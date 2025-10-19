九龍灣爆水管 車輛涉水而行

不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
宣萱與雪兒重遇掀《尋秦記》回憶殺 與莫可欣齊剪綵 網民關注雪兒走樣：差點認不出來
55歲TVB視后宣萱（Jessica）擔正的劇集《巨塔之后》正在熱播，她近日飛到新加坡聖淘沙為好友的新店剪綵，期間與50歲藝人鄭雪兒（Michelle）重遇Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊振寧離世｜傳聞身家達18億人幣 美國發跡晚年長居北京 遺產安排掀熱議
諾貝爾物理學家楊振寧逝世，網傳其身家達18億，多年來遺產安排成謎，從愛情傳奇到科研捐贈，重構一代科學巨擘的財富人生。Yahoo財經 ・ 5 小時前
天氣｜天文台考慮下周一直接發3號風球 會評估下周二需否發8號風球
天文台指熱帶氣旋風神會在明日（10月19日）稍後進入本港800公里範圍內。隨著風神在星期一（10月20日）稍後逐漸靠近廣東沿岸，天文台屆時會考慮直接發出3號風球。而風神在下周二（10月21日）最接近本港，天文台屆時會評估需否改發更高熱帶氣旋警告信號。 風神會受季候風影響而開始逐漸轉向西南方向移動，但轉向的地點存在am730 ・ 1 天前
中環華懋大廈三級火 棚架焚毀濃煙沖半空 58人疏散4人送院 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
熱帶氣旋「風神」今晚進入本港 800 公里範圍 天文台考慮周一黃昏前後直接發三號風球｜Yahoo
隨著風神在 10 月 20 日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前
「風神」明日稍後闖本港800公里 天文台下周一考慮直接發3號波
【on.cc東網專訊】天文台於今日(18日)上午11時30分發出特別天氣提示，指現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」會在明日（19日）稍後進入本港800公里範圍內。同時，華中氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。由於屆時華南on.cc 東網 ・ 1 天前
與張耀揚飯聚唱《當年情》掀《古惑仔》回憶殺 鄭浩南左手戴婚戒疑再婚
這絕對是男人的浪漫！現年62歲的男星張耀揚與61歲鄭浩南均是娛樂圈的硬漢代表人物，男人味十足，兩人先後演出過《古惑仔》系列...Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Tyson Yoshi補辦中式婚宴 老婆褂王配流星錘變「黃金戰士」
歌手Tyson Yoshi今年7月於意大利舉行一連3日夢幻婚禮，今日（18日）在港補辦中式婚宴，他與老婆Christy分別在社交網大晒靚相，兩人以中式禮服示人，Christy着上最高級別的「褂王」，禮服由金銀線覆蓋，搶眼奪目，身上的金器陣更是誇張，不但手戴超大粒金戒指，手上3對龍鳳鈪其中1對更是巨型流星錘，再頸綁兩對龍鳳鈪，含金量極高，連Tyson Yoshi都忍不住笑指：「黃金戰士」。東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
全美50州示威民眾走上街頭 反對川普強硬政策
（法新社華盛頓18日電） 全美50州今天出現大規模人潮上街抗議「無王」（No Kings）活動，民眾表達對美國總統川普強硬政策的不滿，共和黨則嘲諷這些集會為「仇美」示威。艾默（Tom Emmer）使用「仇美」一詞，並將參與者稱為民主黨的「恐怖分子派系」。法新社 ・ 3 小時前
95%→0！黃仁勳：美AI晶片出口管制措施 讓英偉達100%退出了中國
英偉達 (NVDA) 創辦人兼執行長黃仁勳近日現身美國城堡證券參與一場名為「2025 年全球市場未來展望：人工智慧與下一個成長前沿」的對談活動。鉅亨網 ・ 1 天前
家傳之「保」 ｜胡定欣走入昔日父母打拼海味舖工作 罕談生小朋友計劃：希望佢可以好似我咁無後顧之憂去追夢
最後一集《家傳之「保」》主角是近日與醫生男友陳建華步入婚姻新生活的胡定欣，還有罕有出鏡的胡媽媽；今集胡定欣將走入昔日胡媽媽與胡爸爸努力打拼的海味舖Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
葉劉開會後不斷抹面 黨友否認落淚｜Ray Online
立法會選舉12月7號舉行，盛傳有「七十大限」，外界關注75歲嘅新民黨主席葉劉淑儀係咪冇得參選。葉劉今日喺立法會內務委員會會議結束後，冇即時離開，而係多次抹面，引起揣測。am730 ・ 1 天前
連詩雅自認大食 陳家樂難餵飽
【on.cc東網專訊】藝人連詩雅（Shiga）出道以來身材一直高高瘦瘦，就算與陳家樂結婚、生BB做媽媽也沒有走樣，一直弗到漏，難以想像她原來「食力」雄厚。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
特朗普經濟施政支持度崩跌！民調：通脹比停運更傷
根據《CNBC》周五 (17 日) 報導，美國總統川普在經濟議題上的支持度因政府關門與通膨壓力而下滑，最新《CNBC 全美經濟民調》(All-America Economic Survey) 顯示，美國民眾對就業、市場與物價前景的鉅亨網 ・ 1 天前
恒生私有化｜「滙豐一姐」10.20起接任恒生執董兼行政總裁
滙豐控股(005)近日宣布計劃私有化恒生銀行(011)，震撼市場，並在早前作出人事變動。恒生銀行今日(17日)收市後再宣布，「滙豐一姐」林慧虹將接任為該行執行董事兼行政總裁，並同時將出任該行營運委員會主席及提名委員會成員，上述變更將於下周一(10月20日)起生效。am730 ・ 1 天前
爆一爆｜大鴻輝「只信磚頭」一語成讖（Louise）
正當恒生（0011.HK）處理其商業房地產貸款，近日似是「被動式」出貨的大鴻輝，放售位於銅鑼灣東角中心17樓全層寫字樓單位，市值$2.72億。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
打風｜天文台明日考慮直接發出三號強風信號 未來數日氣溫降至約20度
【Now新聞台】熱帶氣旋「風神」會在今日稍後進入本港800公里範圍，天文台考慮在周一直接發出三號強風信號。 熱帶氣旋「風神」現時集結在菲律賓附近，會橫過呂宋一帶並進入南海中北部。天文台預測「風神」會在周二最接近本港，天文台屆時會評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。在「風神」及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，多雲有雨，市區氣溫顯著下降至20度左右，新界再低兩三度。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
大敗後即炒 樸斯迪哥高奧上任39日失飯碗
【Now Sports】諾定咸森林於周六英超主場吞車路士3蛋，比賽後10多分鐘後，會方即發表聲明，宣佈辭退領隊樸斯迪哥高奧。now.com 體育 ・ 16 小時前
