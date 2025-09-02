九肚山1,538呎獨立屋，一家三口專屬的溫暖港灣

這套1,538呎單位坐落九肚山玖瓏山天瓏閣的靜謐山巒間，由Hei Design Interiors設計師Ken Leung為一個三口之家悉心打造。

踏入室內，開闊的空間感迎面而來。設計師以輕奢風格為主調，融合日常機能與優雅品味，打造溫暖舒適的居所。

設計師大刀闊斧地將原本的四房改為三房，拆除右側多間小房間，換來流暢的動線與通透的視覺效果。主人房因此擴大，不僅提升舒適度，更融入大量儲物設計；部分空間併入客廳，使公共區域更寬敞，成為全家共享的生活中心。



提升空間流動感的關鍵，是將廚房完全開放，與客飯廳融為一體，形成方正俐落的格局，視覺上更透亮自在。Ken表示：「最初業主曾考慮安裝玻璃間隔門解決油煙問題，但若取消門框造型，整個空間感會更俐落。最終客人採納了全開放式的廚房設計。」為應對油煙問題，設計師採用雙重措施，包括採用高效抽油煙機配合天花排氣扇，保證廚房在日常使用中依然舒適清爽。

設計師亦為寬敞的客飯廳增添一座兼具美感與實用的中島櫃。檯面以金色紋理雲石營造低調奢華，檯下波浪條紋增添層次，既是備餐區，也是一家人聚會的地方。



單位在選材上亦貫徹Hei Design Interiors位於灣仔陳列室的設計語彙，如玄關轉角的一道飾以波浪青古銅拉絲鋼的特色牆，光影流轉間展現層次與動感。Ken回憶：「業主來到我們的辦公室後，對這種鋼材愛不釋手，所以我們將它延伸到他的家，並與波浪紋設計結合，與全屋其他裝飾相互呼應，塑造一致的設計語言。」



