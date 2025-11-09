HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！
近日有網民在社交平台Threads上大推九龍灣一間餐廳，其復刻吉野家的三文魚蟹籽飯，勾起不少港人的童年回憶，即睇內文：
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，驚喜發現吉野家消失多年的餐點「三文魚蟹籽飯」竟重現於九龍灣「廿一堂」的下午茶餐中。帖文一出，立刻勾起不少港人的童年回憶，紛紛留言指希望吉野家可以重推這款餐點。其實早前不少Threads友亦曾嘗試在家復刻這個飯的味道，更大方與網民分享貼士。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
網民大呼感動：童年回憶！
樓主於帖文中表示：「吉野家十幾年無出呢個餐，今日竟然係九龍灣廿一堂的下午茶餐見到佢。$38一個飯，味道稍為偏鹹，啱啱好夠飽，想搵返以前的味道可以過來試下」。帖文隨即引起網民熱烈回應，不少人表示「呢個餐當年係我favour」，更分享自己以前「次次去吉野家都係食呢個餐」、現在則「因為呢個飯無咗再無幫襯吉野家…」，不少人都希望吉野家可以重推這款餐點，「以前細個會成日同媽咪一齊食呢一個飯，就係我去吉野家嘅原因，好想佢快啲出返啊！」。不少人感嘆，昔日的平價快餐不僅味道簡單樸實，更承載住自己的青春與家庭回憶。
網民嘗試復刻經典
除了回味舊日時光，Threads 上亦有不少網民動手重現這份「童年回憶」。有人分享自家版本貼士：「如果要還原返吉野家個味道，蟹子一定要去買多春魚子，唔好飛魚子。12穀米飯素都係靈魂，3樣嘢都係購自一田。」也有人提供實用攻略：「三文魚同蟹子去aeon donki 有，買多包wasabi 飯素就得」。雖然味道未必百分百一樣，但不少人都嘗試在家復刻那份熟悉的幸福感。看來這款餐點確實有不少支持者，未知吉野家會否考慮重推呢？
圖片來源：Threads@905912yeye、Threads@herman_dhl、Threads@cy168hk
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？
街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死
結業潮2025｜深水埗泰菜「泰基隆」宣布將於11月13日正式結業 店主：受到好多部門關愛
關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！
結業潮2025｜土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」宣布結業 平民價客製漢堡畫上句號
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念
飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪
結業潮｜灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」分店結業 前米芝蓮中菜館總管主理 招牌燒鵝皮脆肉嫩
香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
網上熱話｜缺德住戶走廊乾衣機烘衫 住戶憂火災 網民獻計：放曱甴
根據房屋署規定，住戶不允許把大型物件放置在走廊，阻塞通道。近日有網民在社交平台分享一張照片，指有住戶每晚都把乾衣機放到走廊「吹衫」，又指「插曬電仲要一陣膠味」。該名網民擔憂，若然漏電引致火災，便「一鑊熟」。該網民更直斥，投訴多次均無果，辦事處亦不理會，無奈稱「係唔係真係要報東張房署先肯做嘢」。由網民上載的圖片可見，該住am730 ・ 1 天前
江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈
【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
雙11優惠2025｜精選10間港式點心套餐/放題優惠推薦！最平$88起食筍尖原隻鮮蝦餃/原隻南非鮑魚燒賣皇/片皮鴨
「飲茶」對於香港人來說，不只是用餐，更是一種生活態度和情懷寄託。趁今年的雙11優惠，今次就為大家推薦10間雙11至抵食的點心套餐及放題優惠，從五星級酒店的精緻點心放題，到傳統茶餐廳的懷舊風味，價格由$88起就能品嚐到2至4小時的無限點心體驗。無論是經典的蝦餃燒賣，還是創新的金箔蝦餃、原隻鮑魚燒賣，都可以享受得到！大家記得提早Book位呀！Yahoo Food HK ・ 20 小時前
立法會選舉｜奧蘇利雲與郭俊峯拍片呼籲選民投票
【Now新聞台】桌球名將奧蘇利雲聯同入境處處長郭俊峯拍宣傳片，呼籲市民投票。 奧蘇利雲與郭俊峯在桌球室拍短片，呼籲所有合資格選民在立法會選舉投票。七屆英式桌球冠軍選手的奧蘇利雲，去年通過優才計劃移居香港。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
立法會選舉｜資審會裁定161名參選人全部提名有效(鄔卓然報道)
【Now新聞台】立法會選舉12月7日投票，候選人資格審查委員會確認全部161名參選人都符合資格。就參選人資格被質疑，政務司司長陳國基指不會評論個別個案，強調選民屆時可按個人意願投票。 立法會選舉提名期上周四結束，有161人報名參選。候選人資格審查委員會完成審查全部參選人，裁定全部提名有效。對於有個別參選人被質疑與所屬業界的聯繫，會否影響公眾對選舉的信心或認受性，身兼委員會主席的政務司司長陳國基指，所有參選人都是擁護基本法、效忠特區，符合資格。政務司司長陳國基：「我們不會評論個別個案。香港的選舉制度是非常公平、公正，每位選民入到投票站，投票時是純粹百分之百個人意願，投哪位也是他個人意願，所以候選人將來選出來時，都是選民的選擇，亦是很自由的選擇，所以這些所有投哪一位，我們是絕對保密。我相信在這方面，我們認為在選舉制度來說，認受性我不認為有懷疑。」被問到為何未完成資格審查就安排抽候選人編號，陳國基認為做法沒問題。陳國基：「抽籤和資格審查是無一個必然的先後次序，上屆亦是一樣，我們抽了籤，才公布資格審查結果。我們覺得抽籤主要的目的，都是希望盡早方便我們的候選人去作好一些他們的選舉工程的準備。當然now.com 新聞 ・ 11 小時前
印刷工多番非禮養女罪成 今判囚3年3個月 官痛批破壞誠信
【on.cc東網專訊】中年印刷工被指自養女9歲時開始，便在葵涌一單位多番非禮她，甚至警告她稱「小心我插你」，直至養女近16歲時向社工講述事件。涉案印刷工否認4項非禮罪，經審訊後被區院暫委法官陳淑文裁定4項控罪均罪成。案件今(10日)於區院判刑，法官痛批被告有責任on.cc 東網 ・ 17 小時前
網上熱話｜一家四口啟德海濱岸邊平台看風景 單手抱嬰爬斜坡
近日，有網民於社交媒體發文，有操普通話的一家四口在啟德海濱一同走到海濱斜坡下的平台，其中兩名兒童自行爬上斜坡，而婦人則一手抱緊嬰兒並爬上斜坡。網民稱，涉事一家人不顧岸上保安的勸阻，堅持下去平台。涉事一家人的行為引起網民熱議。 從影片可見，涉事位置為岸邊石坡下的平台，該平台僅略高於海面，亦未設置防護欄或救生設備，石am730 ・ 17 小時前
歐援助枯竭+美見死不救！烏克蘭「第三首都」快要失守 紅軍城更遭20倍俄軍圍攻
俄羅斯正加速推進對烏克蘭哈爾科夫州庫皮揚斯克市的攻勢，這座被稱為烏克蘭「第三首都」的戰略要地恐將於近期被「解放」，俄國媒體最新報導稱有望在未來 5 天內完成。 俄媒《消息報》上周六 (8 日) 報導指出，俄軍「西部」部隊集群已控制庫皮揚斯克市奧斯科爾河渡口，包圍當地烏軍部隊。庫鉅亨網 ・ 14 小時前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
薩爾科齊服刑不足三星期 獲准保釋離開監獄候審 不得離開法國境內︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國前總統薩爾科齊將獲准離開監獄，改為接受司法監督。巴黎上訴法院今日（10 日）裁定，他在服刑不足三星期後可獲釋，但須遵守多項限制，包括不得離開法國境內，以及不得與案件的共同被告及證人接觸。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
何文田 欣圖軒｜九龍豪宅區「夾屋王」 兩房呎價約1.3萬元
位於何文田忠孝街的欣圖軒，在1998年落成入伙，樓齡約27年。雖然景觀上，欣圖軒較其他「夾屋」都要遜色，但若以地段來看，它卻相對優勝；更在某程度上，造就它成為「夾屋王」。 參觀放盤位於3座高層A室，屬兩房戶型，實用面積467平方呎。業主現時叫價620萬元，折合呎價13276元。單位開則並不是很方正，還好像「五門歸心」。大門進來的空間呈以類似鑽石形，但近窗的位置又變回長形。雖然較為三尖八角，但反而更有利家具擺位。至於兩間睡房，則分布在客飯廳的左右兩邊。單位沒有窗台，直接是一面橫跨客廳近乎落地的大窗。雖然以樓景為主，主要望向俊民苑及何文田政府合署。惟因它們不高，單位又位處高層，加上還有一邊對著學校天台，所以不至於很壓迫，也沒有很影響採光。假設買家借盡九成按揭，每月供款24892元，月入要求49784元。 延伸閱讀： * 欣圖軒 * 更多樓市影片 * 28Hse App 28Hse.com ・ 15 小時前
太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀
由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
再見愛人5｜李施嬅淚灑現場自爆曾扮幸福 控訴4次手術車崇健未曾陪伴
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
Jennie街頭穿搭全靠「它」！2025平價瑪莉珍運動鞋推薦8款
Jennie的穿搭向來都是甜中帶酷的代表，而在她私服的混搭公式正是以瑪莉珍運動鞋（Mary Jane Sneakers） 提升完整度，這雙兼具復古與活力的鞋款，將少女感與街頭氣勢完美融合，不論搭配牛仔褲、西裝褲或洋裝，都能展現俏皮又不失高級感的時髦平衡。bella儂儂 ・ 13 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 1 天前
【萬寧】yuu會員折扣日 全場95折（只限10/11）
今日11月10日萬寧yuu會員折扣日，會員到萬寧門市及網店購物（優惠碼「NOVYUU5」）可享95折！獨家會員優惠價包括Oilatum嬰兒潤膚乳霜 350毫升折實價 $70.3/件、Kanro甘樂潤喉糖折實價 $9.4/件、Dr.Wu超A醇煥顏緊緻精華1.5% 30毫升折實價 $385.7/件！YAHOO著數 ・ 16 小時前
2025秋冬長靴7款推薦：從《暴君的廚師》姜漢娜同款穿搭找靈感
無論潮流如何更迭，「長靴」始終是秋冬造型裡的風格定錨。從伸展台到街頭，2025秋冬長靴再度成為時髦焦點，不僅修飾比例、延伸腿部線條，更能在冷冽季節中展現俐落氣場。近期在韓劇《暴君的廚師》以飾演姜漠珠展露頭角的的姜漢娜，以一身簡約造型示範黑色長靴的百變魅力，將知性與力量融合成恰到好處。本文編輯特別精選7款本季必入手的長靴清單，從經典馬術靴到貼腿高筒靴，帶你一次掌握2025秋冬的穿搭關鍵詞。bella儂儂 ・ 12 小時前
本地優才家庭斥逾2827萬元購「瑜一.天海」西九龍方向3房戶
華懋集團及港鐵公司(00066.HK)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」第IA期「瑜一.天海 」現樓今日(11月10日)以招標形式售出1伙高層西九龍方向3房單位，成交價高逾2827.9萬港元，創現樓階段西九龍3房單位成交價新高。最新招標成交的單位為第2B座23樓A室，屬3房一套連儲物室間隔，實用面積為957平方呎，成交價為2827.935萬港元，呎價高達2.955萬港元。單位廳房同向，除可享開揚何文田公園及京士柏上配水庫遊樂場綠意景致，更可眺望西九龍海景及多個地標式建築。市場消息指，買家心儀項目位於優質校網區，為日後家中兒女升學舖路。加上項目座立於港鐵何文田站上蓋，3站抵達高鐵站，能輕鬆往返內地。同時亦非常欣賞項目的現樓質素及該類型單位的西九龍景觀，眼見僅餘極少量可售單位及得知下周起發展商即將提價，故參觀後短時間決定投標認購心儀單位。「瑜一」系列累計售出669伙，總銷售金額逾110億港元。(BC)infocast ・ 11 小時前
結業潮2025｜韓國廚神白種元旗下「新村食堂」尖沙咀店開業不到一年火速退場
韓國廚神白種元旗下燒肉品牌「新村食堂」上年12月登陸香港，當時適逢《黑白大廚》節目爆紅，作為評審之一的白種元在香港人氣亦水漲船高，開幕初期曾掀起排隊熱潮，幾乎每晚都有數十人在門外排隊入座。豈料事隔不足一年就傳出結業消息，店員回覆媒體查詢時亦稱原址將改為另一韓燒品牌，預計年底重開。Yahoo Food ・ 21 小時前
【IKEA】11.11購物節 精選貨品低至3折（即日起至26/11）
IKEA 11.11購物節又來了！由即日起至11月26日，精選家品低至3折，買滿$4,000即免費送貨！今次優惠產品包括傢俬家飾，如RUNMARÖ層架組合減至$499.9、BLÅVINGAD潛水艇玩具11件套裝由$179.9減至$49.9、ROSENSKÄRM人體工學枕頭減至$119.9。YAHOO著數 ・ 14 小時前