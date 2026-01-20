張舉能：要求釋放黎智英直接衝擊法治核心
買之前先看這篇！二手精品「最不保值包包」盤點：LV、CHANEL也會跌，保值要看這5點
買精品包時，很多人除了考量外型與搭配性，也會默默把「未來好不好轉賣」放進心裡的小清單。不過，並不是每一顆看起來很特別、很限量的包包，都能在二手市場站得住腳。近年不少二手精品店也紛紛提醒，有些款式在入手時就要特別謹慎，否則等到真的想出清，價格可能比想像中落差更大，這次就整理出在二手市場裡面最容易「不保值」的包款類型，給正在觀望或準備入坑的人參考！
顏色鮮豔款
高飽和度、亮色系的包包雖然上身效果強烈，但在二手市場的接受度往往偏低。原因在於顏色太鮮明，搭配性有限，加上流行週期短，容易被認為「退流行」，即使保存狀況良好，轉售時也較難維持理想價格。
季節限定款
像是麂皮、天鵝絨、拉斐草、草編包...這類只在某一季推出的特定材質，因為季節性強烈，所以一旦過了季節，市場熱度便快速降溫，對二手買家來說，這類包款往往缺乏長期需求支撐，價格自然不容易撐住。
特殊設計款
造型過於前衛、結構特殊或尺寸不實用的包款，收藏意義大於實用價值。這類包包在剛上市時容易吸引目光，但隨著時間推移，能接受其設計的人有限，轉手難度也相對提高，當然，偶爾還是會有例外，像是先前香奈兒推出的購物籃包包，就在2025年以480萬刷新香奈兒的拍賣紀錄。
聯名款式
根據編輯過去採訪 BRAND OFF 店長的經驗，他透露，品牌聯名款的漲幅，其實沒有大家所想像的那麼驚人，絕大多數都是跌居多。真正稱得上現象級炒作的聯名款屈指可數，例如 Louis Vuitton x Supreme 紅色印花 Keepall 包，曾喊價到 1 萬 4 千英鎊，直逼原價 6 倍；Air Jordan 1 High Dior 球鞋也一度飆破 28 萬台幣，但在龐大的聯名數量中，能長期保值甚至上漲的，真的只是少數中的少數。
保值包包5特徵
想要降低未來轉售風險，其實可以從包款本身的「共通條件」來判斷。以下幾點，是二手市場公認較有保值潛力的特徵：
一線精品：如 LV、CHANEL、愛馬仕等，品牌辨識度高，市場流通性最好，二手價也相對穩定
經典款式：長年販售、不易停產，需求長期存在
中性色系：黑、咖啡、米色等，搭配性高、接受度廣
實用尺寸：日常好背、不過小也不過大的包型
基本材質：品牌長期使用的經典皮革或帆布，更容易被市場接受
封面圖片來源：
更多女人我最大報導
網友大推LONGCHAMP尼龍後背包：買過就回不去！輕盈大容量、隱藏暗袋還防偷
2026 精品包趨勢：麂皮材質、大容量包包是必備，經典包款最值得投資
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
蘿蔔糕食譜│5大貼士自製蘿蔔糕 想突出甜味同唔澀原來只需一個動作？
蘿蔔糕食譜滿天飛，好似每家每戶都有自己一套美味蘿蔔糕功夫。趁新年來臨，我們請到荃灣街坊小店「小廚美食」的店主小廚媽來示範一次蘿蔔糕做法，分享心得，原來要蘿蔔糕夠甜，只要在過程中加一個步驟（見文中蘿蔔糕貼士3）就可以！如此有心機，難怪小店每年的蘿蔔糕訂單都爆滿，在沒甚宣傳的情況下，一個農曆新年仍然做夠二百底之多，即刻睇睇有什麼蘿蔔糕貼士？Yahoo Food ・ 6 小時前
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 43 分鐘前
《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款手袋是Lemaire？許光漢、Jennie、高圓圓私下也用的袋要來收藏了
《愛情怎麼翻譯？》Netflix大熱韓劇上架，不少劇迷都在周末煲劇，見到金宣虎與高允貞這對美麗臉孔CP，又有美景作旁，確是看得賞心悅目。高允貞在劇內的造型也挺好看，其中她拿著的Lemaire牛角包袋更是近年火紅到不行的手袋之一，Jennie、Jisoo、許光漢、高圓圓私下也在用。在思考想買什麼手袋的朋友，密切留意Lemaire這個品牌，不會讓你失望！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
日本行李箱品牌推薦8選！Ace高質感必備，「這品牌」封為日版Rimowa
日本行李箱之所以備受推崇，在於結合了「精細工藝」與「實用細節」。無論是長途旅行還是短程出差，總能兼顧輕盈、堅固與收納靈活度。從80年歷史的經典大廠，到網路爆紅的高CP值選擇，日本行李箱橫跨不同價位帶，不論是講究耐用測試的高端系列，還是以時髦外型打動人心的設計品牌，都展現了日本製造對品質的執著。本文精選8大人氣品牌，如果你正在尋覓新的行李箱，這篇必須收藏！bella儂儂 ・ 1 小時前
桀驁山雞哥成黏人老婆奴！應采兒「3個馭夫術」，讓陳小春婚後變柔情
從《古惑仔》裡霸氣外露的「山雞哥」，到《爸爸去哪兒》中溫柔的Jasper爸爸，陳小春的轉變讓很多人印象深刻。更特別的是，這位過去曾常去夜店、有不少緋聞的男星，結婚後卻成為專情顧家的丈夫。這一切都與小他16歲的妻子應采兒有關。姊妹淘 ・ 21 小時前
天氣｜天文台：今晚氣溫顯著下降明早市區料僅11度 「濕凍」體感溫度更低
【Now新聞台】天文台指，受強烈冬季季候風影響，預料本港今晚氣溫顯著下降，周三市區最低氣溫11度。 天文台預料本港今晚轉吹北風，氣溫顯著下降，周三轉冷，周四及周五大致多雲，天氣持續寒冷，日間氣溫回升幅度較小，市區最低氣溫約11、12度，新界再低兩三度，同時有一道雲帶覆蓋。天文台指，若有微雨造成濕凍，體感溫度會更低。天文台署理高級科學主任李鳳瑩：「乾空氣傳凍能力較弱，我們身體的溫度散發慢一點，好像一月初般，只是日夜溫差較大，日間有太陽時，感覺沒有那麼冷，但如果有微雨或濕凍的情況，水滴或較濕潤的空氣可能會黏著我們的皮膚，水的傳凍能力比空氣強，加速我們熱量的流失。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
衛志豪跑渣馬拍片出post自稱「一次都冇練過」被一面倒鬧爆 網民︰你真心反省下
星期日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加，當然少不了出post分享，話晒都係用汗水換返嚟嘅成果，呢類post網民通常都係正評。唯獨是佢衛志豪，跑完渣馬10公里賽之後出post結果俾人鬧爆，到底衰咩？Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！
對於愛旅行、日行萬步「血拼」的港人來說，腳痛簡直是掃興的最大元兇～最近Threads上就有一款被稱為「暴走鞋墊」的日本好物引發熱議，有網民分享實測一個月，即使長時間步行雙腳依然無感，更封它為「扁平足救星」！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
車Cam直擊｜海怡半島女童過斑馬線鞠躬揮手 司機：終於遇到
鴨脷洲海怡半島日前有司機駕車到屋苑內一條斑馬線時停車，一位女童跟隨大人過路，她期間有禮地向司機鞠躬及揮手一刻被車Cam拍下放上社交平台，影片引起網民討論，表示小朋友「好乖」、「有家教就係咁」。am730 ・ 1 天前
【UNIQLO】優惠專區春裝推介 搖粒絨外套、繭型褲低至 $99
Uniqlo優惠專區今期帶來春色新裝，包括機能保暖外套、繽紛聯名衛衣及百搭褲裝等，男女通用搖粒絨拉鏈外套及人氣女裝繭型長褲更減至 $99、男女通用 KAWS WINTER 羊仔毛圓領針織衫減至 $199！YAHOO著數 ・ 3 小時前
內地過江超市「好特賣HotMaxx」葵芳分店結業！ 深圳價吸引力不再？ 網民：早有先兆
近年，不少內地連鎖品牌挾低價優勢進軍香港市場。其中，以「深圳價」為賣點的連鎖超市「好特賣Hot Maxx」近日傳出消息，其葵芳分店即將於2026年2月中旬結束營業。此消息最先由網民在社交平台發布，隨即引發廣泛討論。Yahoo Food ・ 6 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
紅磡現樓悅麓震憾開價 折實324萬入場 入場呎價1.59萬起平絕同區近十年
紅磡現樓新盤悅麓公佈首張價單，涉及30伙開放式及一房單位，折實平均呎價18,999元，創同區近十年新低。首批折實售價介乎324.55萬至614.44萬元，入場單位為6樓A室，實用面積203平方呎，折實僅324.55萬元，呎價低至15,988元。若單計私人住宅，是次為繼同區2015年8月環海‧東岸，首批折實入場價297萬元後，近10年來紅磡區首批折實最平的單位。全數共有5伙開放式單位折實低於400萬元，買家僅需繳付100元印花稅，極具上車吸引力。項目定價策略進取，較同區鐵路盤瑜一大幅低開逾兩成，亦較必嘉坊系列及THE HADDON有顯著折讓。不過，若對比鄰近半新盤薈點近期二手成交呎價，悅麓則高出約一成多，反映項目雖較同區一手盤有折讓，但仍屬貼市價推盤，閱讀更多：悅麓價單紅磡悅麓首批30伙 折實324萬入場 呎價1.59萬起 近10年同區最平首批30伙主打開放戶至一房 折實售價由324.55萬至614.44萬不等首批價單共包括30伙，涵蓋5伙開放式及25伙一房，實用面積介乎189至304平方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由324.55萬至614.44萬元，折實呎價介乎15,988元28Hse.com ・ 21 小時前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛
Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，女人我最大 ・ 1 天前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
小S大女兒Elly 20歲生日美炸！歐美辣妹風掀好評 珍藏大S禮物10年「慶生也戴上」
小S大女兒Elly（許曦文）1月16日迎來20歲生日，她在社群平台分享一系列慶生照片，引起不少討論。照片中，她佩戴的是姨媽大S多年前送給她的Tiffany項鍊，這個細節也讓不少人聯想到兩人之間的親情連結。姊妹淘 ・ 2 小時前
鄭則仕完成渣馬十公里賽事 網民激烈討論︰大家無藉口唔做運動
尋日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加。當大家以為見到文質彬彬嘅林家謙著短褲跑半馬已經夠驚喜，點知發哥周潤發帶住一批圈中老友記出戰10公里賽先至係彩蛋Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
喚醒全球同情潮！格陵蘭女外長用淚水對抗美吞併野心 終究難逃川普魔爪？
為了緩和與美國的衝突，丹麥外交大臣 Lars Lokke Rasmussen 與格陵蘭自治政府外長 Vivian Motzfeldt 上周三 (14 日) 赴白宮會晤美國副總統萬斯與國務卿盧比歐，期望說服特朗普政府放棄吞併格陵蘭島的念頭，然而努力未果。鉅亨網 ・ 10 小時前
【龍豐】豐搶價 Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 $128、OLAY新生高效緊緻套裝 $308（即日起至26/01）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，OLAY新生高效緊緻套裝 $308/件、Elizabeth Arden綠茶香水 $98/件、SK-II 淨肌護膚潔面乳 $255/件、Kose定妝防水噴霧EX+ $68/件、Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 $128/件！YAHOO著數 ・ 4 小時前