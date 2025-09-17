焦點

10.1國慶優惠　半價看電影　免費乘電車天星小輪等

Yahoo 娛樂圈

二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」

二胡音樂家朱芸編首個西九大盒個人音樂會〈BETWEEN WORLDS〉將於下月29日隆重舉行，一夜限定，帶觀眾遊走生命的高低起伏，透過一段段精心編寫的樂章，分享他的個人體會，對生死以至不同世界之間的好奇。

音樂會以探討生死為題「死亡亦可能係連結唔同世界嘅橋樑」

這次的音樂會，邀來多位香港優秀音樂家與藝術家合作，朱芸編說：「我有好強嘅陣容，無論服裝定視覺藝術都有好好嘅藝術家幫忙，我會寫新曲，就算唔係新嘅，都會重新編過。」亦透露會邀請嘉賓助陣演出。提到音樂會的構思，他期待以自己的音樂，帶觀眾走進不同的世界：「今次我用咗四幅畫做靈感去引發四個世界。我相信唔同世界有它本身嘅規則同文化，形成唔同嘅價值觀，BETWEEN WORLDS 就係想探討生命與生死之間，究竟咩係起點？死亡又係咪終結呢？我覺得死亡只係一種狀態，亦可能係連結唔同世界嘅橋樑，尤其係唔同宗教，好似基督教嘅世界，死後會去天堂或者地獄，所以死亡甚至整個生命，會唔會係為下一個目的地做準備嘅過程？」

廣告
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」

視二胡為命 感激《破・地獄》拉近大眾與二胡的距離

七歲開始學習二胡、高胡及板胡的他，認同大眾對二胡有刻板印象：「由粵語殘片到而家，可能都係（劇情）死人冧樓先有二胡，好悲好悲咁，我冇特別要打破大家嘅印象，我就係好想表達自己係咩人。我都認同二胡同大眾有距離感，所以就希望用呢個音樂會去拉近距離，但首先就係我同觀眾唔好有太大距離先。」

朱芸編早已視二胡為自己的生命，是他抒發情緒的媒介，藉着這次的音樂會，透過二胡去表達自己的生命起伏。他表示自己亦有很多情緒，無論是感動、浪漫、興奮還是傷心：「其實唔係咁表面，有好多唔同嘅感覺，我覺得呢啲好難用言語表達。講出嚟反而唔係嗰樣嘢，對屋企人又好、女友都好，我一向鍾意用音樂去表達。電影嘅語言都一樣，如果所有嘢都畫公仔畫出腸就唔好睇，亦都表達唔到人本身好虛無嘅情緒，我喜歡音樂表達上唔係咁直接。」

提到電影配樂，憑電影《破・地獄》榮獲亞洲電影大獎原創音樂獎、金像獎最佳原創電影音樂，以至近來的第20屆中國長春電影節金鹿獎及第二屆金熊貓獎電影單元最佳音樂獎，朱芸編感激電影《破・地獄》讓他加入二胡的元素：「我諗好多香港人都睇過《破・地獄》，我相信佢哋唔會有距離感，甚至可能覺得好好聽，其實我已經好開心啦。」

二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」

事業愛情兼得 為張艾嘉新片《他年她日》操刀全片配樂 與林俊傑合寫主題曲

在監製張艾嘉的賞識下，朱芸編最近為即將上映的奇幻愛情電影《他年她日》操刀全片配樂，更令人驚喜的是，首次與華語樂壇天王林俊傑合作，共同創作並深情演唱電影主題曲《瞬間的瞬間》！

除了他在音樂上的成就，朱芸編與Winka的戀情同樣備受關注，自從兩人公開戀情後，不時大方分享甜蜜，他笑謂：「我哋兩個都多咗一個範疇嘅聽眾，而我哋嘅樂迷都好接受大家嘅音樂，所以都幾開心，係每次出街都姿整咗，個頭要梳好啲，哈。」

二胡家朱芸編〈BETWEEN WORLDS〉音樂會，將於10月29日假西九文化區自由空間大盒隆重舉行，門票昨日 (15/9) 於正式開賣，同日VIP門票旋即售罄！主辦單位現正積極考慮加場，呼籲大眾購買從速！

二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」

朱芸編〈BETWEEN WORLDS〉音樂會詳情:

演出日期：20251029日 (星期三)

演出時間：晚上8

地點：西九文化區自由空間大盒

二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」
二胡才子朱芸編再奪兩大獎 事業愛情兼得 坦言公開戀情更快樂「出街會姿整咗」

其他人也在看

俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批

俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批

TVB熱播劇集《俠醫》由陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪等演員演出，其劇情焦點之一為羅穎茵（譚凱琪飾）及羅穎琛（張曦雯飾）呢對姊妹情，譚凱琪扮演患有自閉症嘅姐姐，折磨妹妹張曦雯嘅劇情令唔少觀眾都表示感受到兩姐妹之間嘅溫馨感情。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
梁朝偉陳冠希罕有對談 揀《花樣年華》為代表作謙稱拎影帝唔算勁 Edison都叫梁「大佬」

梁朝偉陳冠希罕有對談 揀《花樣年華》為代表作謙稱拎影帝唔算勁 Edison都叫梁「大佬」

甚少接受專訪嘅梁朝偉，早前接受youtube平台ZONED訪問，而主持居然係甚少訪問人嘅陳冠希。二人私底下關係唔錯，因此呢個訪問睇得出梁朝偉同陳冠希可以好放鬆咁交流。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
BTS柾國退伍後首現身！Calvin Klein時裝週大洗版，4個吸睛亮點一次看

BTS柾國退伍後首現身！Calvin Klein時裝週大洗版，4個吸睛亮點一次看

Calvin Klein 時裝週大洗版！Calvin Klein 現時由來自羅馬的 Veronica Leoni 擔任創意總監，帶來簡約而內藏性感的新世代著裝，新系列於紐約時裝週大放異彩。Calvin Klein 請來的天橋座上客更是顆顆巨星，包括 BTS 田柾國、Lily Collins、泰版《流星花園》杉菜 Tu Tontawan等，一起來看看亮點吧！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
64歲張學友首爾演唱會以韓語答謝歌迷 獻唱《留言》狂走音被指令人惋惜

64歲張學友首爾演唱會以韓語答謝歌迷 獻唱《留言》狂走音被指令人惋惜

張學友世巡演唱會《Jacky Cheung 60+ Concert Tour Seoul》於日前完成首爾場次，為張學友入行41年來首次踏足韓國開個唱，佢都非常識做，先喺合十雙手向在場歌迷表達謝意，又大曬韓語：「大家好，我是香港歌手張學友！歡迎大家今日來到張學友60+韓國演唱會」。其後，張學友續透露自己平時透過睇韓劇學習韓語，因此即場展示「張學友，你做得很好」、「mi an ne（對不起）。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蘇永康內地個唱遭網友投訴　被翻炒曾涉毒群情激動

蘇永康內地個唱遭網友投訴　被翻炒曾涉毒群情激動

歌手蘇永康將於10月初在浙江溫州舉辦演唱會，因其曾有涉毒歷史，有網友向溫州當地相關部門進行投訴。昨日（15日）浙江省文化廣電和旅遊廳相關處室工作人員回應稱，確實接到過關於蘇永康演唱會的相關反映，蘇永康演唱會的報批資料是合規的，是省廳層面審批的。相關話題如「#涉毒藝人蘇永康辦演唱會遭網友投訴#」、「#官方回應涉毒藝人辦演唱會遭投訴#」等均長期處於熱搜位置，合共逾6,000萬閱讀量，今日（16日）個唱資訊已被下架。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
荷里活巨星羅拔烈福離世　享年89歲

荷里活巨星羅拔烈福離世　享年89歲

美國男星羅拔烈福（Robert Redford）今日（16日）於美國辛丹斯寓所於睡夢中離世，享年89歲。其公關表示：「羅拔烈福於2025年9月16日於猶他州山區辛丹斯家中離世，這是他深愛的地方，身邊圍繞著他摯愛的人。我們將非常懷念他。」羅拔同時是演員與導演，21歲加入影壇，縱橫影壇超過60載，曾憑1973年電影《老千計狀元才》（The Sting）獲奧斯卡影帝提名，並憑1980年電影《普通人》（Ordinary People）奪得奧斯卡最佳導演。他憑1994年電影《幕後謊言》（Quiz Show）獲最佳電影與最佳導演提名，並於2002年獲得奧斯卡終身成就獎。

東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
陳茵媺曾被批身材走樣似師奶 近照力證修身成功重回巔峰

陳茵媺曾被批身材走樣似師奶 近照力證修身成功重回巔峰

陳茵媺與陳豪於2013年結婚，育有三名小朋友，並選擇淡出演藝圈，專心照顧家庭。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
關智斌透露與張致恒仍是朋友但聯絡不多 回應BOYZ合體可能性：只要信不要問

關智斌透露與張致恒仍是朋友但聯絡不多 回應BOYZ合體可能性：只要信不要問

關智斌（Kenny）即將於啟德體藝館舉行個人演唱會，日前出席活動被問及會否與BOYZ前隊友張致恒（Steven）合體，Kenny就表示要等待合適時機，更透露兩人仍然是朋友，不過就未有經常聯絡。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
23歲「財閥千金」ALLDAY PROJECT Annie同款香水清單公開！TOM FORD、Byredo...必收藏的「千金香水」是哪款？

23歲「財閥千金」ALLDAY PROJECT Annie同款香水清單公開！TOM FORD、Byredo...必收藏的「千金香水」是哪款？

「財閥千金」的香水櫃向來是品味的縮影，這次有「韓國最強財閥偶像」之稱的 ALLDAY PROJECT 成員 Annie，近日在節目《全知干預視角》中曝光了私藏香水清單。每一瓶都飄着「高級感」，想偷師千金風格，這些同款香調絕對要收！

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000

暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000

最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。

鉅亨網 ・ 11 小時前
打風｜天文台：今晚掛1號風球，料星期六掠過香港！第三個低壓系統最強？預測下星期幾最接近香港？

打風｜天文台：今晚掛1號風球，料星期六掠過香港！第三個低壓系統最強？預測下星期幾最接近香港？

今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台表示，今晚起至周四（18日）初時發出一號風球，並會評估是否需要在周五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。位於呂宋附近的低壓區昨晚已增強為熱帶低氣壓，正橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍。香港天文台預報維持風暴會在汕尾附近登陸，而內地中央氣象台的預報路徑則較早前北調，預期風暴會在汕尾至大鵬半島一帶轉向，甚至有機會在香港境內掠過。而另外2個低壓會否發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。

Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」

娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」

日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。

Yahoo 娛樂圈 ・ 35 分鐘前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾

Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾

BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！

Yahoo Style HK ・ 10 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市　售價僅美心四分之一

「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市　售價僅美心四分之一

中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。

Yahoo財經 ・ 9 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角

沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角

在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。

Bloomberg ・ 1 天前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？

港股行T+1新制 篤手指時代將告終？

《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。

Yahoo財經 ・ 4 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!

胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!

萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。

Yahoo 地產 ・ 1 天前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支

《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支

行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。

AASTOCKS ・ 5 小時前
《施政報告》2025懶人包｜居屋綠白表配額比例升｜放寛轉讓年期至10年｜長者業主免補價樓換樓計劃 ｜「租置2.0」無影

《施政報告》2025懶人包｜居屋綠白表配額比例升｜放寛轉讓年期至10年｜長者業主免補價樓換樓計劃 ｜「租置2.0」無影

行政長官李家超新一份《施政報告》除提及增加公營房屋供應、縮減公屋輪候時間外，更著墨於豐富置業階梯，以鼓勵向上流。

28Hse.com ・ 5 小時前
95歲巴菲特生活罕見曝光 熬夜看拳王爭霸

95歲巴菲特生活罕見曝光 熬夜看拳王爭霸

美國當地時間上周六（13 日）深夜，傳奇拳擊手特倫斯 · 克勞福德在拉斯維加斯擊敗墨西哥拳王卡內洛 · 阿爾瓦雷斯，以職業生涯 42 勝 0 敗的成績，成為世界拳擊史上首位統一三個級別四大組織金腰帶的拳王。

鉅亨網 ・ 9 小時前