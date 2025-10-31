九龍城酒店男子昏迷送院亡，床上有血漬。(有線新聞截圖)

【07:20更新】案件交由九龍城警區重案組跟進調查。經翻查閉路電視及進一步調查後，發現該名報案人與兩名男子曾從上址涉案房間把一行李箱帶往一輛停泊上址附近的私家車內。

檢一萬元K仔及依托咪酯煙彈

人員於該涉案房間內發現一些含有「依托咪酯」的煙彈彈殼，亦在該涉案私家車內檢獲36粒「依托咪酯」煙彈和兩包共重約1.9克的氯胺酮，總市值共約一萬元。

該名32歲姓譚女報案人及一名32歲本地男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。今日(31日)下午約1時半，警方在紅磡靠背壟道與美善同里交界再拘捕一名51歲本地男子，他涉嫌「販運危險毒品」。該名32歲本地男子已獲准保釋候查，須於下月下旬向警方報到。其餘被捕人現正被扣留調查。

【07:20更新】九龍城發生命案。昨日(30日)晚上9時許，1名女子報案，指其52歲姓黃男友人在九龍城沙浦道30至38號富豪東方酒店一房間昏迷不醒，床上染有血漬。救護員到場把事主送往廣華醫院，經搶救後證實不治。大批警員到場酒店調查，於酒店對開圍封一輛疑涉案黑色私家車，並派出緝毒犬協助。警員於現場沒有檢獲遺書，經調查後，案件暫列「送院時死亡」跟進，死者死因有待驗屍後確定。據指，男事主租住上址幾日，女報案人為死者朋友，昨晚到上址探望他，詎料發現男事主倒卧房間內不省人事，他全身赤裸，口鼻淌血，房間內發現疑似「太空油」煙彈殼，男事主懷疑死亡原因與吸食毒品有關。

警方於酒店對開圍封一輛疑涉案黑色私家車，並派出緝毒犬協助。(有線新聞截圖)

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/九龍城酒店男子昏迷送院亡-3男女涉販毒被捕-更新-/613730?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral