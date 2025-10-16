楊諦岡為放射專科醫生，醫管局於10月13日公布，任命楊諦岡為新界西醫院聯網總監及屯門醫院行政總監，他將於2026年2月1日履新。(醫院管理局)

剛獲委任為新界西醫院聯網總監及屯門醫院行政總監的楊諦岡，被指在公院「插隊」睇醫生。有報道指，現時仍為九龍東醫院聯網總監及聯合醫院行政總監的楊諦岡，上月底因視網膜脫落於公院求醫後，兩日即獲安排「插隊」在聯合醫院做手術，令原有檔期的病人手術被取消。有聯合醫院員工質疑對其他病人造成不公。

被指2日後即開刀 手寫加插時段

報道指，楊諦岡於9月30日因急性視網膜脫落在聯合醫院專科求診，當時仍未在手術名單上，但其後獲九龍東醫院聯網眼科部門主管安排在2日後，即本月2日進行手術，眼科部門本已於上一個工作天（9月30日）列出排期的手術清單，後來被臨時以手寫方式加插手術時段；院方更提早從將軍澳醫院調配儀器至聯合醫院以便進行手術。翻查資料，在本月1日國慶升旗禮當日，楊諦岡有如常出席。

楊諦岡為放射專科醫生，醫管局於10月13日公布，任命楊諦岡為新界西醫院聯網總監及屯門醫院行政總監，他將於2026年2月1日履新。

發言人：急脫視網膜須盡早動刀

九龍東醫院聯網發言人向傳媒稱，基於保障私隱不透露總監健康狀况，但一般而言，急性視網膜脫落的病人必須盡早接受手術治療，否則病人視力有機會永久受損，甚至失明，經覆核後確認部門有按既定機制，根據病人臨牀及緊急情况安排手術。聯網亦確認由於手術室在10月2日需要處理「其他緊急眼科手術個案」，所以有一名非緊急眼科手術病人需要改期，強調有關調動非緊急手術病人的安排與既定政策一致，一向有嚴謹機制編排手術次序，聯網已向有關病人解釋，並已為病人另約手術日期。

對於調配儀器原因，醫管局解釋聯網內醫院為有效運用資源，會按照病人臨床需要及醫護團隊的專業判斷，調動所需儀器，為病人進行手術或醫療程序；亦已向醫院管理局總辦事處詳細報告事件。

翻查最新專科輪候時間，由去年7月1日至今年6月30日，公院眼科門診共有152,577個預約新症，九龍東聯網的半緊急新症輪候中位數為4周，穩定新症的輪候中位數更長達90周，冠絕各個聯網；而最長輪候期更達101周。緊急新症者可在少於一周時間內在眼科專科看診。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/九龍東醫院聯網總監被指-打尖-做手術-有非緊急者需改期-醫管局-調動符合政策/609112?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral