二世古新手天堂！Niseko花園滑雪場攻略：門票/交通/酒店懶人包

講到去日本滑雪，點可以唔提北海道嘅「粉雪天堂」二世古？而喺二世古最北邊，就有粒隱藏嘅寶石 — Niseko 花園滑雪場 (Niseko Hanazono Resort)！呢度唔單止有世界級嘅鬆軟粉雪，雪道選擇夠多，無論你係新手定高手，都一定搵到樂趣。最正嘅係，除咗滑雪，仲有大型玩雪樂園、雪上電單車等等，就算唔滑雪都唔會悶！
睇到係咪心郁郁呢？唔使急，即刻碌落去睇我哋 Trip.com 為你準備好嘅超詳盡懶人包，由門票優惠、交通教學到酒店住宿，一文睇晒，Plan 行程話咁易！
二世古花園滑雪場 | 基本情報
滑雪季預計： 2025年11月下旬 至 2026年4月12日 (記得留意官網最新公佈！)
開放時間：
日間：08:30 - 17:00
夜間 (Night Ski)：16:30 - 19:30
地址： 北海道虻田郡俱知安町岩尾別328-36 (Google Map 直接 search “Niseko Hanazono Resort” 就得)
點樣去最方便？4大交通方式全拆解 ✈️🚆🚌🚗
由香港出發去 Hanazono，其實一啲都唔複雜，以下幾種方法任你揀！
1. 飛機 (最直接！)
最多人嘅選擇！先由香港直飛北海道嘅 新千歲機場 (CTS)，香港快運 (HK Express) 都有直航機，非常方便。落機之後，就可以轉乘機場巴士或 JR 去二世古。
航班推介 (2025年12月參考價):
香港 ⇌ 札幌 (來回): HK Express 低至 HK$2,086 (46% Off)
小編貼士： 冬季係旺季，機票價格浮動好大，記得提早用 Trip.com 格價兼預訂！
2. JR 電車 (鐵道迷之選)
如果你會喺北海道周圍去，買張 JR Pass 北海道鐵路週遊券 就最抵！由新千歲機場或札幌搭 JR，記得喺 俱知安站 (Kutchan Station) 落車，呢個站嘅巴士同的士接駁最方便。
小編貼士： 雖然二世古站都到，但交通接駁少好多，揀俱知安站就穩陣啲！
3. 機場巴士 (最輕鬆！)
想一程瞓到目的地？機場巴士絕對係懶人首選！喺新千歲機場有多間巴士公司提供直達二世古各雪場及酒店嘅服務，車程大約 2.5 - 3 小時。
小編貼士： 冬天超多人搭，強烈建議上網預訂定車飛，如果唔係到時full晒就麻煩喇！
4. 自駕 (最自由！)
鍾意自駕遊嘅朋友仔，揸車去 Hanazono 絕對係最爽嘅選擇！時間夠彈性，仲可以沿路睇下風景。由札幌出發大約 2 小時車程。
獨家優惠碼：
TRIPCAR8
優惠內容： 經 Trip.com 租車，埋單前輸入優惠碼即享折扣！
二世古花園滑雪場 | 地圖
圖片來源：二世古官方網站
雪道大解構！新手老手都有得玩 🏂
Hanazono 雪場共有 11條雪道 同 4條纜車，無論你係咩程度都唔使驚無嘢玩！
🟢 初級綠線 (2條): 雪道又闊又平緩，最啱第一次滑雪嘅朋友仔或者家庭客，可以放心練習，唔怕撞到人。
🔴 中級紅線 (8條): 佔咗大部分，如果你有少少經驗，想挑戰吓自己，呢度有足夠嘅變化同斜度俾你享受速度感。
⚫️ 高級黑線 (1條): 為滑雪高手而設，斜度夠晒，充滿挑戰性！
圖片來源：二世古官方網站
Trip.com有2條關於二世古花園滑雪場的真實評價，平均評分4.5/5.0。以下為精選評價：
Trip.com用戶 (5.0/5.0)
與新雪谷的其他地區一樣，花園也受益於令人驚嘆的雪況。是滑雪、單板滑雪或任何其他冬季活動的絕佳度假勝地。 粉質很棒，度假村和餐廳也很棒。像往常一樣，我這次訪問的服務和體驗都非常好。
玩得開心，安全至上！二世古滑雪守則
二世古嘅粉雪雖然好吸引，但亦都潛藏雪崩風險。為咗大家嘅安全，滑雪場有嚴格嘅「二世古安全守則」，特別係玩 off-piste (非壓雪區/樹林) 嘅朋友，一定要跟足以下規矩：
必須佩戴頭盔。
唔好單獨進入非滑雪區域。
留意並遵守所有警告標示。
出發前檢查天氣及雪崩報告。
圖片來源：二世古官方網站
滑完雪住邊好？精選酒店推介 🏨
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
立即行動，把握優惠！即日起至優惠名額售完為止，透過Trip.com官方網站或應用程式註冊成為我們的會員，即可立即享有二世古花園滑雪場相關產品高達8%的獨家折扣。點擊此處，開啟您的超值滑雪之旅！此處查看更多！
1. 二世谷花園柏悦酒店(Park Hyatt Niseko Hanazono)
評分： 9.4/10.0 (超卓)
賣點： 頂級奢華之選，真正嘅 Ski-in/Ski-out，一出門口就係雪場，方便到極！
地址：328-47 Iwaobetsu, 044-0082 俱知安町, 虻田郡, 北海道, 日本
2. 新雪谷託裏菲託膠囊酒店(Torifito Hotel&Pod Niseko)
評分： 9.4/10.0 (超卓)
賣點： CP值極高！設計新潮，有高級膠囊房同普通房揀，啱晒想慳錢又想住得舒服嘅朋友。
地址：1 Chome-46-1 Minami 11 Jonishi, 044-0045 俱知安町, 虻田郡, 北海道, 日本
3. 二世谷察殿酒店(Chatrium Niseko Japan)
評分： 8.7/10.0 (出色)
賣點： 位於比羅夫區中心，公寓式酒店，房內有廚房，食嘢買嘢都超方便，適合家庭客。
地址：Abuta District, Nisekohirafu 1 Jo, 3-chome−2−番 3号 四季ニセコ, 044-0081 俱知安町, 虻田郡, 北海道, 日本
