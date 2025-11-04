雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！
近日社交平台關注組大推九龍城方榮記的午市，不少人食過都大讚性價比極高，即睇內文：
近日，九龍城火鍋店「方榮記」的午市限定「沙爹牛肉煎米粉」突然在「香港茶餐廳及美食關注組」爆紅，吸引大批網民前往朝聖打卡。煎香的米粉帶焦脆香氣，配上濃郁花生沙嗲汁與嫩滑牛肉，油香與花生香交織，令人一試上癮，「方榮記」頓時成為新一輪熱話。
關注組大推午市$38沙爹牛肉煎米粉
「方榮記」一向主打沙嗲牛肉，其實一向有做午市優惠，$38的沙爹牛肉煎米粉更被網民形容為「超高CP值」。不少網民朝聖後紛紛分享用餐照片，大讚賣相吸引、味道一流，「牛肉腍、沙爹汁有花生粒，好味！」、「人食我又食，真係好好食！」亦有人貼心提醒，「佢冇辣醬提供，記得自己帶一少包去，點下豬雜，超正！」許多網民都表示午市選項確實真材實料，價錢極具競爭力，「抵食啦，好過食果d又貴又難食預製菜」、「真係平，咁仲使乜去幫襯佳記兩餸飯呢？」、「38好抵， 對比起佢個沙嗲湯底」。
主打高質牛肉 曾因「天價沙嗲牛麵」引熱議
事實上，「方榮記」本身是一間以新鮮手切牛肉聞名的九龍城火鍋店，招牌菜包括沙嗲牛肉麵、沙嗲火鍋及極品牛肉皇等。去年，餐廳曾因部分菜式定價惹起網上熱議，例如$70沙嗲牛肉湯麵、$180炒大光麵及$2500極品牛肉皇，被網民稱為「天價牛肉」。不過今次獲大推的$38平價煎米粉就成功逆轉形象，以高質低價重奪不少食客芳心。
圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組、OpenRice
