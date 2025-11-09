Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！

近日有網民於社交平台 Threads 發帖，驚喜發現吉野家消失多年的餐點「三文魚蟹籽飯」竟重現於九龍灣「廿一堂」的下午茶餐中。帖文一出，立刻勾起不少港人的童年回憶，紛紛留言指希望吉野家可以重推這款餐點。其實早前不少Threads友亦曾嘗試在家復刻這個飯的味道，更大方與網民分享貼士。

網民大呼感動：童年回憶！

樓主於帖文中表示：「吉野家十幾年無出呢個餐，今日竟然係九龍灣廿一堂的下午茶餐見到佢。$38一個飯，味道稍為偏鹹，啱啱好夠飽，想搵返以前的味道可以過來試下」。帖文隨即引起網民熱烈回應，不少人表示「呢個餐當年係我favour」，更分享自己以前「次次去吉野家都係食呢個餐」、現在則「因為呢個飯無咗再無幫襯吉野家…」，不少人都希望吉野家可以重推這款餐點，「以前細個會成日同媽咪一齊食呢一個飯，就係我去吉野家嘅原因，好想佢快啲出返啊！」。不少人感嘆，昔日的平價快餐不僅味道簡單樸實，更承載住自己的青春與家庭回憶。

網民嘗試復刻經典

除了回味舊日時光，Threads 上亦有不少網民動手重現這份「童年回憶」。有人分享自家版本貼士：「如果要還原返吉野家個味道，蟹子一定要去買多春魚子，唔好飛魚子。12穀米飯素都係靈魂，3樣嘢都係購自一田。」也有人提供實用攻略：「三文魚同蟹子去aeon donki 有，買多包wasabi 飯素就得」。雖然味道未必百分百一樣，但不少人都嘗試在家復刻那份熟悉的幸福感。看來這款餐點確實有不少支持者，未知吉野家會否考慮重推呢？

圖片來源：Threads@905912yeye、Threads@herman_dhl、Threads@cy168hk

