【九龍香格里拉酒店】人氣「日本匠藝麵包早餐放題」再加場次！10月27日起開放訂座 即睇詳情

九龍香格里拉大堂酒廊的「日本匠藝麵包早餐放題」人氣十足！上次book唔到位的話，機會又來了！九龍香格里拉酒店麵包放題再加開場次，包括星期四，週末及公眾假期更設兩輪入座，即將在10月27日下午3點開放預訂，預訂連結同樣將於10月27日下午3時生效。

每位只需港幣$198，即可盡享20款匠心烘焙的日式麵包，如必食迷你明太子法包、日式白吐司、歐式麵包、丹麥酥及冬甩等。今次還有三款新品全新登場，包括迷你生忌廉冬甩、鮮刨黑松露蛋沙律冬甩和栗子蒙布朗丹麥酥，還有無限暢飲的日式手沖咖啡，麵包愛好者不能錯過！

「秋韵の味 」日式匠藝麵包早餐放題

地點：九龍香格里拉大堂酒廊

日期：2025年11月14日至2026年1月4日

第一輪：上午8:00至上午10:30（逢星期四至日）

第二輪：上午11:00至下午1:30（逢星期六、日及公眾假期）

地點：九龍香格里拉大堂，大堂酒廊

價錢：每位港幣198元

* 另收加一服務費

*只限於香格里拉精品店網上提前預訂；恕不接受即場入座。

👉🏻 按此預訂 （預訂連結將於10月27日下午3時生效）

