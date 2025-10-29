江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
九龍殯儀館開放日 體驗破地獄看生死(甄煒培報道)
【Now新聞台】有殯儀館於重陽節舉辦開放日，當中有遺體化妝及破地獄等體驗活動，館方希望透過活動讓大眾更加認識殯儀及生死。
師傅圍著「火種」轉圈，再用劍劈碎瓦片。去年一套港產片令破地獄成為熱話，九龍殯儀館趁著重陽節舉行開放日，特設破地獄儀式體驗。
劉小姐：「其實是看完那套電影之後，覺得可以再多了解破地獄過程，加上想自己親身試一次。」
堪輿學家朱鑑徽：「每一個層數地獄都有不同意思，地獄裡做個審判，(破地獄)讓先人靈魂得以安息。」
傳統思想對死亡有所忌諱，開放日有不同工作坊，包括遺體穿衣及化妝體驗。
陳小姐：「生和死不一定只是與喪禮或儀式有關，而是如何思考生和死，或希望怎樣過生活，或如何思考與身邊的人怎樣整理自己的人生，我覺得都是重要。」
殯儀館希望透過開放日，引領公眾思考告別的意義。
九龍殯儀館總經理甘亮得：「我們所有活動都比較體驗式、互動式，希望透過這些交流及互動可以令公眾更容易接受，我們希望提供一個平台讓大眾更加認識殯儀，更加認識生死，不害怕提及死亡這個議題，因為死亡是每個人必須面對的階段，所以希望大家可以正面面對這件事。」
近年香港推廣綠色殯葬，這裡有迷你紀念花園，參加者可以體驗模擬撒灰。
#要聞
其他人也在看
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
青衣長亨邨老翁墮樓亡 寓所內一名六旬婦身亡｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今（29 日）下午2時許，警方接報指青衣長亨邨亨緻樓停車場對開，有一名老翁倒臥昏迷。救援人員到場證實該男子當場死亡，疑由高處墮下。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
荃灣9旬翁墮樓倒臥簷篷 昏迷送院亡
【on.cc東網專訊】荃灣有人墮樓亡。今午(29日)12時30分，有市民報案，指發現其一名男親友倒臥於沙咀道315至323號廣益大廈簷篷位置，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，將昏迷事主從大廈一樓簷篷救起，交由救護車送往仁濟醫院搶救，期間須用自動心外壓機進行急on.cc 東網 ・ 8 小時前
台北車站港女遭性侵｜地檢署起訴 44 歲通輯犯 涉「乘機性交」等罪 要求判刑 7 年｜Yahoo
一名香港女子本月初在台北車站被人性侵，台北地檢署今日（28日）完成偵查，落案起訴 44 歲邱姓男子涉嫌「乘機性交」和「公然猥褻」罪，要求法院判刑 7 年。Yahoo新聞 ・ 1 天前
珍惜生命｜火炭穗禾苑男子墮樓倒卧棚架 當場死亡
火炭發生墮樓案。 今日（28日）早上10時11分，一名男子於火炭穗禾路19號穗禾苑慶安閣墮樓，倒臥在棚架上。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場不治。現場消息指，男子年約30歲，警方正調查其身分及墮樓原因。am730 ・ 1 天前
日本熊蹤｜闖盛岡市中心停車場 秋田縣熊擊54人傷亡 請求自衛隊助撲殺｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】踏入秋季，日本進入熊出沒高峰季節，本年度因熊襲擊致死的人數創有紀錄以來最高。位於日本東北部岩手縣的首府盛岡市，市中心的岩手銀行停車場今（28 日）早有熊隻出沒，被獸醫麻醉捕獲。在鄰近的秋田縣，今年熊襲擊造成的傷亡數字達54人，較去年的 11人激增迎4倍，秋田縣知事請求自衛隊協助撲殺熊隻。Yahoo新聞 ・ 1 天前
47人案｜ 原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】47 名民主派被控「串謀顛覆國家政權」案件中，被指為組織者之一的前「民主動力」召集人趙家賢，去年原被判處監禁7年。據了解，趙家賢因獄中行為良好，昨（28 日）已刑滿出獄。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
法國總統夫人被誣指為男性 10 人涉網絡欺凌案件開審 被告：只想幽默一下︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國總統夫人布麗吉特（Brigitte Macron）在巴黎提出訴訟的網絡騷擾案件本周開審， 10 名被告被控在網上散布惡意言論，侮辱及詆毀她的性別，指布麗吉特是名為「尚—米歇爾‧特羅涅（Jean-Michel Trogneux）」的男性。Yahoo新聞 ・ 1 天前
12歲男童墮樓亡揭遭獨留在家 四旬父母涉疏忽照顧被捕
青衣長康邨發生男童墮樓意外，一名12歲男童前晚近8時被發現倒臥在康順樓對開平台，疑從高處墮下，當場證實死亡。警方調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男童42歲姓崔母親及44歲姓俞父親。據報男童父母於上周末前往澳門，報稱探望朋友，曾著兒子同遊遭拒，之後兒子被獨留在家。am730 ・ 1 天前
男嬰拉電線翻倒電飯煲 手腳燙傷需植皮 菲傭虐兒罪成判囚7周
44歲菲傭照顧1歲男嬰時，將男嬰放在廚房地上，拉扯電飯煲電線，令電飯煲翻倒，導致男嬰被熱水燙傷，手腳灼傷需植皮。經審訊後被裁定一項虐兒罪成，今於沙田裁判法院被判入獄7星期。裁判官判刑指，男嬰傷勢嚴重，判囚無可避免，鑑於被告無案底，重犯機會偏低，減刑一周。 裁判官總結案情指，被告當日帶男嬰到廚房，並將其放在地上，男am730 ・ 1 天前
青衣老翁墮樓亡 其妻倒斃家中
【Now新聞台】一名老翁下午在青衣長亨邨懷疑墮樓身亡，警方在其家中發現其妻倒斃單位。 下午二時許，警方接報在長亨邨亨緻樓對開山坡，發現該82歲老翁，懷疑從高處墮下，救護員到場證實死亡；警方登上死者長宏邨宏心樓住所，發現其60歲妻子倒臥單位，身上有血漬，已經死亡，警方正調查兩宗命案有否關連。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
屯門警署被私家車撞閘毀壞 司機一度逃逸
【Now新聞台】屯門警署凌晨被一輛私家車撞毀鐵閘，司機一度逃去。 警署停車場閘門被撞到扭曲，警員在場調查。凌晨4時許，涉事私家車撞毀屯門警署停車場入口的閘門後，司機一度逃去，稍後警方接獲可疑人報告，在友愛邨附近帶走一名33歲男子，懷疑與案有關。警方列作刑事毀壞案處理，正調查案件動機。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
5人涉為黑暴供武器被捕 據悉包括爆炸品案脫罪被告吳子樂 警方稱此案獨立於其他案件(高詩敏報道)
【Now新聞台】警方國安處拘捕5人，涉於2019年為示威者提供武器，據了解其中一人為爆炸品案脫罪被告吳子樂。 周二下午警方國安處在九龍及新界拘捕2男3女，介乎32至60歲，涉嫌協助及教唆暴動、串謀煽惑暴動等罪，行動中檢獲25萬現金。他們涉於2019年為示威者製造及提供武器，意圖造成嚴重傷亡，其中34歲被捕男子亦涉嫌在社交媒體多次發布煽動文章，內容包括煽動他人憎恨香港特區政府及作出不守法的行為。另一名50歲被捕女子則涉嫌企圖協助一名被捕男子，移走可能與案件有關的證據，涉嫌妨礙司法公正。據了解，其中一名被捕人是2020年爆炸品案脫罪被告吳子樂。被問到該身份，警方稱，此案獨立於其他案件。國家安全處警司張伯傑：「個別人士的身份，因為我們的案件仍在調查中，現階段我都不方便具體透露或評論，但我要強調一點，本案是完全獨立於以前的一些舊案件，證據都是基於全新的證據而進行調查的。」警方表示，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
妨礙司法公正罪成 蔡天鳳前家姑判囚18個月 官斥「慈母多敗兒」
【on.cc東網專訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，鄺港智母親李瑞香被指隱瞞兒子行蹤，被控妨礙司法公正罪，早前被法官陳廣池裁定其控罪罪名成立。案件今（28日）於區院判刑，法官表示被告行為對社會司法制度及公義造成衝擊和蔑視，判刑需有阻嚇性，更稱其「慈母多敗兒on.cc 東網 ・ 1 天前
女大學生校內墮樓身亡 警方排除刑案
【on.cc東網專訊】山東省煙台理工學院一名女學生上周三（22日）在休息時，把腳伸到欄杆之上，最終從6樓墮下身亡。校方周二（28日）公布，警方已排除刑事案件。on.cc 東網 ・ 10 小時前
據報新界北警察總部男警配槍佩槍上彈意外走火 無人受傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】據多間傳媒報道，大埔新界北警察總部今日（28 日）下午發生警槍走火事件，一名男警在入彈區為配槍上彈期間，懷疑意外走火射出一發子彈，事件中無人受傷。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
【中環解密】上商銀行賀75周年 展出金庫大門複製品
上海商業銀行迎來成立75周年誌慶，宣布舉辦一系列慶祝活動，並以「傳承滬港．連繫國際」為主題的周年展覽打響頭炮。是次展覽將於2025年11月8日至12月5日向公眾開放，回顧上商由上海起源，到扎根香港、繼而發展成國際金融機構的歷程。 據介紹，展覽挑選了75件展品，涵蓋文物、文件、照片及互動裝置，展品追溯至1915年上海商業儲蓄銀行成立，以及1950年在香港註冊成立後的發展軌跡。展品中不少為首次公開展出，包括參考1931年上海總行金庫門的複製品，以及1970至1980年代用於打印銀行本票的票機，參觀者可即場打印「75周年時光本票」作紀念。 除回顧歷史，展覽亦設數碼體驗區，其中，訪客可與互動裝置「AI行政總裁」交流。有關展覽是免費參觀，分別設於中環上海商業銀行大廈2樓及27樓，27樓展區需預先網上登記。信報財經新聞 ・ 1 天前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！三眼仔與史迪仔期間限定店/西九哈佬怪獸派對/色彩班斕幻彩森林
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了25大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；親子活動有香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」、冰上鬼馬南瓜哈囉喂、萬聖節手工糖果工作坊、萬聖節開篷巴士團、圍方嘩鬼樂園、三眼仔與史迪仔期間限定店；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋、伊藤潤二恐怖體驗展；欲了解鬼怪文化的有城巴x藍屋開篷巴士團及「仵」講吾知電車夜遊等，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
海洋公園哈囉喂2025｜驚嚇結界、6大驚嚇體驗！走入駭人案發現場/拆詛咒盲盒 即睇門票優惠
以為哈囉喂只是扮鬼扮馬、派糖果？今年海洋公園「哈囉喂全園祭2025」——從詛咒盲盒到食人族部落，6大驚嚇體驗加上10個毛骨悚然的表演，一場又一場膽量與感官的極限挑戰，保證讓大家尖叫連連、膽量見底，準備參加這場靈異盛宴！即睇門票優惠詳情～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
日本人是這樣過聖誕節！ 餐桌必備草莓蛋糕＋炸雞
一年一度的聖誕節要來啦！有去日本過聖誕節的人一定對街頭上五彩繽紛的浮誇歡慶造景不陌生～不過要真的融入當地，就必須知道他們在聖誕節都會有吃草莓奶油蛋糕配肯德基炸雞的獨特習慣，在當地過節的人絕對不要錯過這特別的文化！Japhub日本集合 ・ 4 小時前