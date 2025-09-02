意粉食譜｜乾炒叉燒意粉

有冇人同我一樣喜歡茶餐廳美食，這個乾炒叉燒意粉，簡單又好味，只需3種食材，加一隻燶邊太陽蛋（當然是我最愛的蘭王蛋），調味方面用上淘大翕仔頭遍生抽，這款生抽味道濃郁，不像其他生抽只有重重死鹹味，絕對是調味好幫手！ 如果喜歡這個食譜，請按下列網址支持： http://cynthiakitchen.blogspot.com

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

意大利粉 250g

叉燒 400（厚切）

洋蔥 1個（切絲，個人喜

燶邊太陽蛋 2隻

特濃麻油 適量

淘大翕仔頭遍生抽 2-3湯匙

黃糖 1茶匙





作法:

1 ：



2 ：

3 ：

煲滾水，加入少許海鹽及橄欖油，下意粉根據包裝紙上指示煮少1分鐘後，盛起；意粉水留用。

4 ：

燒紅鑊下油少許，中大火，將叉燒2面煎香，盛起。

5 ：

原鑊放入洋蔥，中火，將洋蔥炒至半透明。下意粉中大火炒勻(如太乾可加少許意粉水)；下調味料炒勻，試味（太淡可續少量加入淘大翕仔頭遍生抽，顏色不夠可加入小許老抽調色，但我覺得顔色已經足夠，故沒有加入老抽)；倒回叉燒炒勻(注: 大火約1分鐘)，熄火，灑上特濃麻油， 即成。

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53265

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com