事件字幕與影像搜索功能為 Arlo Secure 訂閱用戶帶來進階的智能體驗

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月19日 - 領先的智能家居安全品牌 Arlo Technologies, Inc. （NYSE: ARLO）宣佈推出 Arlo Secure 6 —— Arlo 業界領先的家居安全訂閱服務的全新版本。Arlo Secure 6 引入多項全新的 AI 驅動功能 —— 事件字幕(Event Captions) 與影像搜索 (Video Search)功能，讓家居安全更智能、更快速、更簡單。目前「事件字幕」功能已正式推出，「影像搜索」功能亦即將登場，為用戶帶來強大便捷的影像搜索與回顧方式。
Arlo Secure 6 在原有的人物識別、車輛辨識、自訂偵測與進階音頻偵測等功能的基礎上，進一步新增了事件字幕與影像搜索功能，為用戶提供更智能的互動方式，並讓他們能從安全影像中快速獲得有價值的資訊。用戶無需翻查大量影像，就能快速了解家中或工作場所發生的情況。
事件字幕：為每個時刻提供智慧摘要
Arlo 全新的事件字幕功能，能夠自動簡潔準確地描述事件。無論是有人走上車道，或是包裹送達，用戶都能快速了解影像內容，而無需觀看完整片段。
影像搜索：快速找到你需要的內容
這項新功能讓用戶可透過關鍵字、事件描述或特定時間段搜索影像，大幅減少手動翻查的時間，確保能快速找出及分享最相關的片段。用戶亦可使用自然語言搜尋——只需描述感興趣的事件，Arlo 即能找出對應的影片。
Arlo 深知，現時的家居安全不只是攝影，更重要的是快速準確地理解事件。透過引入 AI 驅動的事件字幕與影像搜索功能，Arlo Secure 6 突破傳統監控的界限，使用戶能即時看到清晰的畫面、掌握事件的情況，從而控制事情的發展。結合智能偵測與直觀的搜索功能，Arlo 正以更高效且更有意義的方式，協助用戶管理安全影像。這些升級也展現了 Arlo 持續致力於提升服務品質，並且不向消費者收取額外費用。Arlo Secure 6 的 AI 功能不僅是系統更新，更是一種更智能、更快速、更直觀的方式，讓您隨時掌握最重要的事。
Arlo 的事件字幕功能（英文版本）現已透過 Arlo Secure App 提供給新舊用戶*，繁體中文翻譯版本預計於本月底推出。影像搜索功能將在未來幾個月內推出。凡購買指定 Arlo 產品，即可享有30 日的Arlo Secure Plus 訂閱服務免費試用。不過，進階功能如 30 天雲端儲存、人物/包裹/車輛偵測、活動區域設定、以及全新 Arlo Secure 6 Plus 功能（事件字幕與影像搜索功能）需於試用結束後付費訂閱才能持續使用。
如欲了解更多有關Arlo 智能家居安全系列的產品和服務詳情，請瀏覽https://hk.arlo.com/。
*事件字幕與影像搜索功能適用於 2024 年 9 月起購買的 Secure Plus 方案。
關於 Arlo Technologies, Inc.
Arlo 是一個屢獲殊榮的市場領導者，致力於通過先進的家庭、商業和個人安全解決方案改變人們保護重要事物的方式。Arlo 在 AI 和 CV 驅動的分析、雲端服務、用戶體驗與產品設計方面擁有豐富的專業知識，並透通過創新的無線和 RF 連接技術，為 Arlo 用戶提供無縫的智能家居體驗。Arlo 的雲端平台為用戶提供可視性、洞察力和一個强大的渠道，不論用戶在任何所在地，只要透過 Wi-Fi 或移動網絡，都可保護及實時與最重要的人和物連繫。至今，Arlo 已經推出了幾項獲獎的智能連接設備、軟件和服務，涵蓋無線智能 Wi-Fi 和LTE安全攝影機、視訊門鈴、泛光燈和安全系統，以及 Arlo 訂閱服務：Arlo Secure。
為了使用戶更安心，Arlo 堅持保護用戶私隱以及保障家庭和家居的安全。Arlo 亦致力達到數據安全的行業標準，旨在使用戶的個人信息保持私密並讓用戶可自行控制。 Arlo針對用戶數據提供增強控制功能，秉承私隱法規，確保用戶的數據安全，並將安全性放在於公司文化的第一位。
