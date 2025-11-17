九逕山 43 歲男疑失足墮崖亡 周末獨自行山 飛行服務隊直升機運送遺體｜Yahoo

一名 43 歲男子獨自往屯門九逕山行山，懷疑失足墮崖身亡。政府飛行服務隊直升機將遺體吊起。（facebook 真.屯門友 Kevin Chan）

【Yahoo 新聞報道】一名 43 歲男子獨自往屯門九逕山行山，懷疑失足墮崖身亡。警方昨日（16日）接獲家屬報案指事主失聯，遂與消防展開聯合搜救行動，最終在樹幹之間發現死者，相信他意外從懸崖高處墮下。

樹幹之間發現死者

事主為 43 歲姓李男子，據了解，他周六（15日）曾告知母親會到九逕山，同日晚上 6 時曾在社交平台分享九逕山的照片，惟翌日早上母親發現他仍未回家，致電亦無人接聽，遂報警求助。昨日約 10 時半，警方與消防人員展開聯合搜救行動，並在下午 1 時發現事主，當場證實死亡。現場位置有約高 5 米懸崖，搜救人員在樹幹之間發現死者，當時屍體已僵硬。政府飛行服務隊出動直升機，將遺體吊起。

死者逾10年攀山經驗

警方調查指事主獨自行山，現場沒有可疑物品，初步相信他意外從懸崖高處墮下。據了解，家屬指死者有超過 10 年攀山經驗，過去一直獨自攀山。案件列作屍體發現案，由屯門雜項調查隊跟進。