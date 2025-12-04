葵涌美食｜九龍城人氣手工漢堡「Band & Bros」進駐葵涌 限定4層牛肉漢堡、招牌慢煮手撕豬/爆炸雞漢堡

位於九龍城廣場Food Court的「Band & Bros」一開業便於Threads爆紅，店主Ronald憶述難忘九龍城店是在10號風球下開業，當天他本來只想小試牛刀試試舖頭運作，誰知當日銷量出奇地好，首日即賣出近80個漢堡，之後繼續憑著高質得來又高CP值的手工漢堡持續於網上洗版，開業不久便再下一城，殺入葵涌開分店。

酒店業出身 創業賣手工漢堡

酒店業出身的店主之一Ronald有多年做酒店Bartender及於多間酒店餐廳做樓面管理的經驗，於是今年打算創業時自然想著朝餐飲業的方向發展，至於為何是漢堡店？Ronald說他回想起自己讀書年代一次廚房考試曾設計過一個漢堡套餐應考，結果分數意外地高，加上自己喜歡吃漢堡，便想到以這個comfort food做主打。

葵涌店位於九龍貿易中心。

設堂食位。

限定4層牛肉漢堡 自製醬汁漢堡扒

漢堡選擇貴精不貴多，只有牛肉芝士/慢煮手撕豬同炸雞3個基本款，另可加錢追加十多款配料如煎蛋、脆煙肉、焦糖洋蔥及墨西哥辣椒等。每款漢堡由餡料、醬汁以至麵包的選擇都相當講究。像招牌芝士牛肉漢堡，漢堡扒就以3:7肥瘦比例的牛絞肉自家製，Ronald還特別要求將絞肉絞得比坊間的粗粒一點令口感更好，再混入茴香、蒜粉等提昇香氣。

漢堡扒以3:7肥瘦比例的牛絞肉自家製。

小店的芝士牛肉漢堡是煎時會以重物將漢堡扒壓扁煎的Smash Burger，漢堡扒外層煎得焦脆，入面仍保持juicy，加上自家炒焦糖洋蔥、芝士及自家調醬汁味道非常豐富。芝士牛肉漢堡的基礎款是2塊漢堡扒加2片芝士，最近還推出了目前只有葵涌店星期六限定的超級增量版，足有4塊漢堡扒及4片芝士，非常適合大胃王挑戰。

漢堡扒會以重物壓著煎使其更焦香。

4層牛肉漢堡賣相非常震撼。

5小時慢煮 爆汁手撕豬漢堡

最花時間及心機的要數小店的慢煮手撕豬漢堡，要將原件脢頭肉先以蘋果、蘋果醋、蘋果汁、BBQ汁、蜜糖及香料等醃過夜，再慢煮約5個鐘才撕成幼絲，接到柯打時還會加入慢煮過後保留並煮至濃縮的BBQ肉汁炒熱，肉質食材腍身帶果香而且非常入味，一點都不會乾爭爭，配以清爽的紫椰菜沙律食落不怕會太膩。

慢煮手撕豬漢堡配椰菜沙律$53

自家配方炸粉 爆炸雞漢堡

另一人氣漢堡是這款夾入超大塊炸雞的爆炸雞漢堡，選用帶皮的去骨雞上髀肉，炸粉自家以麵粉、粟粉及泡打粉等反覆調節比例而成，炸出來的雞肉金黃香脆，配以清爽的生菜、生洋蔥絲及自家調辣蛋黃醬非常惹味。

爆炸雞漢堡配辣辣蛋黃醬及生菜$50

建議大家要加$23追加小店的炸薯條，炸好後還會灑上以Cajun粉做基底的秘製調味粉，味道有點像熱浪！

Band & Bros

地址：葵涌九龍貿易中心一樓OS1A舖（地圖按此）

文、攝：Amy Luk

