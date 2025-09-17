10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡音樂家朱芸編首個西九大盒個人音樂會〈BETWEEN WORLDS〉將於下月29日隆重舉行，一夜限定，帶觀眾遊走生命的高低起伏，透過一段段精心編寫的樂章，分享他的個人體會，對生死以至不同世界之間的好奇。
音樂會以探討生死為題「死亡亦可能係連結唔同世界嘅橋樑」
這次的音樂會，邀來多位香港優秀音樂家與藝術家合作，朱芸編說：「我有好強嘅陣容，無論服裝定視覺藝術都有好好嘅藝術家幫忙，我會寫新曲，就算唔係新嘅，都會重新編過。」亦透露會邀請嘉賓助陣演出。提到音樂會的構思，他期待以自己的音樂，帶觀眾走進不同的世界：「今次我用咗四幅畫做靈感去引發四個世界。我相信唔同世界有它本身嘅規則同文化，形成唔同嘅價值觀，BETWEEN WORLDS 就係想探討生命與生死之間，究竟咩係起點？死亡又係咪終結呢？我覺得死亡只係一種狀態，亦可能係連結唔同世界嘅橋樑，尤其係唔同宗教，好似基督教嘅世界，死後會去天堂或者地獄，所以死亡甚至整個生命，會唔會係為下一個目的地做準備嘅過程？」
視二胡為命 感激《破・地獄》拉近大眾與二胡的距離
七歲開始學習二胡、高胡及板胡的他，認同大眾對二胡有刻板印象：「由粵語殘片到而家，可能都係（劇情）死人冧樓先有二胡，好悲好悲咁，我冇特別要打破大家嘅印象，我就係好想表達自己係咩人。我都認同二胡同大眾有距離感，所以就希望用呢個音樂會去拉近距離，但首先就係我同觀眾唔好有太大距離先。」
朱芸編早已視二胡為自己的生命，是他抒發情緒的媒介，藉着這次的音樂會，透過二胡去表達自己的生命起伏。他表示自己亦有很多情緒，無論是感動、浪漫、興奮還是傷心：「其實唔係咁表面，有好多唔同嘅感覺，我覺得呢啲好難用言語表達。講出嚟反而唔係嗰樣嘢，對屋企人又好、女友都好，我一向鍾意用音樂去表達。電影嘅語言都一樣，如果所有嘢都畫公仔畫出腸就唔好睇，亦都表達唔到人本身好虛無嘅情緒，我喜歡音樂表達上唔係咁直接。」
提到電影配樂，憑電影《破・地獄》榮獲亞洲電影大獎原創音樂獎、金像獎最佳原創電影音樂，以至近來的第20屆中國長春電影節金鹿獎及第二屆金熊貓獎電影單元最佳音樂獎，朱芸編感激電影《破・地獄》讓他加入二胡的元素：「我諗好多香港人都睇過《破・地獄》，我相信佢哋唔會有距離感，甚至可能覺得好好聽，其實我已經好開心啦。」
事業愛情兼得 為張艾嘉新片《他年她日》操刀全片配樂 與林俊傑合寫主題曲
在監製張艾嘉的賞識下，朱芸編最近為即將上映的奇幻愛情電影《他年她日》操刀全片配樂，更令人驚喜的是，首次與華語樂壇天王林俊傑合作，共同創作並深情演唱電影主題曲《瞬間的瞬間》！
除了他在音樂上的成就，朱芸編與Winka的戀情同樣備受關注，自從兩人公開戀情後，不時大方分享甜蜜，他笑謂：「我哋兩個都多咗一個範疇嘅聽眾，而我哋嘅樂迷都好接受大家嘅音樂，所以都幾開心，係每次出街都姿整咗，個頭要梳好啲，哈。」
二胡家朱芸編〈BETWEEN WORLDS〉音樂會，將於10月29日假西九文化區自由空間大盒隆重舉行，門票昨日 (15/9) 於正式開賣，同日VIP門票旋即售罄！主辦單位現正積極考慮加場，呼籲大眾購買從速！
朱芸編〈BETWEEN WORLDS〉音樂會詳情:
演出日期：2025年10月29日 (星期三)
演出時間：晚上8時
地點：西九文化區自由空間大盒
