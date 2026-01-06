Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

九龍東帝苑酒店自助餐及下午茶買一送一！人均$101起歎炭燒澳洲牛柳／紅酒燴牛尾配薯蓉／鵝肝醬多士配草莓啫喱

踏入2026年，位於將軍澳的九龍東帝苑酒店大派福利，推出超震撼的餐飲買一送一優惠！由下午茶、半自助午餐到半自助晚餐通通都有份，最平人均只需$101起即可歎到精緻下午茶，而午餐和晚餐亦分別低至人均 $155及$257起，即可品嚐炭燒澳洲牛柳、紅酒燴牛尾等高質主菜。不論是充滿粉紅氣息的士多啤梨下午茶，還是半自助餐裡肉食控最愛的種種肉類都極之吸引，是新年與親友聚會的CP值之選！1月6日下午三點在KKday準備開搶，立即睇下文了解詳情啦！

>> 九龍東帝苑酒店下午茶、半自助餐買一送一優惠 <<

九龍東帝苑酒店士多啤梨綺韻下午茶、半自助午餐、半自助晚餐買一送一

首先登場的是超平價「士多啤梨綺韻下午茶」，買一送一優惠，鹹點方面創意十足，推介鵝肝醬多士配草莓啫喱、和牛粒配草莓燒汁及吉列草莓蝦球，酸甜滋味完美解膩；甜點則有草莓千層酥、草莓閃電泡芙及草莓開心果撻等，滿滿的果香讓人幸福感爆燈！

【買一送一 】士多啤梨綺韻下午茶（兩位起）（用餐時段：15:15 - 17:30）

優惠價：$202起/2位（ 原價：$185起/位 ）

士多啤梨綺韻下午茶

半自助午餐同樣享有買一送一，主菜選擇極豐富，每週輪流供應，推介濃郁惹味的紅酒燴牛尾配薯蓉、扒美國肉眼、燒封門柳配紅洋蔥蓉及慢煮脆皮豬腩肉等。

【買一送一】半自助午餐（用餐時段：12:00 - 14:00）

優惠價：$310起/2位（ 原價：$284起/位 ）

半自助午餐及半自助晚餐

重頭戲「忘憂半自助晚餐」也是買一送一，主菜陣容極為奢華，推薦炭燒澳洲牛柳，肉質鮮嫩且炭香十足；還有入口即化的燴和牛面頰配煙肉燴青豆、香煎盲鰽及寶雲酥羊架等。除了精緻主菜，晚餐還包括不同主題意大利飯，如牛骨筒油蘑菇意大利飯及海鮮意大利飯，風味層次極之豐富！趁現在有買一送一優惠，快點約定同事好友到將軍澳豪食一餐，在忙碌一天後能真正「忘憂」享受！

【買一送一】忘憂半自助晚餐（用餐時段：18:30 - 22:00）

優惠價：$514起/2位（ 原價：$471起/位 ）

多款肉類主菜

買一送一

九龍東帝苑酒店 星幕 Cielo

地址：將軍澳唐德街 3 號香港九龍東皇冠假日酒店 47 樓 (地圖)

