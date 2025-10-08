九龍灣啟業邨冧樹 女子頭部受傷昏迷送院

【Now Sports】葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度日前榮獲葡萄牙環球聲望獎，分享得獎感言時，強調自己仍想繼續踢球，甚至只想為國家隊效勞。年屆40歲的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），仍然對代表葡萄牙國家隊參賽表現出自豪一面：「我已經在國家隊效力了22年，光是這一點，就足以說明我對穿著這件球衣、贏得獎盃以及為葡萄牙效力時的熱情。我常說，如果可以，我寧願只為國家隊踢球，而不是為任何球會踢球，因為那是一個足球運動員所能達到的巔峰。」他坦言，家人也曾經勸他退下：「因為我對足球充滿熱情，所以當家人告訴我，是時候停下來了，不需要再入夠1000球，因為我已經入了900多個時，我並不這麼認為。我仍然在創造著好成績，仍然在幫助我的球隊，所以為何要現在停下來呢？我相信，當我退役時，我會很滿足，因為我已付出了一切。現在，我只想享受當下，我知道我剩下的時間不多，但剩下的幾年，我想盡情享受。」當被問及未來的目標時，C朗指他不再執著於任何紀錄或目標：「說實話，我不再覺得這是一種執念了。如果你20年前問我，也許我會說些不同的話，譬如我想征服世界等，但現在我看待事物的方式不同了。年齡教會我們用不同的

now.com 體育 ・ 1 小時前