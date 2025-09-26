英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
于朦朧墮樓亡網上瘋傳死因 微博出手整頓 後援會「緊急救援」：讓粉絲有個家
內地男星于朦朧早前墮樓身亡，雖然官方經調查後公布「排除刑事案件」，不過網上依然充斥著「被潛規則」、「被墮樓」，甚至「被剖腹」等各種傳聞，日前（2，微博出手整頓10萬多條違規內容，于朦朧微博後援會更被要求限時內清理違規內容，否則「超話」（粉絲社群）將被關閉。
日前，內地社交平台新浪微博發公告表示：「截至目前，已清理違規內容超過10萬條，對1000餘個違規帳號，實施階段性禁言或關閉帳號，並對1.5萬餘個多次在評論區惡意炒作的帳號，暫停評論功能。」並強調：「于朦朧的離世令人深感悲痛，但網絡不是法外之地，悲劇更不應成為散布戾氣、煽動情緒的工具，這不僅是對逝者尊嚴的踐踏，也是對家屬感情的傷害。」據知，在微博打出「于朦朧」全名搜尋亦已變為無法顯示。
除此以外，有傳微博官方通知于朦朧後援會管理員，必須在期限內清理違規內容，否則「超話」（粉絲社群）將被關閉。管理員發文沉痛呼籲粉絲及關注于朦朧人士協助：「希望大家可以主動刪除近期在小🐟超話發布的違規內容，讓🍋（于朦朧粉絲暱稱）有個家，拜託大家了🙏」更隨即號召80多名粉絲在24小時內隱藏近6萬則發文，不過當中仍有大量內容因系統限制而無法完全刪除。
