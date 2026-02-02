九龍城美食｜情侶檔主理糖水店「一晌」必試罕見鳳凰奶糊/15粒龍眼白玉龍眼冰

八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
九龍城月前開了一間糖水店「一晌」，裝潢似cafe，新派與傳統甜品兼備，最特別是招牌的鳳凰奶糊坊間罕見，口感順滑，帶濃濃奶香與蛋香。即睇Yahoo專訪：
在甜品店林立的九龍城月前出現了新力軍，這間「一晌」位於南角道轉角處，由Kelly及Jacky情侶檔經營，既有坊間罕見的鳳凰奶糊、傳統糖水如即撞薑汁撞奶，亦有新派的開心果甜品甚至「廢水」。
👇🏻立即睇片
由拍拖食糖水變開糖水店
店主Kelly表示開舖的念頭來得突然，事緣二人拍拖其中一個活動就是於晚飯後一起散步及食糖水，一次他們於九龍城食完串燒後，路過一個閒置多年的轉角舖位，Jacky便說了句：「不如我哋開間糖水店！」最初Kelly認為他只是隨口一說，豈料翌日Jacky竟傳來標註滿滿的舖位清單！二人都沒有做餐飲經驗，憑著一股拼勁，自此二人的拍拖活動就變成了尋找舖位、四出試糖水、上網研究食譜及反覆試做， 總算找到屬於自己的甜品配方。Kelly笑說：「果段時間我哋都肥咗五公斤！不過一切都係值嘅。」
坊間罕見鳳凰奶糊
小店最特別的甜品非「鳳凰奶糊」莫屬。這款主要以牛奶及蛋黃煮成的古早甜品通常要在廣州老字號才見到，在香港幾乎絕跡。要做好這款甜品，溫度控制很有要求，溫度太高很易變成炒蛋，反之口感又不對。而Kelly及Jacky除了堅持這款甜品要即叫即製，還在傳統工藝上加入自己的想法：用噴槍在奶糊表面燒出奶皮及灑上炒香的碧根果仁碎，令這道甜品的口感及香氣變得更豐富。奶糊入口順滑不過甜，帶濃濃的奶香及蛋香，還帶淡淡的焦糖堅果味。
15粒龍眼做龍眼冰
除了招牌的鳳凰奶糊，小店還有不少值得一試的甜品，「白玉龍眼冰」就是Kelly的其中一樣心水。她表示這甜品由自製龍眼冰底、新鮮龍眼肉及自家以打碎龍眼肉及白涼粉做的龍眼凍等製成，每份龍眼冰足足用上15粒龍眼，味道清甜透心涼。
開心果X椰子「椰椰開心果糊」
小店亦有呼應近年的開心果熱潮創作了一款「椰椰開心果糊」，不是只一味追求濃郁的開心果味，反而與椰子相配搭，以純開心果醬、開心果碎、椰漿、椰青汁及自家椰凍等製成，味道溫和清爽。
一晌
地址：九龍城太子道西416-418號地下B號舖（地圖按此）
文、攝：Amy Luk
