與家人共度團圓時光嗎？立即看內文入手優惠！Yahoo Food ・ 1 天前
以巴戰爭︱「環保少女」通貝里疑遭以軍毆打 強迫親吻以色列國旗 以方否認所有指控︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）在參與運送援助物資前往加沙的船隊後，被以色列軍方拘留。她向瑞典官員表示，在被扣期間遭受惡劣對待，包括囚室滋生床蝨、缺乏食物和飲用水，並被指遭士兵拖行、毆打及強迫親吻以色列國旗。以色列方面則否認所有相關指控。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 1 天前
300公斤江蘇大閘蟹已抵港 商戶稱價格較去年降約一成
【Now新聞台】時隔近九年，再有大閘蟹直接從內地供港，首兩批共300公斤、來自江蘇省的大閘蟹已經在本港市面出售。有商戶表示，運輸成本減低，大閘蟹價格比去年平約一成。這個眼穴，按一按牠，牠很精靈、眼仔郁郁。這麼生猛的大閘蟹，幾個小時前還在江蘇，身上還掛有正貨標籤。相隔近九年，終於有大閘蟹再次直接從內地進口至香港。九龍城這間食品店率先買入約100斤直送大閘蟹，佔整體大閘蟹貨源，約兩至三成。負責人稱，一直跟大閘蟹養殖場商討，希望逐漸增加直送大閘蟹佔比。食品店負責人陳先生：「很新鮮，兩、三個小時就直達香港，以往經韓國或馬來西亞來港，最少也要四至七日，有時延誤、抽檢，可能要再遲兩日 ，變了整個星期才來到，蟹沒有那麼新鮮。今年零售價比往年起碼便宜10%，如果可以直運下來，可能會下調15%左右。」有市民專程來買直送大閘蟹跟家人做節。孫先生：「因為香港的衞生檢疫，我們非常放心，內地能直接到香港，是通過了好好的檢疫，認真的檢疫，而且是負責任的檢疫，我們吃起來很放心。這個大概有幾百塊錢，很便宜，價格也不高，非常好，我們也非常滿意。」想挑選優質大閘蟹 ，老闆說可以按蟹的眼和腳，有反應即代表「生猛」，還可以反now.com 新聞 ・ 4 小時前
紅磡海心公園兩男遭割頸命危 消息：警方紅磡拘捕一名涉案男子
紅磡海心公園今午12時半發生襲擊案，兩名男子中刀傷，其中一人遭割頸，昏迷送院治理，警方派出反恐特勤隊搜捕施襲者。據報兩名事主在網球場附近一個涼亭傾談期間，疑兇突然走向兩人，持刀襲擊他們後逃去。 【10月5日更新】消息稱，警方已在紅磡碼頭附近的建灣街花園公廁拘捕一名涉案男子，涉嫌傷人，他現正被扣留調查。am730 ・ 1 小時前
啟德郵輪碼頭辦時裝展令郵輪轉往尖沙咀停靠 羅淑佩：責成碼頭營運商做好溝通
【Now新聞台】啟德郵輪碼頭早前因為舉辦時裝展，有原本以啟德作為母港的郵輪要轉往尖沙咀海運碼頭停靠。文體旅局局長羅淑佩指，如果做法令郵輪公司感到不受重視，會責成碼頭營運商做好溝通工作。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「溝通是重要，但不是因為預訂這船期，鐵板一塊不能動，所以有一個好的項目都不能。這正是經常說，我們有很多很好的資源，不要令到這些資源錯配，香港真是地少，將這些地的資源用得更好。今次郵輪碼頭既可以在海運泊船，亦可以在啟德進行時裝展，我覺得是一舉兩得的辦法，亦是善用資源的辦法。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
張栢芝做完空中飛人終返港 即蒲街市被嗌：靚姐！
【on.cc東網專訊】「顏霸」張栢芝於9月頭擔任完林家謙紅館演唱會嘉賓獻唱代表作《任何天氣》後，即飛抵上海隨大隊前往蒙古拍攝內地旅綜節目《一路繁花2》，之後再趕往北京及重慶分別出席時尚及品牌活動，飛來飛去做「空中飛人」一個月，她終於可以返港休息。東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
現場直擊｜佐敦五車連環相撞釀八傷 警拘肇事私家車司機
【Now新聞台】上海街與佐敦道交界發生5車相撞意外，釀成多人受傷，本台記者劉倩桐下午四時許身處車禍現場，指其身旁的灰色私家車早前由佐敦駛向西九龍期間，已先後與兩部巴士及一輛私家車相撞，其後再駛至現場佐敦道與上海街交界時，再撞向一輛白色私家車，導致該輛私家車失控，剷上行人路撞倒途人。 現場可見肇事的灰色私家車嚴重損毀停在安全島上，而警方已拘捕該私家車司機，並押同他到肇事私家車蒐證。至於被撞的白色私家車亦嚴重損毀，事件中有八人受傷，幸各傷者俱清醒。有目擊者表示，肇事灰色私家車當時車速頗快，警方仍在現場調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
土瓜灣海心公園兩男遇襲中刀受傷 送院治理
【Now新聞台】兩名男子中午在土瓜灣海心公園被人用刀襲擊受傷。 警員封鎖現場調查，中午十二時許警方接報，兩名男子在土瓜灣旭日街海心公園涼亭，被一名持刀男子襲擊，兩人身體多處受傷，由救護車送去伊利沙伯醫院，兇徒事後逃去；警方接報到場兜截，暫時未有人被捕。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
中秋叮叮及輕鐵免費搭 其中7路線通宵行駛
【on.cc東網專訊】為慶祝中秋佳節，俗稱「叮叮」的電車以及輕鐵服務明天(6日)將全日免費，且乘搭次數不限。是次活動今年為第5年舉辦，相較往年新增免費乘搭輕鐵優惠。而活動名冠名的「輕鐵叮叮樂」主題輕鐵及電車亦於新界西北及港島行駛，以宣傳活動。on.cc 東網 ・ 5 小時前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前