乳癌活動爆爭議！朴寶英沒穿絲襪遭禁走紅毯

▲韓國乳癌防治活動再爆爭議，韓媒爆料朴寶英去年出席活動時，因沒穿絲襪遭禁走紅毯，連照片都被裁掉只剩上半身。（圖／朴寶英IG@boyoung0212_official）

[NOWnews今日新聞] 韓國時尚雜誌《W Korea》在15日於首爾舉行倡導乳癌防治的公益活動「Love Your W」，現場眾多大咖齊聚一堂，但卻爆出多個爭議。其中，《W Korea》的過往黑歷史也遭爆出，朴寶英竟在去年因沒穿贊助絲襪，而被禁止走紅毯，就連拍全身照都被裁掉剩上半身，讓外界都非常傻眼。

《W Korea》在爆出多個爭議後，韓媒《Dispatch》先爆料去年10月的活動中，有一名女星因沒有穿贊助商的絲襪，而被禁止走紅毯及到拍照背板區拍照，而之後，另一韓媒《@STYLE》指出當事人就是朴寶英。據悉，朴寶英是因為絲襪尺寸不合，才選擇光腿出席。

▲朴寶英（中）當晚與朴炯植（左）、金英光（右）合照，但因沒穿絲襪遭裁切（如左圖），朴炯植PO的全身照，則可看出朴寶英確實光著腿出席（如右圖）。（圖／IG@wkorea、朴炯植IG@phs1116）

朴寶英沒穿絲襪遭禁走紅毯 就連全身照都被裁掉

根據報導指出，除了禁止走紅毯外，朴寶英也被《W Korea》通知「沒穿絲襪無法拍全身照」，實際去看《W Korea》與社群，也確實沒有朴寶英全身照，只有被裁切的半身照。而在朴炯植的社群中，則可看到與金英光及朴寶英光著腿的全身合照。截至目前，《W Korea》尚未做出回應。

《W Korea》公益派對爭議多 aespa成員遭拍酒醉離場

《W Korea》乳癌慈善晚宴本該聚焦防治宣導，卻因安排明星喝酒，現場變成派對氛圍，風波越演越烈。網友表示aespa Karina跳性感舞蹈Challenge、i-dle Minnie穿黑色蕾絲Bra露情趣內褲等，都與乳癌防治不相關，遭批「根本是名人聯誼會」。

除此之外，aespa成員Karina與Giselle還被拍到在離場時，疑似喝醉，Karina牽著搖搖晃晃的Giselle離開，讓外界質疑整場派對都是在喝酒拍美照，與乳癌防治毫無相關，活動現場也無粉紅絲帶或相關主題，淪為藝人交流會，網友指出主辦方要負最大責任，但多名明星也不幸被炎上。

乳癌晚會淪酒局！朴載範上台大唱胸前那對姐妹 網炸鍋：在嘲諷嗎

