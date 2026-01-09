九龍城潑水節｜兩男襲警等罪成提上訴被駁回 官：稱嬉戲和祝福僅掩耳盜鈴

2023 年 4 月 9 日九龍城潑水節，被稱為「勇狗」的曾維誠等 3 人，涉襲擊 3 名輔警及 3 名《無綫新聞》記者，他們否認 6 項襲警和普通襲擊罪，受審後罪成，被判囚 28 天。其中兩人不服定罪提上訴，強調自己沒施襲意圖，僅參加潑水節嬉戲，向人潑水送上祝福。



暫委法官李俊文周五（9 日）於高等法院頒下判詞，駁回二人上訴，指現場警員及記者曾擰轉面、甚至即時離開，二人使用大型水槍近距離不斷射水，「行為不但粗野，甚至帶有敵意」，斥二人聲稱是嬉戲、祝福的行為，「只是掩耳盜鈴，自欺欺人的藉口而已」。

上訴人：沒襲擊意圖僅潑水祝福

3 名罪成被告為曾維誠、葉嘉健、袁子健，當中曾及葉不服定罪提上訴。二人均強調，他們沒有襲擊意圖，僅參加潑水節，向人潑水給予祝福，又指當時警員面有白色粉末或戴上花環，所以相信他們是活動參與者。二人又指，警員面帶笑容，表示他們不反對、甚至同意被射水，警員亦沒有即時警告或拘捕二人。至於《無綫》記者，二人同樣認為只是做合適的事情，並無意圖襲擊任何人。

廣告 廣告

官：行為構成毆打 沒理由以為嬉戲

法官則認為，在一般情況下，對著任何陌生人，「更莫說是工作中的警察或記者」，兩名上訴人近距離、重複，甚至追著對方面部，包括眼睛、耳朵或口部，以大型水槍射水，至對方全身濕透，必然構成普通襲擊下的「毆打」。法官指，沒有任何空間或理由，會以為是「嬉戲」，而對方會「接受或默許或不反對」。

至於案發時為潑水節，法官觀看影片及參考證人口供後，同意原審裁判官的裁定。法官認為，涉案警員及記者從沒同意或默許上訴人的行為，沒同意二人以「如此粗野甚至帶傷害性或最少會引致不適」的方式射水。

官：對方曾擰轉面、甚至離開

官指，兩名上訴人從警員及記者的身分、其職責及其即時反應，例如擰轉面、擋格、甚至即時離開等，二人不可能不知道，對方不同意其行為，甚至感到反感和厭惡，不會有誤會。至於兩名上訴人聲稱只是嬉戲或射水給予祝福，明顯是藉口，用作襲擊各人，完全沒有說服力。

判詞引述 3 名《無綫》記者的證供，3 人分別表示，接受被小朋友射水，但不同意被上訴人射向面部，令其不適及無法工作，認為上訴人行為有攻擊性，曾明言要求停止，但不獲理會，以致需要離場。法官認為，上訴人完全沒有任何理由誤會，3 名記者會同意或默許被射水。

官：聲稱嬉戲僅掩耳盜鈴

至於在場的警員，法官指他們身穿制服在場執勤，明顯不是活動參與者。警員證供指，他從未參與潑水，即使他沒有拒絕被戴上飾物及塗上白色粉末，但他有清楚表現出不願意被射水，曾用手示意停止，低頭避開及離場。官認為，上訴人必然知道警員並不同意被射水。

判詞續指，上訴人當時對警員及記者連續追趕，使用大型水槍，近距離不斷射水，「行為不但粗野，甚至帶有敵意」。法官批評，二人聲稱是嬉戲、祝福行為，「只是掩耳盜鈴，自欺欺人的藉口而已」，拒絕接受其說法，駁回二人定罪上訴，維持原判。

3 人同被控 5 罪

原案 3 名被告依次為曾維誠（現 27 歲，的士司機）、葉嘉健（28 歲，文員）、袁子健（32 歲，成人用品商人），當中曾維誠及葉嘉健不服定罪提上訴。

3 人被指於 2023 年 4 月 9 日，在九龍城賈炳達道與衙前圍道之間一段的城南道，襲擊執行正當職務的輔警警員 6553 、8591、6605，以及於同日同地襲擊吳家軒及李天耀；曾、袁另被指於同日同地襲擊譚永文。

HCMA485/2024 (KCCC2666/2023)