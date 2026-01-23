九龍灣火炭兩油站轉型為高速充電站 料首季投入服務

【Now新聞台】位於九龍灣和火炭首兩個由油站轉型的高速充電站，預計在今年第一季先後投入服務。

環境及生態局向立法會提交文件，提到九龍灣啟福道及火炭山尾街的新充電站，合共提供28支高速充電樁會視乎市場反應，今年底前或會再推出四幅用地作公開招標，為舊油站轉型。

另外，政府會調整現有油站土地契約提供誘因，推動油站加裝充電設施，目標到2030年，公共高速充電樁數目會增加至4000支；另外環保園內的全港首間大型電動車電池回收設施，預計今年上半年啟用，可將退役電池轉化為再生黑粉，供應內地和周邊地區。

#要聞