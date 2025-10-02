Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

限時6折任食大閘蟹+片皮鴨！九龍海逸君綽酒店海雲天突發優惠 人均$448任食150分鐘／再送蠔皇鮑魚金錢／泰式酸辣翅

踏入食蟹季節，不少餐廳、酒店都陸繼推出大閘蟹套餐，而位於紅磡的九龍海逸君綽酒店中菜廳海雲天突發於KKday推出「150分鐘任食大閘蟹及片皮鴨」限時6折優惠，折後人均只需$448即可任食大閘蟹及片皮鴨之外，更有多款特色菜色如鴨崧脆多士、大良鮮奶卷、涼瓜炆鴨件、手拍青瓜、芥末雲耳仔等，非常抵食！今次海雲天優惠午市及晚市都適用，更足足有150分鐘無限任食，保證大家夠時間慢慢食、慢慢歎！！

立即查看九龍海逸君綽酒店大閘蟹及片皮鴨優惠

限時6折！150分鐘任食大閘蟹及片皮鴨

今次九龍海逸君綽酒店海雲天推出的「150分鐘任食大閘蟹及片皮鴨」套餐，主角當然是大閘蟹及片皮鴨。大廚將大閘蟹分為四款做法，分別有清水大閘蟹、避風塘大閘蟹、油鹽焗大閘蟹及藥膳大閘蟹，當中清蒸可以食到蟹的最原始鮮甜，蟹膏濃厚香滑，蟹肉嫩滑；避風塘則帶有少少蒜香及辣味，味道濃郁香脆；油鹽焗則突顯鹹香味，非常惹味開胃；藥膳則將大閘蟹及養生結合，溫潤滋補，一試難忘！而另一主角片皮鴨就用傳統京式製法炮製，外皮烤至金黃酥脆，鴨肉多汁嫩滑，油脂與肉香交織，搭配薄皮、蔥絲及甜麵醬同吃，味道層次分明，非常好食！

除了大閘蟹及片皮鴨外，套餐更包多款配菜及特色美食，包括鴨崧脆多士、大良鮮奶卷、涼瓜炆鴨件、芥末雲耳仔、麻辣鴨絲春卷、臘味糯米飯等，選擇都算幾多！而酒店更加碼每位客人再送一客蠔皇鮑魚金錢和一客泰式酸辣翅，四人或以上同行更再送滷水乳鴿一隻，cp值極高！九龍海逸君綽酒店海雲天位於酒店二樓，裝潢高雅簡約，最大亮點是坐擁210度維港景色，大家可以一邊食大閘蟹與片皮鴨，一邊欣賞美麗海景，夠晒歎！KKday限時6折後，人均只需$448就可以食足150分鐘，快約齊朋友或屋企人去大吃特吃喇！

【KKday尊享優惠59折】海雲天｜150分鐘任食｜大閘蟹｜京式片皮鴨｜午市晚市適用

特價：$448/位｜ 原價：$748/位

SHOP NOW

限時6折任食大閘蟹+片皮鴨

大閘蟹有四款做法，分別有清水大閘蟹、避風塘大閘蟹、油鹽焗大閘蟹及藥膳大閘蟹

餐廳環境

九龍海逸君綽酒店海雲天

地址：九龍紅磡德豐街 20 號海逸君綽酒店二樓 (地圖)

