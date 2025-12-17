宏福苑五級火︱一文盤點大維修四大異常
乾隆至愛！260年皇家園林頤和園，古典園林藝術終極指南 (附門票時間)
北京，呢個承載住千年歷史同現代活力嘅國際大都會，佢豐富嘅文化遺產真係多到睇唔晒！但講到最具代表性嘅皇家古蹟，絕對非頤和園莫屬！呢座擁有超過 260 年悠久歷史嘅宏偉皇家園林，唔單止係清朝皇帝們夏天避暑、養生休憩嘅理想地，更係中國古典園林藝術發展到頂峰嘅集大成之作！
Trip.com 悉心為你呈獻最完整嘅頤和園深度攻略！本文將會詳細介紹頤和園嘅精彩簡介、最新開放時間、詳細地址、超值門票優惠、高效遊覽路線，以及六大唔可以錯過嘅必睇景點！無論你係文化愛好者定係自然風光追尋者，都可以輕鬆規劃一趟文化與風景兼備嘅頤和園一日遊，等你嘅北京之旅更加豐富精彩！
頤和園 | 香港去北京
雖然頤和園規模宏大，但透過精心規劃嘅路線，你只需要預留大約 3 至 4 個鐘頭，就可以領略到佢嘅精華所在！呢個時間安排對於時間有限嘅短期旅行者，或者想喺週末享受一場文化快閃嘅遊客嚟講，都係極之方便！
接下來，我哋就會引導你點樣輕鬆抵達，並且高效遊覽呢座世界級嘅皇家園林。
✈️ 由香港飛北京：輕鬆搞掂行程
航班預訂： 雖然由香港飛去北京唔算遠，但想確保行程順暢，你都可以喺 Trip.com 平台預訂航班。
彈性選擇： 平台提供多家航空公司同彈性航班時間俾你選擇，幫你輕鬆安排由香港去北京嘅行程！
🏛️ 頤和園簡介：集江南精緻與北方雄偉於一身！
頤和園最初名叫「清漪園」，係清朝皇帝們嘅離宮同御用花園。佢巧妙咁依託昆明湖同萬壽山嘅自然山水地勢嚟興建，並且完美融合咗江南園林嘅精緻造園藝術同北方皇家園林嘅雄偉氣勢，令佢成為中國現存規模最宏大、保存最完整嘅皇家園林之一！
園內唔單止景色秀麗、建築風格雅致，仲收藏咗好多價值連城嘅珍貴文物，所以俾人譽為一座「皇家園林博物館」！
🔍 三大功能區域一覽
成個廣闊嘅園區巧妙咁劃分咗三大主要功能區域：
朝政活動區： 以仁壽殿為核心，見證清朝日常朝政活動。
帝后生活區： 以玉瀾堂同樂壽堂為主，展現帝后們私密嘅生活。
休閒遊覽區： 以著名嘅長廊、神秘嘅後山同優美嘅西部園林為主，每一處都蘊含住深厚嘅歷史同文化底蘊。
📍 實用資訊：地址與開放時間
地址： 北京市海淀區新建宮門路 19 號
為咗確保你順利參觀，以下係頤和園嘅詳細開放時間，請留意季節性調整：
旺季 (4 月 1 日 - 10 月 31 日)：
開園時間： 06:00 – 20:00
停止入園： 19:00
淡季 (11 月 1 日 - 3 月 31 日)：
開園時間： 06:30 – 19:00
停止入園： 18:00
📌 建議： 請你根據遊覽時長同季節，提早規劃行程，充分利用時間，玩盡頤和園嘅精華！
頤和園 | 交通
前往頤和園嘅方式有好多種，建議你可以根據行程彈性嚟選擇：
🚇 地鐵最便捷： 乘坐地鐵 4 號線去到北宮門站落車，行大約 3 分鐘就到，係最方便快捷嘅方法！
🚍 巴士選擇多： 亦有多條市內公車可以直達頤和園站，適合想體驗北京公共交通嘅朋友。
🚗 租車自駕遊： 頤和園設有收費停車場，好適合一家大細或多人同行自駕出行。
頤和園 | 遊覽路線推介
頤和園佔地廣闊、景點眾多，為咗確保你唔會錯過任何精彩位，我哋強烈建議你至少預留 3 到 4 個鐘頭嘅遊覽時間。
以下為你精心規劃一條經典遊覽路線，等你喺有限時間內都可以高效且深入咁體驗頤和園嘅魅力：
🎯 經典路線 (3-4 小時精華遊)
北宮門入園 → 萬壽山前山（探索長廊藝術） → 登臨佛香閣（俯瞰全園） → 昆明湖遊船（感受湖光山色） → 漫步十七孔橋（領略宏偉氣勢） → 南如意門出園
呢條路線涵蓋咗頤和園嘅所有精華景點，等你喺有限時間內都可以飽覽皇家園林嘅絕美風光！
📸 路線重點推介
長廊： 全長 728 米，係中國最長嘅彩繪長廊，記得細心欣賞上面嘅精美彩繪！
佛香閣： 必登！ 登上佛香閣可以俯瞰成個昆明湖同園林風光，視野一流！
昆明湖遊船： 可以選擇搭船橫渡昆明湖，體驗一下皇家水路嘅寫意。
十七孔橋： 喺晚霞下嘅橋影尤其壯觀，係熱門嘅打卡拍照地點！
頤和園 | 門票
頤和園門票
頤和園提供普通門票、聯票以及導覽服務，您可以根據自己的需求選擇。
💰 頤和園門票價錢
頤和園門票 (淨門票)：
旺季 (4 月 1 日 - 10 月 31 日)：RMB 30
淡季 (11 月 1 日 - 3 月 31 日)：RMB 20
頤和園優惠門票 (淨門票)： RMB 15 (適用於符合資格人士)
頤和園聯票 (含園中園)：
旺季 (4 月 1 日 - 10 月 31 日)：RMB 60
淡季 (11 月 1 日 - 3 月 31 日)：RMB 50
頤和園優惠聯票： RMB 30 (適用於符合資格人士)
頤和園通票 + 2.5 小時人工講解： HK$ 286.02 (此為 Trip.com 產品價格參考)
💡 購票溫馨提示 (TIPS)
📌 請注意：
本頁面顯示嘅產品優惠價錢，可能會因為市場供需或匯率波動而有所變動，並且有機會提早結束。
所有價格均以你最終喺 Trip.com 產品頁面標示嘅價錢為準，恕不另行通知。
建議你盡早預訂，鎖定最佳優惠！
頤和園 | 6 大必看景點
以下絕對不能錯過的頤和園 6 大必看景點：
頤和園 6 大必看景點 #1 佛香閣
作為頤和園嘅靈魂同最具代表性嘅地標，【佛香閣】雄偉咁矗立喺萬壽山嘅正中央，睇落去巍峨壯麗！佢正面朝向波光粼粼嘅昆明湖，居高臨下，唔單止係成個皇家園林嘅視覺焦點，更係園內眾多建築同景點嘅中心軸線，形成一幅莊嚴而對稱嘅宏偉佈局！
佛香閣最早喺清乾隆年間興建，可惜喺八國聯軍入侵嗰陣俾人燒毀。我哋今日所見到嘅，係光緒年間耗費巨資重建後嘅輝煌樣貌。
必做！ 登上佛香閣，你可以將浩瀚嘅昆明湖、秀美嘅園林風光以及遠處嘅西山美景全部盡收眼底！佢無與倫比嘅視野，令佢成為攝影愛好者捕捉頤和園全景嘅絕佳地點，絕對唔可以錯過！
頤和園 6 大必看景點 #2 長廊
頤和園嘅【長廊】，全長足足 728 米！佢唔單止係園內最負盛名嘅建築之一，更係中國古典園林中現存最長嘅畫廊！呢條蜿蜒嘅長廊，佢嘅梁枋之上繪有超過 14,000 幅精美絕倫嘅彩繪圖案！內容包羅萬象，由中國古典文學名著、膾炙人口嘅歷史傳說，到充滿生活氣息嘅民間故事，每一幅都栩栩如生、細膩傳神，展現出極高嘅藝術價值同深厚嘅文化底蘊。
當你漫步喺長廊之中，就好似置身喺一部徐徐展開嘅立體中國文化長卷咁，每行一步都係一次穿越時空嘅藝術之旅！
頤和園 6 大必看景點 #3 昆明湖
【昆明湖】係頤和園嘅靈魂所在！佢廣闊嘅水域佔咗成個園區大約三分之二嘅面積。湖面開闊無垠、碧波蕩漾，無論你選擇搭遊船輕輕泛舟湖上，感受微風拂面，定係沿住湖岸小徑悠閒漫步，都可以體驗到一種超凡脫俗嘅寧靜與詩意。
我哋特別推薦你喺傍晚時分去昆明湖邊！呢個時候，夕陽餘暉會將湖面染上一層金色嘅光芒，同遠處嘅萬壽山融為一體，山水交融嘅景色靚到格外迷人！呢個係捕捉頤和園自然風光最美瞬間嘅絕佳時機，記得帶定相機！
頤和園 6 大必看景點 #4 十七孔橋
【十七孔橋】呢座石橋橫臥喺昆明湖嘅東堤同南湖島之間，佢係中國皇家園林中現存最長嘅一座橋樑！
佢以精巧嘅十七個橋孔嚟命名，橋身雕刻住精美嘅石獅，造型古樸典雅。當你漫步喺橋上，唔單止可以感受到頤和園嘅宏偉氣勢，更可以將昆明湖嘅壯麗景色盡收眼底！呢條橋不單止係一條橋，佢更加係連接湖心美景同陸地嘅一條重要紐帶！
頤和園 6 大必看景點 #5 畫中遊
【畫中游】始建於清乾隆年間，佢係一組獨具匠心嘅觀景建築群，巧妙咁依山勢而建喺頤和園萬壽山前山嘅西側。呢度地勢高聳，視野極其遼闊！向南可以俯瞰昆明湖嘅碧波粼粼，西面就可以遠眺玉泉山嘅秀麗風光，山水園林全部盡收眼底！
當你漫步其中，穿行喺曲折迴環嘅長廊與亭台樓閣之間，每行一步都好似行咗入一幅層層展開嘅中國山水畫卷咁！呢度處處皆景，真係令人流連忘返，可以體驗身在畫中嘅詩意之美！
頤和園 6 大必看景點 #6 蘇州街
嚟探訪頤和園，仲有位於後湖沿岸嘅【蘇州街】係絕對唔可以錯過！呢度係一條精心仿照江南水鄉風格打造嘅古色古香小街，兩邊店鋪鱗次櫛比、臨水而建，販售各式各樣琳瑯滿目嘅傳統手工藝品同特色紀念品。當你漫步其中，就好似瞬間穿越返熱鬧嘅古代集市咁！
呢條充滿故事嘅街道，原來係乾隆皇帝為咗慶祝佢母親七十歲壽辰而特別興建嘅。據講，乾隆皇帝嘅母親跟隨佢南巡江南之後，對嗰度嘅水鄉風光情有獨鍾，返到北京之後仍然念念不忘。為咗等母親喺深宮之中都可以重溫嗰份雅致嘅江南情懷，乾隆皇帝不惜斥資巨款，叫工匠們仿造蘇州街景，打造出呢條獨特嘅水上街市，真係足見佢嘅孝心同帝王氣魄！
北京環球度假區 Universal Beijing Resort 手把手攻略！門票價格、交通、遊行、美食、必玩設施、注意事項，出發前請看這篇！
💡 頤和園常見問題 Q&A
可以帶食物入頤和園嗎？
✅ 絕對可以！你可以自帶飲食入頤和園。不過，請大家要注意保持環境整潔，自己垃圾自己帶走。園內亦有設小食同餐飲區俾大家隨時補充體力。
遊覽頤和園建議穿什麼鞋？
由於頤和園嘅園區較大，需要長時間步行，甚至要爬上萬壽山，所以強烈建議你穿著舒適嘅運動鞋或者步行鞋，確保你行得舒服又安全！
哪個季節最適合遊覽頤和園？
春季 (4 月至 5 月)： 萬物復甦，玉蘭花、桃花盛開，景色充滿生機。
秋季 (9 月至 10 月)： 天氣涼爽舒適，係北京嘅黃金旅遊季節，湖水同紅葉相映成趣，景色最為迷人。
總括嚟講，春季同秋季係遊覽頤和園嘅最佳季節！
