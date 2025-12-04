宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
葵涌美食｜九龍城人氣手工漢堡「Band & Bros」進駐葵涌 限定4層牛肉漢堡、招牌慢煮手撕豬/爆炸雞漢堡
九龍城廣場Food Court月前有間叫「Band & Bros」的小店進駐，憑著3款高質得來CP值高的手工漢堡於網上爆紅，開業不足2個月便於葵涌KCC開分店，即睇Yahoo專訪：
位於九龍城廣場Food Court的「Band & Bros」一開業便於Threads爆紅，店主Ronald憶述難忘九龍城店是在10號風球下開業，當天他本來只想小試牛刀試試舖頭運作，誰知當日銷量出奇地好，首日即賣出近80個漢堡，之後繼續憑著高質得來又高CP值的手工漢堡持續於網上洗版，開業不久便再下一城，殺入葵涌開分店。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
酒店業出身 創業賣手工漢堡
酒店業出身的店主之一Ronald有多年做酒店Bartender及於多間酒店餐廳做樓面管理的經驗，於是今年打算創業時自然想著朝餐飲業的方向發展，至於為何是漢堡店？Ronald說他回想起自己讀書年代一次廚房考試曾設計過一個漢堡套餐應考，結果分數意外地高，加上自己喜歡吃漢堡，便想到以這個comfort food做主打。
限定4層牛肉漢堡 自製醬汁漢堡扒
漢堡選擇貴精不貴多，只有牛肉芝士/慢煮手撕豬同炸雞3個基本款，另可加錢追加十多款配料如煎蛋、脆煙肉、焦糖洋蔥及墨西哥辣椒等。每款漢堡由餡料、醬汁以至麵包的選擇都相當講究。像招牌芝士牛肉漢堡，漢堡扒就以3:7肥瘦比例的牛絞肉自家製，Ronald還特別要求將絞肉絞得比坊間的粗粒一點令口感更好，再混入茴香、蒜粉等提昇香氣。
小店的芝士牛肉漢堡是煎時會以重物將漢堡扒壓扁煎的Smash Burger，漢堡扒外層煎得焦脆，入面仍保持juicy，加上自家炒焦糖洋蔥、芝士及自家調醬汁味道非常豐富。芝士牛肉漢堡的基礎款是2塊漢堡扒加2片芝士，最近還推出了目前只有葵涌店星期六限定的超級增量版，足有4塊漢堡扒及4片芝士，非常適合大胃王挑戰。
5小時慢煮 爆汁手撕豬漢堡
最花時間及心機的要數小店的慢煮手撕豬漢堡，要將原件脢頭肉先以蘋果、蘋果醋、蘋果汁、BBQ汁、蜜糖及香料等醃過夜，再慢煮約5個鐘才撕成幼絲，接到柯打時還會加入慢煮過後保留並煮至濃縮的BBQ肉汁炒熱，肉質食材腍身帶果香而且非常入味，一點都不會乾爭爭，配以清爽的紫椰菜沙律食落不怕會太膩。
自家配方炸粉 爆炸雞漢堡
另一人氣漢堡是這款夾入超大塊炸雞的爆炸雞漢堡，選用帶皮的去骨雞上髀肉，炸粉自家以麵粉、粟粉及泡打粉等反覆調節比例而成，炸出來的雞肉金黃香脆，配以清爽的生菜、生洋蔥絲及自家調辣蛋黃醬非常惹味。
Band & Bros
地址：葵涌九龍貿易中心一樓OS1A舖（地圖按此）
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多葵涌美食
葵廣美食2025〡葵涌廣場美食推介10間！鯛魚濃湯粉絲/自家製布丁燒/開心果雪糕Churros
更多近期熱話
藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識
Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！
Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？
文、攝：Amy Luk
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
中環海濱新地標｜Central Yards 2027年登場 型格綠色建築集空中花園、文化劇院、購物於一身
位於中環海濱的全新地標Central Yards將於2027年開幕，總樓面面積逾160萬平方呎，集自然、文化與創新零售於一身，從空中花園到文化劇院，從全新購物體驗到綠色建築理念，並貫通中環核心與海濱的重要連接點，勢必為中環帶來耳目一新的景象。Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
I人地獄｜熱鬧即地獄！10間E人必收藏熱情慶祝I人生日餐廳 載歌載舞/全場大合唱/搖鈴宣布生日
正所謂I人的地獄正是E人的天堂，各位E人是否正在煩惱如何將I人的生日，變成娛樂自己的一部份？今次Yahoo Food搜羅了全港I人生日地獄餐廳(aka.慶祝生日餐廳)，除了可以正正經經食餐美味的生日飯，還可以將I人尷尬的一面成為美好的回憶！Yahoo Food ・ 7 小時前
生炒骨食譜｜氣炸生炒骨
兒時媽咪整嘅生炒骨沒有加上青椒、洋蔥、蒜頭和菠蘿，呢種味道正正好適合小朋友食。Cook1Cook煮一煮 ・ 7 小時前
結業潮2025｜長沙灣街坊中菜「老街坊菜館」最後倒數 12月13日結業 必食古法吊炸雞/鳳梨生炒骨/麻辣牛雜煲
長沙灣「老街坊菜館」以鑊氣小炒為街坊熟知，菜館樓下主攻外賣，旁邊樓梯上一樓便供應晚飯小菜。早期與區內另一名店「周記醬料」合作售賣新鮮魚肉燒賣，配合周記秘製豉油及辣油，曾掀起一陣排隊熱潮。近日餐廳貼出告示，由於租約期滿「 將於2025年12月13日正式光榮結業」， 感謝食客多年來的支持與厚愛。Yahoo Food ・ 7 小時前
深圳野生動物園門票買一送一、人均$64起！盡覽近萬隻野生動物＋動物表演｜深圳親子景點
深圳有不少玩樂景點，不少港人都會趁假日和家人或朋友來個深圳短線遊！今次推介的深圳野生動物園，佔地60多萬平方米，集野生動物保護、展覽、環境科普教育為一體。今次Klook推出港澳居民專享深圳野生動物園門票買一送一優惠，折後每位只需$64，超抵！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Pantone 2026年度色「雲朵白」出爐！再見「摩卡慕絲」迎來令人身心放鬆、乾淨寧靜的雲朵白色
Pantone 2026年度色出爐，是有著靜謐之美的「雲朵白」（Cloud Dancer）。這高雅的中性色調，帶有輕盈通透的氣息，如同在喧囂世界中的一縷輕語，傳遞著平靜與安寧。「雲朵白」象徵著在重新發掘靜思價值的社會中，一股令人安撫的力量。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器
全新 Samsung Galaxy Watch 8 推出不久，Amazon 直接來個近 7 折直減優惠，僅 US$249 ( 約 HK$1,945) 就能將這款搭載最新健康監測科技的智能手錶帶回家。無論你是追求減脂增肌、改善睡眠、壓力管理，還是純粹想將日常通知、支付、運動紀錄全部收納在手腕上，Galaxy Watch 8 幾乎可以一次幫你升級。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
不只Lisa、Felix，LV非凡之旅首爾站嘉賓陣容太強勁：全智賢、孔劉、J-Hope、鄭浩妍也來撐場的體驗展到底是什麼？
Louis Vuitton 於首爾新世界百貨 The Reverse 舉辦《Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul 路易威登非凡之旅首爾站》沉浸式體驗，開幕禮請來 BLACKPINK Lisa、 Stray Kids Felix、全智賢、孔劉與 BTS J-Hope 等名人出席，陣容強勁加上六層高的沉浸式空間，讓人很想訪韓朝聖！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
Insta360 Antigravity A1 全景 8K 航拍機正式發布：249g、體感操控、飛行眼鏡內外雙顯
今年 8 月時 Insta360 旗下全新的獨立品牌 Antigravity 分享了其首款無人機 A1 的部分細節，如今 4 個月過去，這款產品的規格、發售資訊終於全數公開。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
素食餐廳推介2025｜15間必食素菜! 素食自助餐/純素Cafe/中式/米芝蓮推介
香港素食文化越趨盛行，開飯仔精選15間素食餐廳，遍及港九新界，有齊無肉、蛋奶素、五辛素嘅素食選擇。食素好處多，無論係中式素菜點心小炒、西式純素食Cafe、日式料理，定係異國菜或者素食Fine Dining，都適合追求健康環保或信教嘅茹素者。即睇最新香港素食餐廳指南：OpenRice開飯喇 ・ 6 小時前
百年紅磚屋「悅滿軒」品味冬日歐陸美食！必試主廚品鑑套餐/All You Can Drink 暢飲 2 小時
走進饒宗頤文化館的紅磚老建築，House of Joy 悅滿軒把歐陸料理搬進充滿歷史味道的空間裡，古典紅磚配上法歐風味擺盤，晚市一坐低就已經很有節日儀式感。 今個冬季餐廳推出期間限定優惠，以每位原價$688 的「主廚品鑑套餐」做買一送一，再加上$10 生蠔及 All You Can Drink 2 小時暢飲，變相二人都可以用輕鬆價錢享受一頓海陸盛宴，非常適合約會、慶祝生日或一班朋友聚餐。 優惠由即日起至 2026 年 1 月下旬，想試紅磚屋裡的歐陸冬日大餐，這段時間最著數！ 冬季四重大禮：買一送一、生蠔、任飲都有 冬日期間，悅滿軒準備了多重優惠，主打讓客人可以慢慢歎餐、傾計兼小酌。 其一是「主廚品鑑套餐」買一送一，原價每位$688，現在一人價錢兩人同享，等於直接減半價歎四道菜晚餐。 其二是超親民的$10生蠔，只要晚市消費滿$200，即可以每隻$10加購新鮮生蠔，每人最多6隻，適合喜歡先來幾隻生蠔開胃的蠔迷。 愛暢飲的話，可以留意 All You Can Drink 優惠：凡晚市單一菜式滿$200，即可以$98 – $158 任飲指定啤酒、紅白酒及 Highball 兩小時。...men’s Reads ・ 14 小時前
漢堡食譜｜自家手打漢堡
大家好，歡迎黎到亨利金針菇Henry's Kitchen。 雖然有很多漢堡店可以選擇，但在家自製漢堡始終也是一種樂趣，這個食譜特別用到港式菠蘿包，果然特別好吃，甜甜的味道令整個漢堡都多了更多層次。Cook1Cook煮一煮 ・ 7 小時前
甜品食譜│香烤番薯批 三樣材料做出高級感甜品
天氣涼了，暖烘烘的番薯可以讓身心溫暖，除了蒸來吃或烤來吃，可以用來做甜品，這個甜品材料非常簡單也很健康，只要番薯，加上蛋黃和牛奶便可做出口感細膩幼滑的番薯批，而要做出最佳效果，番薯便比較講究，用日本或韓國的番薯，肉質比較軟綿無渣，不過如果用其他番薯也可，只要加多一個隔篩的動作，番薯泥便會更幼滑，即睇如何製作香烤番薯批：Yahoo Food ・ 8 小時前
大槻真希唱到一半突斷電！ 胡錫進微薄刪文再發內幕！
哎喲，上海的東方體育中心本該是萬人合唱的熱鬧夜，誰知大槻真希演唱會唱到一半，燈光全黑工作人員衝上台搶麥克風「請下台」，場面尷尬到爆！Japhub日本集合 ・ 1 天前
Jellycat公仔最平低至$190！聖誕芝士火鍋、熱熔芝士公仔上架／人氣棉花糖鎖匙扣都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最新有聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$190！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有聖誕芝士火鍋、熱熔芝士等，還有人氣棉花糖鎖匙扣都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜宏志閣居民稱屋內完好 長者稱「聽天由命」冀就近安置方便覆診｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑11月26日發生五級火，增至159死，仍有 31 人失聯。火災中唯一沒被波及的宏志閣，居民昨日起一連兩日獲安排返回居所取物品。今（4 日）早繼續有零星街坊帶同行李箱到場，有義載的士待命，有人上樓搬走雪櫃、吸塵機及大量衣物等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
珍惜生命｜梨木樹邨23歲女子留遺書後墮樓 送院不治
荃灣梨木樹邨發生墜樓案。 今日（4日）清晨5時，一名23歲女子倒卧於荃灣梨木樹邨榮樹樓對開，一名保安員發現，懷疑她從高處墮下，連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現女子已陷入昏迷，由救護車送往仁濟醫院治理，可惜最終不治。警方經初步調查，相信她從上址一個單位墮下，於現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由 11 月 26 日（三）下午 2 時 51 分起火，焚燒逾 43 小時後於11月 28 日早上 10 時 18 分大致救熄。大火截至 12 月 3 日 下午已造成 159 死 79 傷，包括消防員何偉豪殉職，警方指仍有 31 名人士被報稱失聯。警方已拘捕 21 名人士，其中 15 人涉嫌誤殺，其餘 6 人涉嫌虛假陳述；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 14 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。警方國安處在周六（29 日）拘捕發起聯署者，中大政政系學生關靖豐，涉嫌意圖煽動，周一（12 月 1 日）獲准保釋。國安處又在 12 月 3 日拘捕網上組織「白卡聯盟」成為 Kenny Chan，他被指發表不同情死者和受影響居民的仇恨言論。Yahoo新聞 ・ 1 週前
背後真相曝光 楊冪澱粉照吃還不超過50公斤
[NOWnews今日新聞]39歲「陸劇女王」楊冪憑《仙劍奇俠傳三》、《小時代》、《宮》等代表作叱吒娛樂圈，先前更在《生萬物》素顏、增重揣摩村婦，力拚成為實力派演員。近日楊冪私下用餐的影片在微博瘋傳，她...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
NBA | 熱火「英雄哥」被女球證擊中下體 場面勁尷尬 （有片）
外號「英雄哥」的邁阿密熱火球星泰拿希路，作客到達拉斯獨行俠時，發生一宗非常罕見的意外，被女球證擊中下體，痛得要命。Yahoo 體育 ・ 9 小時前