九龍城AEON｜AEON九龍城分店宣布暫停營業 街坊擔心會結業

AEON九龍城分店宣布暫停營業！近日有網民在Facebook群組上貼圖分享，指AEON九龍城分店貼出告示，於12月1日起暫停營業，有不少街坊都擔心分店會結業。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

九龍城AEON｜AEON九龍城分店宣布暫停營業 街坊擔心會結業

官網顯示「休整中」

有網民在Facebook群組「AEON Stores 關注組」上發文，從圖片可見，AEON九龍城分店貼出告示，指於12月1日起暫停營業，並指可到就近的AEON黃埔店光顧。帖文一出就有不少街坊留言，有街坊表示不便及不捨：「好喜歡行AEON，無咗超級唔方便」、「希望佢會重開，兩層變一層都好」。翻查AEON官網可見，AEON九龍城分店標示為「休整中」，而非「結業」。至於何時會重開，就要等AEON更新消息了。

廣告 廣告

九龍城AEON｜AEON九龍城分店宣布暫停營業 街坊擔心會結業

圖片來源：Facebook@AEON Stores 關注組、AEON官網

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu

食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識

Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？