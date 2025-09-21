樺加沙｜天文台周一中午前後發一號波
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。
警情通報指出「近日，於某某（男，37歲）酒後意外墜樓身亡，個別人員為博眼球、蹭流量，在網上編造傳播虛假信息，拼接炮制虛假視頻，嚴重擾亂公共秩序。對此，公安機關依法立案查處，現將有關情況通報如下」
當中列出三名被採取強制措施涉案者及其罪行：
「一、鄭某某編造“於某某被他人組局侵害後跳樓”謠言案。經查，鄭某某（女，40歲）在網上看到於某某墜亡信息後，編造“大佬要潛規則
他，狗腿子替大佬組的局，他被灌醉後侵害，想不開跳樓”等謠言，在熱門話題評論區發布，造成惡劣社會影響。
二、袁某某編造“于某某被丟下樓”謠言案。經查，袁某某（女，29歲）通過多個網絡平台編造“于某某被吊在高樓，活活拔掉指甲、開膛破肚，被丟下樓”等謠言，無底線博取關注，給家屬帶來精神傷害，造成惡劣社會影響。
三、徐某某編造“于某某母親被控制”謠言案。經查，徐某某（女，41歲）為制造談資，在與他人交流過程中，編造“監控被人為毀壞，背後有挺大勢力，現在于某某母親和妹妹都被控制起來了”等謠言，並通過個人社交賬號將聊天截圖發至網上，造成惡劣社會影響。
以上3人對編造謠言行為供認不諱，目前已被公安機關依法採取強制措施。此外，針對“于某某被人從窗口推下”“于某某墜樓前被虐待”“于某某母親被經紀公司暴力驅趕”等謠言，公安機關也依法對相關人員進行了處理。」
此外，公安強調事件已經完成調查，並排除刑事案件嫌疑，呼籲網民為死者家屬著想，不造謠避免二次傷害：「于某某酒後意外墜樓事件發生後，公安機關立即開展調查，經現場勘查、法醫檢驗、調查訪問、調取視頻監控等工作，排除刑事案件嫌疑，並已將調查情況向家屬告知，家屬無異議。于某某母親也通過“于某某工作室”微博賬號發布了聲明。
網絡不是法外之地，請廣大網民不造謠、不傳謠，也希望大家尊重家屬意願，保護個人隱私，避免家屬遭受二次精神傷害。對編造、散布謠言的違法犯罪行為，公安機關將依法打擊處理。
朝陽公安分局
2025年9月21日 」
