九龍酒店倚窗閣自助餐突發5折起！人均低至$275歎奈禾牛/雪花蟹腳/磯煮鮑魚/養生湯品

1月5日中午12點，KKday準時開搶！尖沙咀九龍酒店倚窗閣The Window Café自助午晚餐大派福利，5折優惠價低至$275，小童專享優惠更僅需$199！超過66米的「黃金1英里」自助餐枱超吸睛，新主題盛宴帶來奈禾牛、雪花蟹腳、香草小龍蝦、磯煮鮑魚等頂級滋味，集結國際美饌與鮮味海鮮，無論午市閒歎還是晚市聚餐，都可吃到滿足！

全新主題「奈禾牛·海鮮饗宴」登場 吃盡七大冰鎮海鮮

七大冰鎮海鮮率先登場，生蠔鮮甜滑嫩、雪花蟹腳肉厚彈牙，連同加拿大翡翠螺、鮮海蝦、智利藍青口、紐西蘭青口、香草小龍蝦齊聚一堂，冰鎮鮮味一次過滿足味蕾，絕對是海鮮控的夢幻天堂！今次的主題除了海鮮，就是「奈禾牛」，以草飼培育，肉質精瘦低脂肪，肉紋細緻且肉味濃郁醇厚。其蛋白質含量高，適合追求健康飲食的食肉獸們！特別推介日式奈禾牛海鮮湯，肉香帶出海鮮的鮮味和濃郁，不能錯過！當然養生湯品也是必試，每日輪換一款，精選淮山、黨參、五指毛桃、鮮人參、紅棗、姬松茸、花膠等多種珍貴食材熬製，暖心又滋補，正是女士們最愛的養顏潤燥之選！

其他菜式同樣精彩，香草海鹽慢烤有骨肉眼扒、焗蜜汁有骨火腿、香煎鵝肝、北京片皮鴨悉數登場；另有香煎露絲瑪莉羊扒、日式即炸天婦羅、帶子海膽意大利麵、和牛面頰、鹽燒牛舌等多款佳餚輪番上陣；甜品區同樣驚喜滿滿，芒果拿破崙千層酥、紅豆抹茶蛋糕、榴槤朱古力撻等甜點精緻誘人，搭配經典Mövenpick 雪糕！五折優惠後，成人每位$455絕對稱得上物超所值！

任食海鮮

【5折優惠】「奈禾牛·海鮮饗宴」 自助晚餐（用餐時段：18:00 - 21:30）

優惠價：成人$455/位，長者$425/位，小童$299/位｜ 原價：成人$834/位，長者 $834/位，小童$417/位

暖意窩心「心太軟」

鮮美生蠔

片皮鴨

刺身

國際海鮮自助午餐 一個下午歎盡全球海鮮

這場國際海鮮自助午餐甫入座已被滿滿一桌的海鮮吸引，加拿大雪花蟹腳肉質飽滿彈牙，原汁原味的海鮮風味，肥美的青口肉厚中滲著淡淡的海水鹹香；磯煮鮑魚經慢火細燉後軟糯入味，鮮味濃郁。雜錦刺身區款款魚生新鮮現切，海鮮控絕對不能錯過這場盛宴！海鮮之外，熱菜同樣驚喜滿滿：慢煮和牛臉頰油脂分佈均勻，軟嫩口感、肉香撲鼻；即切烤肉香氣四溢，師傅現切的肉片帶著微微焦香，搭配特調蘸料簡直絕配；多款熱葷輪番上陣，滿足不同口味的需求！飽餐一頓後以甜點收尾，多達9款的Movenpick雪糕任選，為這場美食盛宴畫上完美句點。

磯煮鮑魚

【5折優惠】自助午餐（用餐時段：12:00 - 14:30）

優惠價：成人$275/位，長者$245/位，小童$199/位｜ 原價：成人$504/位，長者$504/位，小童$252/位

海鮮

刺身

海鮮冷盤

九龍酒店倚窗閣

地址：尖沙咀彌敦道19 - 21號九龍酒店2樓倚窗閣（地圖）

