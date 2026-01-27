九龍塘七人車與私家車相撞 七人車司機逃逸

惠譽評級預期，今年內地乘用車零售銷量將錄得中單位數跌幅，因補貼逐步退場壓抑需求，並加速結構性升級，尤其是電動車領域。另外，雖然「反內捲」規管措施或自今年次季起幫助穩定定價，但車企仍將面臨零件成本上升及激烈競爭帶來的利潤率壓力。 惠譽預期，投入成本上升將增加今年電動車及電池製造商的盈利不確定性。自去年12月中以來，由於供應緊張以及預期2027年前增值稅退稅政策逐步退場將推升需求，碳酸鋰及電池製造相關原料價格已見反彈。 機構預期電池製造商的利潤率將從近期高位回落，而農曆新年後的供應合約重訂可能將成本壓力延至今年第二季。要將成本完全轉嫁予電動車製造商或遇阻力，但產品組合升級及出口增長可緩衝部分影響。(ss/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 17 小時前