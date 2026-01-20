買之前先看這篇！二手精品「最不保值包包」盤點：LV、CHANEL也會跌，保值要看這5點

FotoJet _16_

買精品包時，很多人除了考量外型與搭配性，也會默默把「未來好不好轉賣」放進心裡的小清單。不過，並不是每一顆看起來很特別、很限量的包包，都能在二手市場站得住腳。近年不少二手精品店也紛紛提醒，有些款式在入手時就要特別謹慎，否則等到真的想出清，價格可能比想像中落差更大，這次就整理出在二手市場裡面最容易「不保值」的包款類型，給正在觀望或準備入坑的人參考！

顏色鮮豔款

高飽和度、亮色系的包包雖然上身效果強烈，但在二手市場的接受度往往偏低。原因在於顏色太鮮明，搭配性有限，加上流行週期短，容易被認為「退流行」，即使保存狀況良好，轉售時也較難維持理想價格。

季節限定款

圖片來源：IG@rebagofficial

像是麂皮、天鵝絨、拉斐草、草編包...這類只在某一季推出的特定材質，因為季節性強烈，所以一旦過了季節，市場熱度便快速降溫，對二手買家來說，這類包款往往缺乏長期需求支撐，價格自然不容易撐住。

特殊設計款

圖片來源：IG@rebagofficial

造型過於前衛、結構特殊或尺寸不實用的包款，收藏意義大於實用價值。這類包包在剛上市時容易吸引目光，但隨著時間推移，能接受其設計的人有限，轉手難度也相對提高，當然，偶爾還是會有例外，像是先前香奈兒推出的購物籃包包，就在2025年以480萬刷新香奈兒的拍賣紀錄。

聯名款式

根據編輯過去採訪 BRAND OFF 店長的經驗，他透露，品牌聯名款的漲幅，其實沒有大家所想像的那麼驚人，絕大多數都是跌居多。真正稱得上現象級炒作的聯名款屈指可數，例如 Louis Vuitton x Supreme 紅色印花 Keepall 包，曾喊價到 1 萬 4 千英鎊，直逼原價 6 倍；Air Jordan 1 High Dior 球鞋也一度飆破 28 萬台幣，但在龐大的聯名數量中，能長期保值甚至上漲的，真的只是少數中的少數。

保值包包5特徵

圖片來源：IG@rebagofficial

想要降低未來轉售風險，其實可以從包款本身的「共通條件」來判斷。以下幾點，是二手市場公認較有保值潛力的特徵：

一線精品：如 LV、CHANEL、愛馬仕等，品牌辨識度高，市場流通性最好，二手價也相對穩定 經典款式：長年販售、不易停產，需求長期存在 中性色系：黑、咖啡、米色等，搭配性高、接受度廣 實用尺寸：日常好背、不過小也不過大的包型 基本材質：品牌長期使用的經典皮革或帆布，更容易被市場接受

