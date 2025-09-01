九龍醫院13名護士被盜信用卡 26歲外判女工被捕今提堂

【on.cc東網專訊】九龍醫院發生盜竊事件。去年2月至今年8月期間，院內先後有13名病房護士報案，指其信用卡於上述期間懷疑被人盜去，其後發現信用卡懷疑被盜用於多家商店購物。受害人損失金額由1萬至2萬5千元不等，總涉款約31.5萬元。

警員經調查後，成功鎖定疑犯身份為一名醫院外判員工，涉及上述共13宗案件。人員於上月29日以涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」拘捕一名26歲本地女子。她已被暫控一項「盜竊」及一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件於今日(9月1日)上午在九龍城裁判法院提堂。

