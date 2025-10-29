九龍殯儀館開放日 體驗破地獄看生死(甄煒培報道)

【Now新聞台】有殯儀館於重陽節舉辦開放日，當中有遺體化妝及破地獄等體驗活動，館方希望透過活動讓大眾更加認識殯儀及生死。

師傅圍著「火種」轉圈，再用劍劈碎瓦片。去年一套港產片令破地獄成為熱話，九龍殯儀館趁著重陽節舉行開放日，特設破地獄儀式體驗。

劉小姐：「其實是看完那套電影之後，覺得可以再多了解破地獄過程，加上想自己親身試一次。」

堪輿學家朱鑑徽：「每一個層數地獄都有不同意思，地獄裡做個審判，(破地獄)讓先人靈魂得以安息。」

傳統思想對死亡有所忌諱，開放日有不同工作坊，包括遺體穿衣及化妝體驗。

陳小姐：「生和死不一定只是與喪禮或儀式有關，而是如何思考生和死，或希望怎樣過生活，或如何思考與身邊的人怎樣整理自己的人生，我覺得都是重要。」

殯儀館希望透過開放日，引領公眾思考告別的意義。

九龍殯儀館總經理甘亮得：「我們所有活動都比較體驗式、互動式，希望透過這些交流及互動可以令公眾更容易接受，我們希望提供一個平台讓大眾更加認識殯儀，更加認識生死，不害怕提及死亡這個議題，因為死亡是每個人必須面對的階段，所以希望大家可以正面面對這件事。」

近年香港推廣綠色殯葬，這裡有迷你紀念花園，參加者可以體驗模擬撒灰。

