【九龍香格里拉酒店】人氣「日本匠藝麵包早餐放題」10月14日起開放訂座！

九龍香格里拉大堂酒廊的「日本匠藝麵包早餐放題」終於再開放訂座！於10月14日起於香格里拉精品店，即可預約11月14日至2026年1月4日期間的限定早餐放題，]放題逢星期五至日及公眾假期限定供應，每位只需港幣$198，即可盡享20款匠心烘焙的日式麵包，如必食迷你明太子法包、日式白吐司、歐式麵包、丹麥酥及冬甩等。今次還有三款新品全新登場，包括迷你生忌廉冬甩、鮮刨黑松露蛋沙律冬甩和栗子蒙布朗丹麥酥，還有無限暢飲的日式手沖咖啡，麵包愛好者不能錯過！
—
「秋韵の味 」日式匠藝麵包早餐放題
地點：九龍香格里拉大堂酒廊
日期：2025年11月14日至2026年1月4日期間（逢星期五至日及公眾假期限定供應）
時間：早上8時至10時30分
價錢：每位港幣198元
*另收加一服務費
*只限於香格里拉精品店網上提前預訂；恕不接受即場入座。
👉🏻 按此預訂
