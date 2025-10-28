九龍塘私家車遇查 揭司機涉酒駕被捕

由10月31日至11月2日，近百位本地紋身師將在啟德Airside化身為各式鬼怪角色，用他們精湛的技藝詮釋身體藝術與節日魔法的完美融合。活動展現了香港紋身界的創作實力，更以創新科技和全齡友善的設計，為大眾重新定義紋身文化的邊界與可能性！ 活動最大亮點莫過於設置在三樓的「Oh My Ink - Try-On Machine」，這台猶如魔法水晶球的創新設備，運用最新AI投影技術即時呈現紋身效果 。參與者無需承受任何疼痛，便能真實感受紋身藝術在身上的視覺效果，並可拍攝分享至社交媒體，打造最具紀念價值的萬聖節時刻。​這項技術突破不僅降低了紋身的體驗門檻，更為那些對紋身躇躊滿志的人們提供了絕佳的「試水」機會。 「刺紋化 Trick Or Ink」打破了紋身文化的年齡界線，將活動設計為真正的全民參與慶典 。小朋友只需向主辦單位唸出魔法咒語「Trick or Ink」，即可獲得免費萬聖節糖果和限量紋身貼紙。就連寵物也有專屬的萬聖節限定頸巾，讓毛孩們也能參與這場藝術盛會。​ 活動特別設計了融入香港元素的萬聖節主題手機遊戲，穿插經典港式鬼故事，帶來獨特的本土驚悚體驗...

men’s Reads ・ 15 小時前