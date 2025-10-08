九龍灣啟業邨冧樹 女子頭部受傷昏迷送院

每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
其他人也在看
大埔泮涌村八旬婦中秋做節加餸 帶同印傭買餸遇上橫禍
【on.cc東網專訊】大埔昨日(6日)中秋節發生恐怖奪命車禍，一輛私家車沿寶鄉里駛入一個迴旋處時，意外撼向路旁停泊的客貨車，並將之推向行人路撞倒3名男女。當中姓葉(88歲)女僱主與37歲印尼女傭雙雙被撞斃。事發時站在車旁的姓廖(63歲)客貨車司機亦被撞倒，他和姓on.cc 東網 ・ 1 天前
青衣印傭遭鄰居𠝹刀襲擊 疑兇墮樓送院亡
青衣發生傷人及墮樓案。昨晚(6日)9時許，一名居於長發邨亮發樓的印傭外出倒垃圾期間，突然遭一名手持利器的男子襲擊。女傭負傷返回單位，鎖上大門後報警求助。am730 ・ 1 天前
將軍澳尚德邨40歲男 疑吸毒後墮樓亡(更新)
將軍澳尚德邨一名40歲男子周二（7日）懷疑吸毒後失足墮樓，傷重死亡。據了解警方在其房間找到毒品，懷疑他事前曾經吸毒。警方昨日中午接獲報案，指一名男子倒臥尚信樓平台。救護員到場發現傷者傷重昏迷，送往將軍澳醫院搶救無效不治。 自行拆除睡房金屬窗花 消息指，警方發現死者房間的窗花被拆下並放在床上，床上有螺絲批和螺am730 ・ 8 小時前
網上熱話｜港男衣著有樣睇？黑衫襯灰短褲 一物件成標誌
不同地方的人士，衣著各有風格，港人都不例外。日前有人在社交平台上載一張照片，只見巴士上坐着4名男子，巧合的是，4人的衣著竟都差不多，都是黑色T恤、灰色短褲和白襪波鞋，耳朵上戴着無線耳機，驟眼一望就如制服。am730 ・ 1 天前
中秋元朗非法煙花騷 碎屑濺中4車一男被捕(有片)
中秋節翌日（7日）凌晨，元朗有人涉非法燃放煙花。警方拘捕一名31歲男子，涉嫌「非法藏有及燃放煙花爆竹」。 網上流傳片段顯示，山下村一個停車場有煙花不斷射上半空發出巨響，持續逾40秒。上傳影片的帖主指，當時附近居民都在熟睡中驚醒，寵物貓狗「嚇至抽搐」，巨響令使屋內「玻璃震動」，有小朋友感耳鳴，初生嬰兒受驚嚇。am730 ・ 6 小時前
海心公園割喉血案提堂 31歲露宿漢還押至12.3再訊
【on.cc東網專訊】土瓜灣海心公園於上周六(4日)發生恐怖血案，兩名男子懷疑在涼亭被人用利刀割喉，身上多處受傷，他們被送院搶救後一度危殆。警員於周日（5日）在紅磡區一公廁拘捕一名疑涉案男子，他被控一項傷人罪，案件今（8日）在九龍城裁判法院提堂。控方申請將案件押on.cc 東網 ・ 6 小時前
大埔寶鄉里嚴重車禍 貨車私家車相撞釀兩死 37歲女途人被夾燈柱亡 88歲女途人送院不治 60歲私家車司機被捕｜Yahoo
大埔發生一宗奪命車禍，今日（6日）下午 3 時許，一輛客貨車與私家車於寶鄉里對開相撞，導致一死三傷。網上圖片顯示，客貨車剷上行人路，行人路上有人被蓋上白布。Yahoo新聞 ・ 1 天前
利亞零售(00831)旗下歌莉簽訂1880萬承建合約
利亞零售(00831)宣佈，於二零二五年十月八日，公司間接全資附屬公司歌莉與承建商訂立了一份條款文件，據此承建商承諾就於香港大埔工業邨食品生產場地之翻新工程項目，在該物業內提供工程，合約總額為1880萬港元，並按照歌莉與承建商在建築合約中協定的其他條款及條件進行工程。 (CW)infocast ・ 1 小時前
詐騙肆虐｜港人連環五次網上受騙 遇「假律師假警察」被騙逾100萬
近年網上騙案發生次數越趨頻繁，有本地媒體報道，有市民被「假旅遊套票」詐騙後，為了追回損失，接連再被「假律師」和...BossMind ・ 6 小時前
LBJ再次重大宣佈 其實係VSOP廣告
【Now Sports】NBA巨星勒邦占士，今早在社交平台表示有重大宣佈，更以「The Second Decision」來舖排周二的公佈決定，結果不是退役宣言，或者交易到其他球隊，而是一個VSOP廣告，同大家開一個商業玩笑。勒邦占士（Lebron James）今早拋出引導，指自己將會有另一次職業籃球員生涯的重大宣佈，引來了外界揣測，是否打完今個球季退役，還是立即退役，又或是交易到其他球隊。最後，LBJ在社交平台轉貼了一個白蘭地酒商的貼文短片，就是他所講的重大宣言，原來是在大賣VSOP商業廣告，真心同世界籃球迷開了一個玩笑。在片中，LBJ更同主持人碰杯齊齊飲這款限量版的VSOP，還肯定地說出，這就是他的「The Second Decision」，大家可以放下心頭大石，新賽季繼續欣賞到這位年尾便告41歲的巨星球技。now.com 體育 ・ 19 小時前
雙敦學區購屋秘笈 行情與入學規則一次看
[NOWnews今日新聞]台北市敦化國小、敦化國中構成的「雙敦學區」，是全台最熱門的學區之一，不少家長希望透過置產、設籍確保孩子的入學資格，房市專家則分析，雙敦學區住宅產品類型多元但數量珍稀，如希望設...今日新聞 ・ 1 天前
教師非禮脫罪返校任教 師生不恰當接觸可釘牌 議員：聘任需校董會同意 ︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台山商會中學一教師早年涉非禮罪，惟法官裁定女學生自願被摸大腿，教師罪名不成立，事隔8年後返校任教，惟被指在海外交流團期間涉再帶學生外出飲酒。若果教師曾涉非禮等刑事罪行，但最終罪名不成立，會否影響教師資格？根據教育局資料，局方一般會待案件審結後審閱資料，即使最終未定罪，如證實教師失德，也會嚴肅處理。去年有71名教師涉違操守而遭「釘牌」。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
C朗不想停下來：寧願只踢國家隊
【Now Sports】葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度日前榮獲葡萄牙環球聲望獎，分享得獎感言時，強調自己仍想繼續踢球，甚至只想為國家隊效勞。年屆40歲的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），仍然對代表葡萄牙國家隊參賽表現出自豪一面：「我已經在國家隊效力了22年，光是這一點，就足以說明我對穿著這件球衣、贏得獎盃以及為葡萄牙效力時的熱情。我常說，如果可以，我寧願只為國家隊踢球，而不是為任何球會踢球，因為那是一個足球運動員所能達到的巔峰。」他坦言，家人也曾經勸他退下：「因為我對足球充滿熱情，所以當家人告訴我，是時候停下來了，不需要再入夠1000球，因為我已經入了900多個時，我並不這麼認為。我仍然在創造著好成績，仍然在幫助我的球隊，所以為何要現在停下來呢？我相信，當我退役時，我會很滿足，因為我已付出了一切。現在，我只想享受當下，我知道我剩下的時間不多，但剩下的幾年，我想盡情享受。」當被問及未來的目標時，C朗指他不再執著於任何紀錄或目標：「說實話，我不再覺得這是一種執念了。如果你20年前問我，也許我會說些不同的話，譬如我想征服世界等，但現在我看待事物的方式不同了。年齡教會我們用不同的now.com 體育 ・ 1 小時前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 5 小時前
員工誤收330倍薪水爽離職 公司討錢慘敗訴
[NOWnews今日新聞]智利一家食品大廠曾發生一起重大疏失，導致1名月薪才約新台幣1.6萬元的員工，一次性收到約330倍的薪資，公司提告竊盜罪，卻在歷經3年的訴訟後得到敗訴結果。綜合《太陽報》等外媒...今日新聞 ・ 1 天前
英超 ｜施亞斯不滿坐冷板 為踢世界盃 盛傳一月離曼聯
現年24歲的曼聯前鋒施亞斯，在「新三叉戟」加盟後，上陣機會大減。隨着2026年世界盃臨近，他認為季中轉會離開紅魔，對於重新爭取入選荷蘭國家隊至關重要。Yahoo 體育 ・ 12 小時前
【娛事者】港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本 - 郭靖言
港產片市道不景，但今個10月卻頗熱鬧，同時有《風林火山》和《他年她日》兩部港片上映，雖是如此，但今年上映的港片，屈指一算，只得30多部，數量是少得可憐。今年餘下的三個月，排了期肯定上映的港片， 11月有港產動畫片《世外》，和張繼聰任男主角、早於19年就拍完的《金童》，12月就有新導演梁居英執導的《殺手#4》，這電影剛獲金馬獎五項提名，是今屆最多提名的港片，加上主角是Jeffrey（魏浚笙），頗具吸引力。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
深水埗男子膠袋笠頭吸氣體尋短 父親發現已太遲
【on.cc東網專訊】深水埗有人吸氦氣自殺亡。今晨(8日)11時52分，大南街203號一單位男子報案，指其兒子倒臥在單位大門後，以膠袋包裹頭部並暈倒，膠袋連接着一罐氦氣，懷疑他企圖自殺。救援人員接報到場，經檢驗後證實姓顧(37歲)男事主已氣絕身亡。警員在現場沒有on.cc 東網 ・ 6 小時前
「生蛇針」未納入政府接種計劃 盧寵茂：已委託港大分析成本效益 料明年完成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會議員陸瀚民早前提出書面質詢，關注政府會否將帶狀疱疹疫苗納入防疫注射計劃。醫務衞生局局長盧寵茂今日（8 日）回覆指，政府已委託香港大學進行相關成本效益分析，預計在 2026 年完成後，疫苗可預防疾病科學委員會將再討論是否建議納入政府計劃。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
西環美食｜7000呎自助即撈海鮮火鍋放題「西城水產」 晚市任食2小時$288起 逾12款海鮮每日香港仔魚市場新鮮直送
可以自助任撈海鮮的火鍋放題店這兩年非常受歡迎，月前又發現有新餐廳加入戰團，這間開業兩個月左右的「西城水產」位於堅尼地城卑路乍街，佔地約7000呎，由餐飲業經驗豐富的Sunny所開。Yahoo Food ・ 12 小時前