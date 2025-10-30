男子助「女友」辦身後事失83萬元，一年後追騙款再失6萬元。(守網者Facebook)

一名27歲本地男受害人早前墮入網上情緣騙案，騙徒藉稱其網上戀人去世，需要受害人支付費用辦理身後事。受害人不虞有詐，兩日內轉賬近83萬元到指定戶口，騙徒事後失聯才方知被騙。事隔一年，受害人突然接到自稱香港警務人員的來電，對方訛稱騙案的嫌疑人已在韓國被捕，韓國執法機構將聯絡受害人跟進案件。

自稱 韓國社企組織職員來電

同日，受害人再接獲自稱「Green Korea Limited」的韓國社企組織職員來電，對方稱可以協助追回被騙款項，但需要支付相關服務費。受害人信以為真，並按騙徒指示，轉賬超過6萬港元到對方指定帳戶，但對方仍不斷催促索取更多服務費，受害人懷疑受騙，於是前往警署作出查證，方醒覺再次受騙。

廣告 廣告

為免墮入二次詐騙陷阱，警方提醒切勿輕易相信任何聲稱可協助追討詐騙損失的人士或組織，或隨便透露騙案過程、聊天記錄、轉賬記錄等敏感資料。在尋求專業人士協助前，應充分了解對方背景及專業資格，並作多方面核實。如對網上資訊、社交專頁或平台真偽有懷疑，可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話號碼、網址或收款帳號。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/二次詐騙-男子助-女友-辦身後事失83萬元-一年後追騙款再失6萬元/613360?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral