九龍塘私家車遇查 揭司機涉酒駕被捕

尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
法國 12 歲少女遭性虐殺 27 歲女子被判終身監禁 右翼政客藉事件批評移民政策︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國巴黎一名 27 歲女子因強姦及殺害 12 歲女童達維耶（Lola Daviet）被判終身監禁，成為法國首名獲此極刑的女性，被裁定至少須服刑 30 年。這宗案件震驚全國。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
蔡天鳳前家姑意圖妨礙司法公正罪成 判囚18個月 官：慈母多敗兒
28 歲女模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳，2023 年在大埔龍尾村疑遭殺害碎屍。蔡的前家姑李瑞香否認意圖妨礙司法公正罪，早前經審訊後被裁定罪成，周二（28 日）在區域法院被判囚 18 個月，被告聞判時飲泣。法庭線 ・ 1 小時前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
日本熊蹤｜闖盛岡市中心停車場 秋田縣熊擊54人傷亡 請求自衛隊助撲殺｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】踏入秋季，日本進入熊出沒高峰季節，本年度因熊襲擊致死的人數創有紀錄以來最高。位於日本東北部岩手縣的首府盛岡市，市中心的岩手銀行停車場今（28 日）早有熊隻出沒，被獸醫麻醉捕獲。在鄰近的秋田縣，今年熊襲擊造成的傷亡數字達54人，較去年的 11人激增迎4倍，秋田縣知事請求自衛隊協助撲殺熊隻。Yahoo新聞 ・ 53 分鐘前
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 1 天前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
以巴戰爭︱港護士赴加沙救援 飢荒下醫護「皮包骨」 兩同事遇襲亡：連呼吸都好傷心︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港護士兼助產士蘇衍霈（Krystal）今年7月以無國界醫生救援人員身份，赴加沙工作近三個月。她形容當地情況非常惡劣，飢荒導致大量營養不良個案，連醫療人員都瘦到「皮包骨」。以軍8月更一度向她所在的醫院開火，造成5名記者死亡。10月加沙停火前夕，她認識的兩名醫護同事在上班途中遇襲喪生，無法等到和平到來。她說，在加沙好像活在另一個宇宙，每個人都歷經失去親友的創傷，就連呼吸都是傷心的。Yahoo新聞 ・ 1 天前
反恐第二案｜3被告判監16年8月至18年 成反修例案第二長 官：行為對社會宣戰
高院法官陳仲衡指，3 人「食髓知味、變本加厲」，涉及的 3 次爆炸案件一次比一次嚴重，如同「向社會宣戰」，又指計劃在尚德停車場放置的炸藥「根本是設計作殺人之用」，目標指向警察、罔顧途人傷亡，反映被告「視人命如草芥」；3 人無悔意，更生無從說起。法庭線 ・ 1 天前
12歲男童墮樓亡揭遭獨留在家 四旬父母涉疏忽照顧被捕
青衣長康邨發生男童墮樓意外，一名12歲男童前晚近8時被發現倒臥在康順樓對開平台，疑從高處墮下，當場證實死亡。警方調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男童42歲姓崔母親及44歲姓俞父親。據報男童父母於上周末前往澳門，報稱探望朋友，曾著兒子同遊遭拒，之後兒子被獨留在家。am730 ・ 9 小時前
中年男向途人借「應急錢 」後失聯 涉詐騙油尖區落網扣查
【on.cc東網專訊】執法人員近日接獲報案，指於美孚港鐵站內有人聲稱需要金錢應急，向報案人借取金錢，日後歸還。惟報案人其後與該名人士失去聯絡，懷疑受騙，於是報案求助。on.cc 東網 ・ 1 天前
47人案被告獲釋｜徐子見刑滿出獄 今早醫院返家：專心與家人相聚｜Yahoo
47 人民主派初選案中再有被告刑滿獲釋。據了解，前東區區議員徐子見今日（27日）刑滿，他昨晚入院治理，暫時仍在醫院，已完成出獄的有關手續。今晨約 6 時，一輛黑色私家車離開赤柱監獄，車上窗簾被拉上。《Yahoo 新聞》記者現場觀察，當黑色私家車駛離後，監獄外的一輛警車亦離開。Yahoo新聞 ・ 1 天前
警方入境處油麻地掃黃拘30人 包括兩名嫖客
【Now新聞台】警方聯同入境處在油麻地掃黃，拘捕30人。 檢獲證物包括安全套、漱口水，以及一次性浴巾等。警方根據線報及調查，本月5日起，派員喬裝成嫖客及性工作者，搗破油麻地多個賣淫場所，拘捕28名21至57歲、本地和持雙程證內地女子，以及兩名嫖客。部分內地性工作者由集團招攬安排來港工作，每次交易集團收取六成佣金。#要聞now.com 影音新聞 ・ 19 小時前
屯門警署被私家車撞閘毀壞 司機一度逃逸
【Now新聞台】屯門警署凌晨被一輛私家車撞毀鐵閘，司機一度逃去。 警署停車場閘門被撞到扭曲，警員在場調查。凌晨4時許，涉事私家車撞毀屯門警署停車場入口的閘門後，司機一度逃去，稍後警方接獲可疑人報告，在友愛邨附近帶走一名33歲男子，懷疑與案有關。警方列作刑事毀壞案處理，正調查案件動機。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
皇后山邨35歲男子遭刀傷亡 同齡女友人被控誤殺還柙明年1月再訊
警方昨日(26日)將上周二(21日)在上水發生的一宗送院時死亡案改列誤殺案。警方當晚11時36分接獲報案，指一名男子倒臥在皇后山邨皇匯樓一單位內。 聲稱刀傷由自己造成 人員接報到場，該名35歲姓劉男子身上有經縫合的傷口，昏迷被送往北區醫院治理，於上周三(22日)凌晨0時40分被證實死亡。初步調查得知死者曾於am730 ・ 23 小時前
青少年犯罪團夥禮品卡洗黑錢 涉款400萬拘10人包括一對父母
【on.cc東網專訊】新界北區警員於上周六及本周日(25至26日)展開一個名為「權劍」行動，打擊一個透過購買充值禮品卡進行洗黑錢的青少年犯罪團夥，涉及金額高達400萬元。犯罪集團透過由內地郵寄大量手機予青少年團夥，再指示其綁上內地銀行卡資料及密碼，而該批銀行卡內on.cc 東網 ・ 1 天前
【中環解密】上商銀行賀75周年 展出金庫大門複製品
上海商業銀行迎來成立75周年誌慶，宣布舉辦一系列慶祝活動，並以「傳承滬港．連繫國際」為主題的周年展覽打響頭炮。是次展覽將於2025年11月8日至12月5日向公眾開放，回顧上商由上海起源，到扎根香港、繼而發展成國際金融機構的歷程。 據介紹，展覽挑選了75件展品，涵蓋文物、文件、照片及互動裝置，展品追溯至1915年上海商業儲蓄銀行成立，以及1950年在香港註冊成立後的發展軌跡。展品中不少為首次公開展出，包括參考1931年上海總行金庫門的複製品，以及1970至1980年代用於打印銀行本票的票機，參觀者可即場打印「75周年時光本票」作紀念。 除回顧歷史，展覽亦設數碼體驗區，其中，訪客可與互動裝置「AI行政總裁」交流。有關展覽是免費參觀，分別設於中環上海商業銀行大廈2樓及27樓，27樓展區需預先網上登記。信報財經新聞 ・ 12 小時前
安倍晉三遇刺案今日開審 料明年1月裁決
日本前首相安倍晉三2022年遇刺的案件，今日將於奈良地方法院開審，預料明年1月21日有裁決。 45歲的被告山上徹也，被控謀殺和違反槍支刀具法等罪名。報道引述法院人士指，山上徹也計劃承認謀殺罪，但對其他控罪的部分內容提出爭議。據報聆訊將傳召12名證人，包括山上徹也的母親。 事發在2022年7月8日，安倍晉三在奈良市街頭為自民黨參議員候選人助選時遭槍擊死亡，終年67歲。山上徹也當場被捕。報道指，山上的母親曾向統一教捐款約1億日圓，導致家庭陷入困境，山上不滿安倍的外祖父、前首相岸信介協助統一教引入日本，因此把安倍晉三列為刺殺目標。(ST)infocast ・ 5 小時前
警搗禮品卡洗黑錢犯罪團伙拘10人 有家長助17歲兒子收報酬被捕
警方於前日(25日)及昨日(26日)打擊一個以購買並充值禮品卡洗黑錢的犯罪團伙，以「串謀洗黑錢」罪拘捕9男1女，年齡介乎16至61歲，他們報稱從事電話買賣、司機、清潔工人，亦有部份為學生，並搜獲共54部電話，108張禮品卡。 利用青少年「搵快錢」心態 警方調查發現，有犯罪集團利用青少年「搵快錢」心態，誘使他am730 ・ 1 天前
網路騷擾法國第一夫人 10人巴黎出庭受審
（法新社巴黎27日電） 10名被告今天將在巴黎出庭受審，原因是他們在網路上對法國第一夫人碧姬．今天有8男2女共10人，年齡在41至60歲間，將在巴黎刑事法庭受審，他們被控對碧姬進行網路騷擾。法新社 ・ 1 天前
