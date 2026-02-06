九龍城常樂關愛隊通訊程式帳戶疑遭入侵 23 人個人資料或外洩 包括身份證號碼資料｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府昨晚（5 日）深夜發稿，表示九龍城民政事務處在前晚（4 日）接獲九龍城常樂小區關愛隊承辦團體「何文田居民協進會」通知，指常樂關愛隊的即時通訊應用程式帳戶懷疑被黑客入侵，有機會導致 23 名服務使用者的姓名、電話及住址等個人資料外洩，當中包括 7 名服務使用者的完整或部分身份證號碼。
就今次事件，何文田居民協進會已隨即向警方報案及通報個人資料私隱專員公署，並已通知所有受影響的服務使用者提高警覺，協進會正檢視並會加強保安措施。政府指，如受影響人士懷疑有人偽冒常樂關愛隊成員聯絡他們，可向常樂關愛隊或九龍城民政處、或致電 182 111 核實其身分。若發現可疑情況，應致電警方 24 小時熱線「防騙易18222」。
九龍城民政處對受影響人士造成不便致歉，並已設立熱線（2712 9182）供有關人士查詢，市民亦可瀏覽關愛隊專題網頁了解關愛隊防止偽冒措施。政府又說，關愛隊不會主動向居民索取銀行戶口號碼，而成員和義工在履行職務期間，會穿上關愛隊制服及配戴關愛隊小隊成員身份證明或義工證明，以供識別。
九龍城民政處已就事件向該關愛隊發信，要求該關愛隊提高警覺及加強保安措施，並嚴格按指引妥善處理及保密個人資料。民政事務總署亦已向所有關愛隊作出了提醒。
