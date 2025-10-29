基孔肯雅熱 拆解病徵、傳染、治療及預防方法
九龍殯儀館重陽舉辦開放日 親身體驗「破地獄」與紙灰造陶瓷 館方：這裡是愛和告別的地方︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】九龍殯儀館於重陽節（29 日）舉辦開放日，主題為「音樂、藝術、科技與文化的橋樑」，設預演喪禮、破地獄儀式體驗、衣紙灰陶瓷工作坊多項活動，吸引逾 1500 名公眾報名參與。九龍殯儀館總經理甘亮得希望，開放日可釋除大眾對殯儀館的恐懼，明白死亡是人生必經之路，學會珍惜身邊人事物。殯儀館推出不同創新殯儀體驗，殯儀經紀關組強認同行業需要注入新動力，推出多樣選擇滿足市場需求。
第二度開放反應熱烈 望釋除殯儀館標籤
九龍殯儀館第二年舉辦開放日，以「音樂、藝術、科技與文化的橋樑」為主題，設有多元化活動供公眾體驗殯葬文化，預演自己的喪禮、破地獄儀式體驗繼續成為最歡迎活動。九龍殯儀館總經理甘亮得指，去年首次舉辦開放日反應熱烈，吸引超過 1500 名公眾網上登記參與。
他樂見今年多了家長帶著孩子來開放日，亦不乏老友記到場，甘亮得指，感受到大家越來越接受殯儀館的角色，期望開放日可以釋除坊間對殯儀館的忌諱：「殯儀館可能被標籤為一些不那麼好的地方，即使叫外賣或者收快遞都要走出來拿... 我們殯儀館不是一個可怕的地方，它只是一個愛和告別的地方 … 以及死亡並不可怕，每個人都會走，從而可以更珍惜現在的人事物。」
今年推創新殯儀體驗 認同市場需要新形式
九龍殯儀館團隊今年新構思出衣紙灰陶瓷工作坊，用已經燃盡的紙紮灰來製作陶瓷。甘亮得解釋，活動運用唯物轉化的概念，將先人相關的物品轉化為另一種型態陪伴在生者身邊，達到情感轉移的效果，象徵親人並沒有離開。另一新設的講座主題探討殯葬科技，訓練人工智能模型以復刻模擬先人的影像與聲音，可見開放日涉獵的元素前衛豐富。
甘亮得本來從事互聯網行業，五年前才轉行之九龍殯儀館，與不同新入行的殯儀業同工一起籌劃不同新型殯葬文化體驗活動：「一開始做的時候，有些老前輩就會覺得你在搞事 ...但是我們一步一步地做，又見到其實對他們有幫助，就開始接受了... 就像《破地獄》，原本未拍之前都有很多喃嘸師傅反對的」。
九龍殯儀館的「行街」，亦即是殯儀經紀的關組強則已經入行超過二十年，他為近年有電影以殯儀作創作主題感到高興，入行已久的他也非常接受新式創新的殯葬形式：「我們這麼老的行業，必須有些創新的年輕人帶給我們朝氣活力，才可以向前行 … 好像有名人意外過世，亦用 3D 列印塑造遺體出來，這些也是市場有需要。」
