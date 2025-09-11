二手交易平台驚現假日本東橫INN住宿券！網民中招、損失15,000日元 網購恐成詐騙陷阱｜日本酒店

深受港人頗受歡迎的東橫INN，竟傳出住宿券遭人偽造，並已有民眾在二手交易平台Mercari上中招！東橫INN回應，住宿券是旗下會員住滿10晚後可供兌換的免費住宿卡，禁止轉售，同時Mercari宣布禁止東橫INN住宿券的上架交易。

深受港人頗受歡迎的東橫INN，竟傳出住宿券遭人偽造。（官方圖片）

偽造住宿券流竄 二手平台買家受騙

按《產經新聞》報導，日本愛媛縣一名男子在二手交易平台Mercari上購買了兩張東橫INN的免費住宿券，結果收到的卻是兩張粗製濫造的塑膠卡。卡片上的日文錯誤百出，條碼與標誌模糊不清，男子到飯店櫃台查證後才發現是假貨，損失15,000日圓，幸好向平台申訴後獲得全額退款。

日本愛媛縣一名男子在二手交易平台Mercari上購買了兩張東橫INN的免費住宿券，結果收到的卻是兩張粗製濫造的塑膠卡。（網絡圖片）

飯店強調券不可轉讓 平台全面禁售

東橫INN方面表示，住宿券正名為「東橫INN Voucher」，是會員住滿10晚後可兌換的免費住宿卡，住宿券上已明確標示「禁止轉售」。自今年5月起，飯店方面已陸續發現偽造品流入市場，並呼籲民眾切勿進行住宿券的買賣，以免受騙。由於偽造住宿券事件頻傳，Mercari已於8月底宣布禁止東橫INN住宿券的上架交易。就是次事件，提醒消費者切勿貪圖便宜而誤入陷阱。

東橫INN方面表示，住宿券是會員住滿10晚後可兌換的免費住宿卡，券上已明確標示「禁止轉售」。（官方圖片）

