九龍城供電昨故障 商場「熄燈」師生摸黑上堂

中電表示，位於九龍城區的1.1萬伏特供電系統昨日下午約4時13分發生故障，九龍城廣場一片漆黑(facebook圖片)

黃大仙至九龍城周四(18日)下午一度停電，商場學校等受影響。九龍城廣場於停電期間漆黑一片，香港兆基創意書院在社交平台表示迎來「開校以來第一次大停電」，師生在課室內以照明工具摸黑上堂。學生則在圖書館開手機電筒尋書，學校茶水間的雪櫃門貼上告示，提醒復電前切勿打開。在樂富邨樂東樓，據悉電錶房一度冒煙而短暫停電。此外，香港浸會大學善衡校園亦受影響，當時有人正乘搭升降機，突然烏燈黑火停電受困，消防員到場協助。

5000名客戶電力供應受阻

中電表示，位於九龍城區的1.1萬伏特供電系統昨日下午約4時13分發生故障，影響區內約5000名客戶的電力供應，當中約4000名客戶於4分鐘內復電，餘下客戶於下午約5時恢復供電。中電正跟進及調查事故成因。發言人表示，中電在過程中透過遙距復電，並派員到場檢查及搶修。中電的客戶經理及中電社區支援隊亦與客戶緊密聯繫，提供適切支援。

