事後丸銷售放寬 日本擬開放藥房售緊急避孕藥 撤年齡及家長同意限制 須在藥劑師面前服藥︱Yahoo
【Yahoo健康】日本厚生勞動省正考慮批准全國藥房銷售緊急避孕藥，即俗稱「事後丸」，並取消年齡限制及家長同意要求。計劃已於周三（27 日）在執政的自民黨會議上獲得批准。方案同時規定，購買者必須在藥劑師面前服用藥物，以確保正確使用。
綜合日本傳媒報道，由明治製藥旗下的 Aska Pharmaceutical 申請的緊急避孕藥「Norlevo」正接受審批。這種藥物需在無保護性行為後 72 小時內服用，方能有效防止懷孕，目前在日本仍須憑醫生處方取得。
自 2023 年 11 月起，日本已在約 340 間藥房展開試驗性非處方銷售，購買者需經藥劑師面談，年滿 16 歲方可購買，18 歲以下人士則須提交家長簽署的同意書。截至 2025 年 1 月，共售出約 6,800 劑，大部分購買者為 20 歲以上人士，約 9% 為 16 至 19 歲人士。
參與試驗的購買者普遍表示，在解說和私隱保護方面感到滿意，但對價格意見較多。目前緊急避孕藥售價約為 7,000 至 9,000 日圓（約 370 至 476 港元）。
在試驗性計劃啟動前，日本女性，包括性侵受害者，只能透過診所或醫院取得醫生處方以購買緊急避孕藥。全球約有 90 個國家可在無處方情況下購買該類藥物。
