九龍塘豪宅單位疑失兩幅書法字畫，男戶主報案後自行尋回。(Google街景截圖)

昨日(16日)晚上11時許，警方接獲一名84歲姓李男戶主報案，指其位於慕禮道6號住宅內有兩幅書法字畫不翼而飛，其中一幅價值約15萬元，懷疑被人偷走。

警員接報後到場調查，案件一度列作「盜竊」跟進。戶主隨後在另一地方尋回失蹤的字畫，事件終告一段落，案件改為「誤會」處理。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/九龍塘豪宅單位疑失兩幅書法字畫-男戶主報案後自行尋回/619151?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral