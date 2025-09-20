于朦朧驟世爆陰謀論！恩師孫德榮二度致歉

▲▲于朦朧（如圖）日前墜樓離世，如今爆出疑似生前遭到虐殺，死因傳出陰謀論，對此恩師孫德榮在臉書二度發文致歉，表示原先要配合死因調查，如今身體欠佳無法前往。（圖／微博 @于朦朧工作室）

[NOWnews今日新聞] 37歲大陸男星于朦朧因《三生三世十里桃花》、《太子妃升職記》等作品走紅，被封為「古裝男神」，不料日前卻無預警墜樓身亡，引發大批粉絲震驚。近期有消息指出，他生前參與的「聚會飲酒」疑為陷阱，外界揣測涉案者背景複雜，讓事件蒙上層層疑雲。身為曾經的貴人，孫德榮坦言對此事感到格外自責，更二度發文致歉，坦言自己無法親赴北京參與調查，感嘆：「讓逝者安息。」

知名經紀人孫德榮曾是大陸男星于朦朧的啟蒙老師，他在于朦朧墜樓身亡後，多次透過社群表達不捨與自責。如今隨著案情疑點不斷浮出，甚至傳出死因可能並非單純意外，而是涉及演藝圈導演與中共高層私生子的設局，孫德榮也再度發文，向外界致歉。

不捨徒弟于朦朧墜樓驟世 孫德榮才喊配合調查又變調

孫德榮他先前發文表示，「打起精神幫于朦朧做最後一件事。」強調要查明真相，了解他在生命最後承受多少委屈與壓力，更直言要剷除演藝圈內不合理的潛規則，呼籲粉絲團結一致，「讓于朦朧的光彩繼續留在大家心中。」

▲孫德榮在臉書發文，哀嘆自己無法前往北京配合於朦朧（如圖）的死亡調查。（圖／孫腫來了 臉書）

不過孫德榮昨晚再度貼文道歉，透露自己近期健康欠佳，無法親赴北京協助調查，感嘆年紀大了體力有限，「只能希望更有影響力的人，為于朦朧打開真實的一面，讓逝者安息，活的人得到保障。」他最後再三鞠躬致歉，表示自己沒有做得很好，但仍盼大眾持續努力，讓真相早日大白。

回顧于朦朧的出道歷程，他在2013年參加選秀節目《快樂男聲》獲得北京唱區冠軍而嶄露頭角，2015年憑網劇《太子妃升職記》中飾演「九王齊翰」人氣急升，隨後參演《三生三世十里桃花》《新白娘子傳奇》《永夜星河》等多部古裝劇，被封為「古裝美男」。他氣質清新，形象溫潤，深受年輕觀眾喜愛，演藝事業一度備受看好，如今爆出憾事，也讓外界十分不捨。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



