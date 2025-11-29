事關發展安全 內地促健全網絡生態治理長效機制

【on.cc東網專訊】中共中央政治局周五（28日）就加強網絡生態治理進行第二十三次集體學習，強調網絡生態治理是網絡強國建設的重要任務，事關國家發展和安全以及民眾切身利益。會上要求，健全網絡生態治理長效機制，着力提升治理的前瞻性、精準性、系統性、協同性，持續營造風清氣正的網絡空間。

會上強調，網絡生態治理在國家治理中佔重要地位，各級各部門要強化管網治網的政治責任和領導責任，及時有效解決突出問題，不斷提高運用網絡了解民意、開展工作的能力；並加強對網絡平台、自媒體和多頻道網絡機構的引導，促使其擔負社會責任，自覺成為正能量傳播者。會上指出，要堅持以正面聲音、主流價值、時代新風塑造網絡空間，主流媒體要發揮網絡優質內容供給的示範引領作用。

會上要求，綜合運用教育、行政、法治等多種手段開展網絡生態治理，完善網上思想道德教育分眾化、精準化實施機制，並推動行政監管與行業自律相銜接，統籌推進網絡領域立法執法司法普法。此外，要切斷利益鏈和產業鏈，剷除網絡亂象污染社會風氣滋生的土壤和條件，打擊網絡亂象，採取針對性措施固根基、補短板；同時鼓勵網信領域新技術發展，完善分級分類的安全監管機制，築牢網絡安全和數據安全防線。

