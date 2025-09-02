九龍城1,900呎單位，以簡約設計回應儲物與開揚需求

Haven Design Ltd.筆下這獨套1,900呎單位以簡約設計回應儲物需求，打造明亮輕盈的生活空間。

Client Brief

屋主最重視的是充足的儲物空間。Haven Design創辦人Mary Wong 表示：「屋主非常喜歡開揚、通透的感覺。由於單位設有大量落地玻璃，室內採光充足，因此他希望整體設計以淺色系為主，例如淺灰或淺木色，藉此提升空間感，同時保持明亮、舒適的氛圍。」

Concept & Style

單位設計靈感源自「簡約與輕盈」的生活美學。設計師在整體風格上，盡量以簡約的線條與柔和的色彩為主，避免使用過多物料或複雜元素，讓空間保持純淨、寧靜的氛圍。

Challenges

主要挑戰在於如何在增加大量儲物空間的同時，仍能保持空間的開闊感，避免讓整體感覺變得壓迫。要在實用性與空間感之間取得平衡，是整個設計過程中最困難的部分。





Solutions

單位整體以淺色物料為主，特別是在高位儲物櫃的部分，選用了與天花接近的白色門板，營造視覺上的延伸感，減低櫃體「頂天立地」的壓迫感，讓櫃身更自然地融入空間。Mary補充：「我們亦充分利用10呎半的樓底高度，向上發展儲物空間，將儲物機能提升的同時，盡量不佔用地面範圍，騰出更多活動空間，保持整體開揚感。」

Tips

避免使用過多對比色的物料。建議選用單色系或加入木材元素，不但能提升自然採光效果，亦有助營造溫暖、舒適的空間感。 不妨在浴室的牆身加入花紋磚，為空間增添層次與個性，打破單調感。



可考慮使用人字形木地板，從視覺上拉闊空間感，讓室內看起來更寬敞。



若單位擁有大面積落地玻璃窗，可將窗台設計成書桌、收納櫃或展示平台，靈活運用每一寸空間，兼具實用與美感。

