九龍城潑水節一連兩日舉行 商戶料生意較去年有逾一成增長(何潁之報道)
【Now新聞台】九龍城潑水節一連兩日舉行，吸引不少市民參加。有檔主表示對人流有信心，相信生意好過去年。
這班神槍手個個準備充足，拿著水槍及水桶在潑水節大顯身手。一年一度的潑水節在九龍城舉行，無論大人或小朋友，一樣玩得盡興。
Alan：「很開心，我覺得很好玩。沒甚麼策略，直接潑，潑到別人濕透了就可以。」
Ronald：「很好。」
記者：「有甚麼策略？」
Ronald：「我也想不到有甚麼策略，不斷被人攻擊。」
「潑水」於泰國文化象徵洗走過去一年的厄運，為彼此帶來「祝福」。
潑水玩到累了，可以到旁邊的市集享受泰式按摩，15分鐘盛惠50元。市集有逾50個攤位，售賣泰式食品及水槍等。有檔主表示，目標生意額可以超過10萬元。
檔主林先生：「以往潑水節來說，人流不擔心，都會很多人來。整體生意額因為去年有下雨，今年不下雨的話，希望有一成至一成半的增長。」
民政及青年事務局局長麥美娟在開幕禮致詞時表示，去年有逾8萬人次參與活動，帶動周邊食肆生意，她鼓勵市民繼續支持文化共融的活動，共同建設充滿活力的和諧社會。
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