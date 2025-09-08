九龍灣發生致命交通意外。（now新聞截圖）

九龍灣發生致命交通意外。

昨日（7日）下午5時許，一輛的士沿九龍灣往尖沙咀方向行駛，駛至近承佑街時，突然失控撞向石壆，的士車身未有損毀，車頭僅貼住石壆。警方和救援人員接報後趕至現場，57歲司機暈倒，陷入昏迷，由救護車將他送往聯合醫院搶救，可惜最終不治。警方調查後表示，該名的士司機沒有表面傷痕，案件交由東九龍總區交通部特別調查隊正跟進。消息指，司機沒有長期病患，事發前曾換車軚。

警方呼籲提供資料

警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電36610277與調查人員聯絡。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/九龍灣的士-自炒-撞壆司機送院不治-警籲市民提供資料/596894?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral